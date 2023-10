Mostramos en Benidorm la realidad de la industria peletera

Parte del equipo de Dénia Animal Save estuvimos el pasado sábado en Benidorm para mostrar la realidad que se esconde tras ese abrigo de piel, un abrigo lleno de sufrimiento y miseria contra un montón de vidas de seres nobles y vulnerables. El acto consistió en que un activista permanecía en una jaula simbolizando a los animales víctimas de esta anacrónica industria.



Igualmente, diferentes carteles con imágenes denunciaban la realidad de la peletería mientras dos pantallas mostraban duros vídeos y una pancarta tirada en el suelo señalaba con otras imágenes duras de animales despellejados "aquí está el resto de tu abrigo". Las personas activistas estuvimos dando información a toda la gente que paraba tras la dureza de lo que mostrábamos allí y se encontraban por sorpresa.

Desde el colectivo cuyo posicionamiento es antiespecista igualando a todas las especies de animales por su capacidad de sentir, se ha señalado en una nota de prensa que la industria peletera está obsoleta y se basa en el abuso constante a los animales.

Dénia Animal Save explica que un simple abrigo de piel animal, supone toda una vida de miseria y la muerte de un montón de seres vivos. 200 chinchillas, 250 ardillas, 60 visones, (que son manipulados genéticamente para cambiar el color de su piel) 30 mapaches o 6 leopardos, entre muchos otros animales, son usados en cada abrigo.

¿Matarías con tus propias manos a tu víctima?

LAS MASACRES EN NOMBRE DE LA MODA

"Toneladas de animales sufren lo inimaginable hasta la muerte por un simple abrigo. Las prácticas empleadas por la industria peletera no tienen cabida en la sociedad que cada vez es más consciente de lo innecesario que es cualquier uso de los animales y en consecuencia, nuestro objetivo es y será la liberación de todas las especies.", declara Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save, un movimiento que tiene grupos a nivel internacional.



Según expone el colectivo, en ocasiones para extraer la piel intacta del animal se le intoxica con monóxido de carbono, lo que produce una muerte lenta y agónica de estos individuos, otras veces sufren descargas eléctricas para aturdirlos y mientras le sacan la piel siguen aún vivos. Para fabricar prendas de ropa de plumas se les arrancan las alas estando conscientes, por lo tanto, sufren un gran dolor como más adelante detallaré.

Desde AnimaNaturalis se documentó cinco granjas de visones ubicadas en Galicia y Castilla y León en los inviernos de 2020 y 2021. Las imágenes muestran animales con estereotipias, falta de higiene, contaminación del medio ambiente y una terrible matanza grabada con cámara oculta.

ALTERNATIVAS SINTÉTICAS

"Cuando algo es injusto, la gente, en lugar de enfadarse con quien lo muestra para intentar crear cambios en la sociedad, debe plantearse su especismo. Respecto a la industria peletera, es falso que la gente se quede sin trabajo, puesto que pueden reinventarse trabajando con otro tipo de productos que no impliquen a los animales, como han hecho, por ejemplo, empresas lácteas que se convirtieron en venta de bebidas vegetales. El hecho de que un abrigo pueda gustar, no es para nada excusa para todo lo que conlleva y en su caso, las opciones sintéticas son más baratas, éticas y sostenibles" señalan en Dénia Animal Save.

Una vez más, desde el colectivo se pone también el foco en el tema pedagógico, señalando que todo esto ocurre por normalizar el especismo desde la infancia, la discriminación por especie.



El especismo empieza en la niñez, en los centros supuestamente educativos ya se distorsiona la realidad de los animales, puesto que mientras los más pequeños crecen con la ilusión de estos seres en los dibujos, peluches y juguetes, se les oculta toda la miserable realidad que tienen que sufrir a manos de los humanos y por eso, es en esa etapa cuando van perdiendo su empatía con las demás especies y cuando van creciendo, ya han normalizado que los animales son para usar a nuestro antojo porque nadie se ha preocupado de enseñarles y explicarles más allá de eso.

