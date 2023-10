Nuevo Hyundai KONA Eléctrico: tecnología inteligente de vanguardia, aspecto futurista y una autonomía de 514 kilómetros

Con una imagen más limpia y atrevida, los faros horizontales y los faros LED realzan un frontal limpio y distintivo al modelo, con un carácter deportivo que simboliza la icónica identidad del primer diseño KONA. En su interior, se ofrece una mayor amplitud del habitáculo así como en el espacio de carga, ofreciendo mayor almacenamiento en el maletero.

El Nuevo KONA Eléctrico cuenta con unos cómodos asientos tanto delanteros como traseros, con alto nivel de confort y habitabilidad; y más equipamiento específico para la versión eléctrica. Además, está dotado con dos pantallas integradas de 12,3” cada una, fáciles de usar y con conectividad avanzada.

Con una batería de largo alcance, el Nuevo Hyundai KONA Eléctrico, es una opción para garantizar tanto la máxima autonomía como diversión al volante. El modelo cuenta con un sistema de propulsión diseñado para proporcionar una carga rápida y un innovador sistema de gestión térmica de preacondicionamiento de batería, que proporciona una mayor eficiencia y vida útil; también dispone de un sistema de refrigeración líquida a través de una conexión al sistema de aire acondicionado, y se calienta mediante un calefactor eléctrico, lo cual mejora su rendimiento tanto con temperaturas bajas como altas. Está disponible en diferentes versiones para que los clientes puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad, una de 48kWh de autonomía estándar, y otra de 65kWh de largo alcance.

Tecnología inteligente para una conectividad intuitiva



El Nuevo KONA Eléctrico lleva la conectividad al siguiente nivel con un innovador sistema inteligente para una experiencia digital envolvente con servicios de conexión con la última actualización de Bluelink Connected Car Services, que ofrece una conectividad perfecta con reconocimiento de voz en línea y una amplia gama de funciones para una conducción más cómoda y agradable. Además, gracias a Over the Air (OTA), los clientes podrán disponer de las actualizaciones de software inalámbricas y mejoras disponibles sin tener que descargarlas e instalarlas manualmente.

Hyundai Motor España, que bajo su lema “Progress for Humanity”, se compromete tanto con los productos y servicios que se ofrecen como por la forma de mejorar la vida de las personas. Estos compromisos se basan en tres pilares fundamentales:

- El primero de ellos, la electrificación. Única marca que tiene las cinco tecnologías electrificadas en el mercado: híbrida eléctrica, híbrida 48V, híbrida enchufable, eléctrica y pila de hidrógeno. - El segundo pilar fundamental es el futuro de la movilidad, desarrollando una serie de innovaciones tecnológicas, ayudando a la marca a convertirse en una de las principales empresas tecnológicas. - Y el tercero y último, se trata de la sostenibilidad, llevando a cabo diferentes tareas para construir un futuro limpio de emisiones contaminantes y mejor para todos.

El Nuevo Hyundai KONA Eléctrico se encuentra disponible en distintas versiones desde 40.950€ dependiendo de la modalidad elegida:



La frase de la actriz Alexandra Paul: "Nunca había podido conseguir un automóvil que dijera cuánto me preocupa el medio ambiente, hasta que manejé uno eléctrico".