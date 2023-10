OMODA debuta en el mercado español con el OMODA 5, un sofisticado, elegante y tecnológico SUV compacto

El nuevo OMODA 5 llega al mercado español con un ‘look’ inconfundible, esculpido con estilo, refinamiento y belleza para redefinir los estándares del diseño y la tecnología, y seducir allí por donde desfile. Un sorprendente y dinámico SUV compacto que llega para deslumbrar por fuera y por dentro.

Un diseño con unas formas únicas, personales, dotadas de una calidad sin igual en cada centímetro, con acabados refinados y sensoriales y toda la tecnología de vanguardia al servicio de la seguridad y el confort. Irrumpe con su filosofía ‘Art in Motion’ (Arte en Movimiento). Un objeto de deseo que enamora a primera vista y que pronto estará disponible oficialmente en la red de concesionarios oficiales OMODA en España.



El OMODA 5 llega a finales de este mismo año como el primer modelo de la nueva firma automovilística OMODA, que ha nacido en 2023 para ofrecer vehículos de gran belleza, alta calidad y muchas soluciones tecnológicas. Un vehículo de tamaño compacto concebido para quienes buscan una conducción activa pero sin preocupaciones; dinámica pero centrada en el placer… con la confianza de contar con el respaldo de un fabricante que ha dotado al OMODA 5 de las mayores dosis de tecnología, comodidad y seguridad que hay en el mercado.

Una ‘mirada’ diferente

El frontal del nuevo OMODA 5 posee una ‘mirada’ elegante y noble, cuyo signo distintivo es un alarde de aerodinámica, funcionalidad y buen gusto. Esta profunda impresión visual empieza en una calandra perfectamente integrada cuyo diseño evoca todos esos valores, a partir de una original trama geométrica rematada con pequeños destellos en forma de diamantes. Como si de una obra de arte se tratara, la iluminación diurna de LED en la parte superior realza sus primeras formas antes de dar paso a dos ópticas dispuestas en vertical con tecnología también de LED, para asegurar la mejor presencia y visibilidad, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, sin renunciar al estilo y a la distinción.



A esta carta de presentación le sigue en los laterales del modelo una mezcla de líneas fluidas y cortes decididos. Enseguida revelan un llamativo juego de luces y sombras que, con aristas perfectamente talladas en puertas y molduras, transmiten a lo largo de todo el conjunto dinamismo y solidez en perfecta armonía.

Este particular lenguaje de diseño se prolonga hasta la zaga, donde la suavidad y las líneas curvas reciben afilados cortes allí donde es preciso, hasta confluir en una zona posterior en la que los trazos, las molduras, el spoiler sobre la luna trasera y las molduras del difusor inferior le dan un toque de deportividad.

Con una longitud total de 4.400 mm, una anchura de 1.825 mm y una altura de 1.588 mm, ideal para alojar hasta a cinco ocupantes desde una posición dominante del entorno y especialmente confortable.

Atmósfera interior de vanguardia

Nada más acceder al habitáculo del nuevo OMODA 5, ya se percibe una atmósfera de belleza, tecnología y calidad, con cuidados materiales y una estudiadísima disposición de cada elemento para que todo sea funcional y agradable. Los asientos delanteros de una sola pieza con tejidos de primer nivel y formas deportivas, cuentan con la posibilidad de ser reglados mediante botones eléctricos y de encargarlos con sistemas de calefacción y refrigeración.



Con ellos, el conductor puede adquirir de forma rápida e intuitiva una postura ergonómica con la que ponerse a los mandos y tener una experiencia de conducción intensa y muy placentera, frente a un salpicadero protagonizado por un panel de pantallas LCD duales de 10,25” (26 cm), desde donde disponer de una información completísima y mantener todo bajo control, bien de forma táctil bien mediante instrucciones por voz.

La fila trasera cuenta con tres asientos amplios y cómodos, y dispone de un generoso espacio tanto para las piernas como para los brazos y para la cabeza. Una habitabilidad especialmente destacable entre los SUV en su segmento, que no penaliza en absoluto su capacidad de carga, puesto que mantiene un maletero de 360 litros (hasta 1.075 l, con los asientos abatidos), con una cómoda apertura del portón y una configuración de plazas posteriores practicables de manera asimétrica, para adaptarse mejor a cada necesidad cotidiana.

Alta tecnología y seguridad de 5 estrellas

La conectividad también se asegura en cualquiera de las cinco plazas, gracias a un completo sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto, provisto de carga inalámbrica para teléfonos móviles y entradas USB delante y detrás, en los que conectar diferentes dispositivos portátiles de manera simultánea.

La consola central también cuenta con cuidadas formas, agradables materiales y configuración clara y racional, con controles digitales virtuales, pero también permanentes, bien integrados y perfectamente accesibles para garantizar un manejo rápido y directo de funciones específicas, como las relacionadas con el climatizador bizona.

Sistemas y asistentes a la conducción (ADAS) más propios de vehículos de segmentos superiores, lo han hecho merecedor de las codiciadas 5 estrellas en las exigentes pruebas de coche independientes que otorga EuroNCAP.

Motorización

El nuevo OMODA 5 llega animado por el eficiente y silencioso bloque térmico 1.6TGDI de inyección directa, capaz de desarrollar 136,5 kW (185 CV) de potencia y un par motor 290 Nm. Asociado a una caja de cambios automática de 7 velocidades tipo DCT, transmite toda su fuerza al tren delantero de manera rápida y eficaz, lo que le permite ofrecer siempre una consistente aceleración, unos consumos contenidos y alcanzar desde parado los 100 km/h en 7,8 segundos.

Además, este modelo cuenta de serie con tres modos de conducción (Normal, Eco y Sport) para que sus prestaciones se adapten siempre a las condiciones de la vía y al estilo de conducción que se elija en cada momento, tanto si se quieren exprimir al máximo sus cualidades en una sinuosa carretera de montaña, como si se prefiere disfrutar de su suavidad de manejo en una conducción relajada por autopista, a velocidad de crucero, o durante los trayectos urbanos más cotidianos.

El nuevo OMODA 5 aún no tiene precio oficial para España, pero se estima que será un vehículo muy competitivo y que, probablemente, arranque en un rango por debajo de los 30.000 euros.