En ese caso, detrás de ese trozo de pollo, ese pez asfixiado o ese zorro despellejado vivo, tan siquiera pensarán el día de mañana que hay seres vivos detrás, ya que cuando son pequeños ni lo saben y cuando crecen, ya están acostumbrados a servirse de ello. Aún así, gracias a actividades como la del sábado, mucha gente se replantea unos hábitos éticos que deberían haber tenido lugar desde el inicio.

¿Llevarías a esa niña o niño a ver a los animales amontonados y sufriendo a una granja peletera o cuando son degollados en el matadero?

En ese caso me responderías que eso es muy duro para mostrárselo, pero si es duro que lo vea, entonces más duro es para el animal pagar por ello y para ese pequeño crecer en la mentira, el ocultamiento y el daño innecesario. Por mi parte, siempre se va a poner también el foco en el tema educacional, que es realmente por donde empieza la base del problema y es una obligación moral de todas las personas hacer de la infancia personas empáticas, solidarias y conocedoras de la verdad para que puedan crear el día de mañana un mundo algo mejor.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Rosa Más, como bióloga que colabora en la asociación Feumve por un menú vegano en todos los colegios y la protección de la infancia vegana, afirma con total seguridad que ni a nivel del respeto que merece cualquier especie o la protección del medio ambiente, la industria peletera tiene sentido. «El principal daño al ecosistema causado por las granjas peleteras se debe a los escapes: los visones que consiguen fugarse de las jaulas se encuentran en un medio ajeno, muchos mueren, pero otros consiguen adaptarse; estos últimos compiten con los animales autóctonos por el espacio, el agua y el alimento, de modo que la industria peletera es responsable de que los visones, secuestrados de su hábitat y criados para ser despellejados, se hayan convertido en una mal llamada especie invasora», declara.

Por su parte, también se ha puesto muchas veces el foco en la necesidad de educar lejos del especismo.

TESTIMONIOS DE PERSONAS ACTIVISTAS QUE PARTICIPARON

Los siguientes testimonios han sido recogidos en conversaciones con activistas participantes. Jesús Martínez: "He participado contra el uso de las pieles al ser algo clarísimamente cruel a la par que innecesario. 60 millones de animales son masacrados en nombre de la 'elegancia' mediante abrigos, cinturones o bolsos, entre otros. Por poner un ejemplo, a los zorros se les despelleja vivos, ya que según dicen, se obtiene mejor estado de la piel y a los visones, más de lo mismo muriendo lentamente mediante descargas eléctricas".

"Estoy en contra de cualquier maltrato y explotación a los animales y personas, por ello toda la vida seguiré participando en cualquier acto a favor de humanos y no humanos. En consecuencia, también apoyo el acto que desde el colectivo realizarán el día mundial del veganismo que tiene lugar el 1 de noviembre", zanja.

M. José Mestre, que fue una de las personas que estuvo hablando con la gente, explica: "He participado porque es inconcebible la salvajada que hacen con los animales en la industria peletera y aunque los abrigos de piel son bonitos, lógicamente valoro más la vida de todos los animales víctimas de un simple abrigo y en su caso, hay opciones sintéticas. Se puede estar abrigado y estar elegante sin implicar a los animales".

Gunilla: "Asistí a la concienciación porque estoy en contra de la explotación de todo ser y porque además la crueldad en la industria que utiliza a los animales para crear ropa es de una crueldad inmensa. Parece que poca gente piensa en los visones o los zorros, ¿pero qué pasaría si de pronto un diseñador pusiera de moda los abrigos de piel de perro? Cuidado, todo es posible dentro del especismo".

MUCHÍSIMAS EMPRESAS HAN DEJADO DE USAR PIELES



Son cada vez más empresas que se han dado cuenta de todo esto y han optado por dejar de utilizar pieles de animales. No hace mucho, dolce & Gabbana era claro al tomar la decisión de dejar de usar pieles: "Con el fin de preservar el trabajo y la profesionalidad de los maestros peleteros, guardianes de conocimientos y habilidades específicas con un valor añadido indispensable, Dolce & Gabbana seguirá colaborando con estos artesanos en la creación de prendas y accesorios de piel ecológica, una alternativa de piel sintética sostenible que utiliza materiales reciclados y reciclables".

