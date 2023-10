Ventajas de las cubiertas de piscinas para el invierno

Empiezan a bajar las temperaturas con la llegada del otoño y esa piscina que tanto se ha disfrutado durante el verano ya no se volverá a utilizar hasta la siguiente temporada. Una vez más, muchos se preguntan si merece la pena instalar una cubierta para piscina durante los meses fríos de año, evitando de este modo que se ensucie, se llene de larvas de mosquitos o se tenga que vaciar con el gasto en agua que eso supone. Por esta razón, en este artículo se presentan sus ventajas, para que los interesados puedan tomar una buena decisión en base a la información recogida.

Cada vez más usuarios toman la decisión de instalar en sus hogares una cubierta para piscina en invierno, ya que aporta grandes beneficios durante todos los meses en los que permanece sin usarse. No obstante, son aún muchos los que tienen dudas acerca de si la inversión que supone merece la pena. Para aclarar estas cuestiones, se presentan sus principales ventajas para poder valorar cada caso particular.

Ahorro de tiempo y dinero

Aunque pueda parecer una inversión inicial elevada, lo cierto es que la instalación de una cubierta para piscina representa un ahorro de tiempo y dinero, siendo uno de los beneficios que más atrae a los usuarios interesados.

En este sentido, mantener la piscina protegida en los meses en que no se usa con un protector evita la evaporación del agua durante las bajas temperaturas y disminuye el tiempo de filtrado, lo que representa un ahorro de energía. Otra ventaja muy relevante es que evita la proliferación de algas gracias a la opacidad del material, que recibe un tratamiento para hacer frente a la radiación UV. De este modo, el protector evita que la piscina esté expuesta al sol y se vuelva de un color verdoso.

Todo esto contribuye enormemente a facilitar las tareas de mantenimiento, en relación al tiempo que hay que dedicar a este proceso, así como al uso de productos químicos para evitar que se estropee el agua y haya que desecharla y renovarla por completo, con el gasto económico que supone y el impacto medioambiental tan negativo que también arrastra.

Relacionado también con el mantenimiento del agua limpia y en buenas condiciones, también la mantiene a salvo de la suciedad que arrastra el viento, protegiéndola de la caída de todo tipo de objetos y elementos, desde hojas a ramas, particular de polvo, insectos…

En cuanto a las inclemencias climáticas, estas cubiertas también garantizan protección frente a las heladas, ya que controla la temperatura del interior, de manera que no existe riego de que el agua de la piscina termine por congelarse.

Mejora la estética visual y la calidad del agua

Las piscinas están constantemente expuestas a la suciedad, sin embargo, en invierno no se le prestan los mismos cuidados que en verano, cuando estén en uso. Con una cubierta para piscina mejorará notablemente la estética al tiempo que se evita que se desarrollen los microorganismos y bacterias que afectan a la calidad del agua.

Mejora la seguridad y previene accidentes

Esta quizás sea la ventaja más destacada de todas, y es que está directamente relacionada con la seguridad. La cubierta de piscina en invierno se instala con anclajes, de forma que queda una superficie completamente tensa que garantiza la protección frente a caídas inesperadas de niños o mascotas. Cabe destacar que una cubierta para piscina de invierno la tapa de forma completamente hermética y aguanta perfectamente el peso de una persona. Esa tranquilidad que ofrecen, especialmente cuando se cuenta con pequeños en casa o animales domésticos, no tiene precio.

Conclusión

Un año más el verano termina y se vuelven a plantear las dudas de cuál es la mejor forma de proteger la piscina. Tal y como se ha visto a lo largo de este artículo, hacerlo es imprescindible para que sea mucho más sencillo ponerla en marcha la temporada siguiente y no haya que realizar una inversión demasiado elevada de tiempo y dinero.

Por estos motivos, la cubierta de piscina de invierno se presenta como la solución más eficaz, un elemento que se está convirtiendo en un indispensable, dadas todas las ventajas que ofrece. Como se ha comentado con anterioridad, no solo ayuda a conservar la calidad del agua, mantenerla limpia y libre de contaminación de algas y bacterias, sino que garantiza la seguridad en el hogar, impidiendo que se produzcan caídas de animales o personas, especialmente niños o ancianos, que acaben en alguna fatalidad.



Se puede concluir, por tanto, que los protectores del invierno para piscinas son una inversión que salen rentables en el corto, medio y largo plazo, aportando además un nivel de protección y seguridad muy elevado.