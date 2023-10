Descubre la gastronomía de diferentes países gracias a estas rutas marítimas

Muchas personas creen que al realizar viajes por el mundo se necesita de una gran cantidad de dinero, y más cuando quieren descubrir la gastronomía que los envuelve. No obstante, muchos de estos viajes no llegan a ser tan costosos, por lo que los turistas se aventuran a esta experiencia, en donde disfrutan de unos increíbles días y de una exquisita gastronomía.

La protagonista aquí es la comida. Por ello, los viajeros organizan sus destinos con tiempo, de manera que puedan vivir esa aventura que tanto sueñan. Son muchos quienes crean estos itinerarios para degustar del arte culinario de diferentes países, a través de rutas que les permitan viajar alrededor de ellos. Puede que muchas personas crean que es imposible desayunar en Venecia o cenar en Croacia, pero deben saber que no es así.

La empresa líder en alquiler de barcos y embarcaciones Click&Boat realizan rutas y viajes en donde se pueden rentar distintas embarcaciones, para viajar alrededor de 3, 6 u 8 días, mientras se va disfrutando de los diferentes sabores del mundo.

Click&Boat creó una investigación, en donde buscaban dar a conocer cuáles eran las mejores rutas de navegación que todo viajero debería vivir, y más los que son amantes de la gastronomía.



De este modo, podrán conocer cuáles son sus mejores platillos, sus mejores chefs y los mejores restaurantes. ¿Quisieras saber cuál es el recorrido de estas rutas? ¡Ven y descúbrelo!

El turismo gastronómico y su crecimiento

Hoy en día, son muchos los turistas que realizan viajes no solo para conocer un país, sino también para conocer la gastronomía de estos destinos. Esto es algo que siempre ha ocurrido, en donde los viajeros hacen paradas, en destinos específicos, para descubrir el arte culinario de los mismos. No obstante, el avance de las redes sociales ha hecho que esto se incremente aún más.

Actualmente, el turismo gastronómico ha aumentado gracias a una de estas plataformas como lo es TikTok, puesto que, a través de su etiqueta #FoodTok, muchos usuarios comparten el día a día de los alimentos que consumen y los restaurantes que visitan para comer.

Esto ha tenido un gran impacto en la industria culinaria, ya que, son más las personas que conocen sobre este mundo, por lo que hoy en día han comenzado a hacer turismo gastronómico. Muchos disfrutan de esto y de crear itinerarios solo para conocer los sabores de diferentes países, mientras recorren los mismos y conocen sus culturas, así como el país completo.

Rutas recomendadas y sus gastronomías

Click&Boat recomienda diferentes lugares para viajar y descubrir los sabores que envuelven estos hermosos destinos. Uno de ellos es Croacia. En la costa croata se puede conocer un poco sobre la historia de la cocina mediterránea y dálmata. Aquí, los turistas podrán disfrutar de una aventura marítima, conociendo su gastronomía regional, sus delicias a la parrilla, más una fusión de mariscos y, todo esto, alrededor de paisajes increíbles.



Un destino que muchos visitan es España, puesto que, su arte culinario es catalogado como alta cocina. Este lugar se recomienda visitarlo en catamarán, sobre todo en los meses de mayo y octubre, que es hay mejor clima. En este destino los viajeros probarán la comida moderna y mediterránea, mientras degustan sabores del arte de la cocina mediterráneo-kaiseki, así como una fusión de sabores asiáticos.

El Caribe es otro de los lugares que muchos turistas incluyen en su itinerario, por lo que Click&Boat lo recomienda en esta ruta. Al estar aquí, los visitantes podrán impresionarse gracias a sus hermosos mares azules y su increíble clima, mientras disfrutan de su rica comida y su arte culinario.

Francia es otra de las rutas que se pueden realizar. Es ideal para rentar un yate y descubrir su cocina contemporánea, moderna, mediterránea y sus grandes platillos. Barcelona también es un destino perfecto, sobre todo porque es uno de los más asequibles, en donde todo amante de la comida podrá navegar y tener una experiencia culinaria exquisita, envolviéndose en el gran tapiz de Cataluña.

Otro que no se escapa de esta aventura es el Mediterráneo. La ruta que Click&Boat aconseja cuenta con ocho paradas. Cada uno de estos destinos está conformado por lugares que cuentan con sabores apetitosos. Aquí, los viajeros navegarán y disfrutarán de platillos hechos por los ingeniosos italianos, de la cocina moderna francesa y una fusión de diferentes sabores mediterráneos.

Chequea las Rutas de navegación para amantes de la gastronomía y sus mapas completos para que tengas más detalles.

Envuélvete en una increíble gastronomía

Si eres un viajero que tiene un presupuesto reducido o, estás consciente del presupuesto que puede tener este tipo de rutas, igual eres indicado para conocer estas exquisiteces culinarias, ya que, se trata de aventuras gastronómicas que son perfectas para cualquier persona.



Conocer el mundo, a través de su gastronomía, es una experiencia que todos deberían vivir. Hacerlo, mientras se va navegando en aguas azules, es una experiencia más increíble aún. Rentar un yate con amigos hace que este viaje sea mucho más sencillo, ya que es una gran idea para reducir tu presupuesto y que, entre todos, puedan alquilar una embarcación. De esta forma, estarán viajando por el mundo, mientras descubren playas y restaurantes exquisitos. ¡Súmate a esta aventura!