La empresa explicó que está trabajando hacia un futuro más sostenible que no puede contemplar el uso de pieles de animales. "Todo el sistema de la moda tiene un importante papel de responsabilidad social que debe ser promovido y fomentado: integraremos materiales innovadores en nuestras colecciones y desarrollaremos procesos de producción respetuosos con el medio ambiente, mientras que al mismo tiempo preservaremos los trabajos y conocimientos de los artesanos que, de lo contrario, corren peligro de desaparecer".

Como esta empresa, cada vez más están dando el paso a una moda respetuosa con los animales y el medio ambiente.

LA REALIDAD DEL CUERO

Por hablar de más industrias y que tengáis información, el cuero puede provenir de vacas, cerdos, cabras y ovejas; de animales exóticos como caimanes, avestruces y canguros; y hasta de perros y gatos, quienes son matados por su carne y su piel en China, país que exporta las pieles de esos animales a todo el mundo.

La mayoría del cuero proviene de países en desarrollo como India y China. Una investigación de PETA descubrió en India que los trabajadores les rompen las colas a las vacas y les frotan chile y tabaco en los ojos para obligarlas a levantarse y caminar, cuando colapsan por agotamiento en el camino hacia el matadero.

En los Estados Unidos, muchas de las millones de vacas y otros animales matados por su piel padecen los horrores de las granjas (amontonamiento y carencias extremas, así como castración, marcación, corte de cola y de cuernos) sin analgésicos. En los mataderos, a los animales rutinariamente les cortan los cuellos y algunos son despellejados y desmembrados mientras están aún conscientes.

El cuero tampoco es amigo del medioambiente, porque comparte responsabilidad por toda la destrucción ambiental causada por la industria de la carne, así como la polución causada por las toxinas usadas en el curtido.

Por cada par de zapatos de cuero que compras, sentencias a un animal a una vida de sufrimiento. En vez de esto, puedes elegir cientos de estilos de zapatos, ropa, cinturones, carteras y monederos sin cuero. Mira la guía de PETA de ropa libre de crueldad y descubre estupendos consejos para encontrar ropa a la moda y a la vez compasiva: https://www.petalatino.com/cultura-sin-crueldad/moda-sin-crueldad/. Igualmente, hay información sobre la realidad de la lana o la seda en esa web.

PLUMAS DE ANIMALES

La desalmada y cruel industria del plumón a menudo despluma a los gansos vivos para obtener su plumón, la suave capa de plumas cercanas a la piel del ave. Estas plumas se usan para fabricar vestimenta y confortables edredones, pero para los gansos, los métodos de la industria del plumón son todo menos confortables.

El desplume en vivo les causa a las aves un considerable dolor y sufrimiento. A muchas de las aves, paralizadas con temor, se les deja con heridas muy abiertas, cuando les arrancan las plumas – algunas mueren como resultado de este procedimiento. Los empleados frecuentemente cosen los lomos de las aves sin anestesia.

Pero esto no es todo: el comprar productos con plumón puede también financiar la crueldad del foie gras y de las industrias de la carne, porque los granjeros que crían aves para comida obtienen un ingreso extra vendiendo sus plumas también. En el matadero, muchas de estas aves son incorrectamente aturdidas, es decir, que aún están conscientes cuando se les cortan los cuellos y cuando son echadas dentro del agua hirviente del tanque de desplume.

¿En serio vas a ser capaz de seguir financiando esto para un simple plumero, almohada u otros productos?

PLANTÉATE QUE EL ESPECISMO ES INJUSTO

Mientras tranquilamente te leías el artículo, millones de animales de diferentes especies, han perdido su vida agonizando y sufriendo desde su primer aliento, y eso es lo que representa el especismo, la discriminación por especie, al igual que las personas racistas discriminan a las personas por su color de piel.

¿Por qué damos a un perro o a un gato una consideración diferente a una vaca, un visón o un animal marino?

El veganismo es una filosofía ética de vida que según los expertos, es apta para cualquier etapa de la vida y las personas que llevan años, tienen una analítica ejemplar evitando con ello el infierno de millones de animales, una de las mayores causas de la crisis climática y sequía, problemas de salud o incluso hambre en el mundo por criar masivamente millones de animales más que humanos a los que hay que cebar y alimentar con recursos vegetales y soja, siendo un porcentaje muy muy pequeño el que se destina a los productos veganos y además la que se usa para los animales, si es transgénica.

Todos los animales que se consumen están inflados a antibióticos y medicamentos e incluso, muchos de ellos están calificados como cancerígenos. Al igual que la industria peletera es cruel e incluso puedas llegar a empatizar y no comprar un abrigo por lo que hoy has leído, igual de cruel e innecesario es considerar a los animales alimentos cuando hoy en día tienes alternativas de las que incluso te costaría notar la diferencia en cualquier producto y si buscas recetas, es muy económico también.

En este artículo ha quedado claro que la industria peletera es tremendamente cruel y contaminante, pero ahora el paso sería informarse de lo fácil que es la filosofía ética de vida del veganismo, que simplemente busca algo tan sencillo como pasar por nuestra existencia, evitando todo el daño posible e incluso es la solución real para que haya un mañana (si nos preocupa la infancia y los jóvenes).

Como señalaba antes, educar a la infancia en el respeto a todas las especies de animales sin ocultar toda la miserable realidad, es algo que todo padre o madre que quiere el bien para sus hijos, debería hacer porque estamos hablando de respeto y empatía con los animales e incluso el medio ambiente. En mis artículos siempre que doy voz a la infancia, una víctima más de esta sociedad corrompida que incluso permite ponerles en peligro de muerte delante de un toro con total impunidad.

PRÓXIMAS ACCIONES

La plataforma antitaurina de Alfafar necesitamos gente que nos escriba a defensaanimal2023@gmail.com o al WhatsApp 691093886 para el último jueves de mes por la tarde, participar pacíficamente en el pleno municipal con carteles y camisetas en contra del toro embolado, en cuerda o la cagada del manso.

El primero tiene rechazo hasta incluso en los propios taurinos de Alfafar, que así se lo han manifestado a una concejala del Ayuntamiento que está en la oposición (surrealista como poco...). Por otro lado, el día 1 de noviembre se celebra el Día mundial del veganismo y también desde Dénia Animal Save organizan una manifestación por la liberación animal en Alicante a las 11:00.

Espero que este artículo te haya hecho reflexionar sobre lo que se oculta de todos los debates y es el infierno que millones animales sufren innecesariamente por culpa de los crueles humanos, los valores que estamos enseñando a la infancia o el futuro del planeta...

¿Si se puede vivir perfectamente evitando a los animales en la alimentación, vestimenta, entretenimiento o los sádicos experimentos, por qué no hacerlo?

Ya os digo que hacer el bien no es tampoco nada privativo y es lo que cualquier persona con sentido común haría después de leer todo este artículo (a no ser que le dé igual lo que cuento que también cabe la posibilidad).

Los animales son seres sintientes que merecen consideración y por desgracia, si ellos pudieran hablar, nada nos gustaría lo que tendríamos que escuchar... No es justo, no es ético, no es coherente, no es necesario...

Piensa en ese animal aterrorizado en el camión, destino al matadero después de una vida miserable, a esa víctima peletera siendo despellejada viva, a ese animal marino ahogándose fuera del agua hasta la asfixia total, a ese animal siendo torturado en los laboratorios, ese toro torturado por los pueblos o en la sanguinarias plazas con un montón de dinero público, ese animal acribillado a balazos por los cazadores que también en ocasiones, ahorcan o tiran por barrancos a sus perros, los animales en cautividad en zoos y acuarios o un largo etcétera lleno de injusticia...

Por el fin de la peletería y del especismo, seguiré luchando junto a diferentes grupos para hacer de este mundo algo mejor.

Si de verdad quieres dar un cambio empático por los animales, escribe un mensaje privado a la página "Dénia Animal Save". Igualmente, espero que la gente sigáis la página del colectivo en redes sociales para ir conociendo información veraz alejada de todas las mentiras que el sistema quiere que aceptemos.

Según la RAE, la empatía es: 1. Sentimiento de identificación con algo o alguien. 2. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. ¿La tienes para entender que no es justo hacer algo que implica sufrimiento pudiendo no hacerlo?

Mientras miraba al animal luchando por respirar, reflexioné que su vida era tan importante como para mí es la mía (Paul McCartney).