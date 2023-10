El mejor servicio de reparación iPhone en Barcelona

Para muchas personas su iPhone es una parte integral de sus vidas. No solo sirve para llamar por teléfono o mensajear, también hace las veces de cámara, agenda, reproductor de música y video, e incluso muchos son los que lo utilizan para trabajar.

Pero tener siempre a mano y llevar a todas partes el iPhone conlleva un riesgo, puede caerse, recibir un golpe, mojarse… Un sinfín de problemas puede hacer que el móvil quede inoperativo, lo cual puede causar mucho estrés a su dueño, ya que no resulta barato comprar otro iPhone.

Por suerte, casi todos los problemas de los iPhones tienen solución. Eso sí, dado que se trata de dispositivos exclusivos y de gran calidad, no cualquier servicio técnico está preparado para arreglarlos. Es importante que siempre acudas a un técnico autorizado.

En este artículo te contamos los problemas más comunes de los teléfonos de la marca Apple y cómo solo los servicios técnicos autorizados por Apple, como Recambiosmóvil en Barcelona, están capacitados para repararlos.

Problemas comunes en los iPhones

El iPhone es un modelo de smartphone bastante resistente, pero eso no significa que no pueda sufrir algún tipo de problema, sobre todo cuando ya tiene algunos años. A continuación repasamos los problemas más habituales de los teléfonos de Apple.

1. Pantalla rota El principal problema de llevar el iPhone a todas partes, es que tarde o temprano termina en el suelo o con algún golpe, lo cual suele resultar en una pantalla llena de antiestéticas grietas.Aunque muchas veces puedes seguir utilizando el iPhone, lo mejor para evitar que el mal vaya a mayores (y para hacer que vuelva a estar como nuevo) es reparar la pantalla del iPhone.

2. Baterías con poca duración Con el tiempo y el uso, seguro que habrás notado como la batería de tu iPhone ya no dura lo mismo que antes. Y sin una batería consistente, tu iPhone se vuelve inútil. El problema puede estar relacionado con el puerto de carga o con la propia batería, que puede haber llegado al final de su vida útil. La solución es tan sencilla como instalar una batería nueva.

3. Botones defectuosos Aunque la mayor parte de las funciones del iPhone se hace con botones táctiles, los botones laterales, el altavoz o el botón Home pueden estropearse con el uso. Cuando empiezan a fallar, utilizar con normalidad el móvil se vuelve una tarea frustrante, por lo que es mejor resolver este problema lo antes posible.

4. Problemas de señal Uno de los principales beneficios de tener un iPhone es poder utilizar Internet desde prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, cuando el sistema operativo está defectuoso o comienza a dar fallos para descargar aplicaciones, es necesario tomar medidas y llevarlo a revisar antes de que deje de funcionar por completo.

5. Problemas con la cámara Otro de los elementos más valiosos de tu iPhone es la increíble cámara de fotos que incluyen todos sus modelos. El valor del móvil disminuye cuando las fotos salen borrosas, aparecen distorsionadas o tienen molestas manchas o líneas que las atraviesan. Cuando esto ocurra,lasustitución de la lente debería resolver el problema.

6. Daños por agua Otro problema habitual de los smartphones es que se mojen, bien porque se caen al agua (charcos, ducha, wc, etc.). Como el agua y la tecnología suelen ser una mala mezcla, y meter el dispositivo en arroz no basta en muchas ocasiones, es importante acudir a alguien que pueda reparar tu iPhone.

Recambiosmóvil, el mejor servicio de reparación iPhone en Barcelona

Aunque se trate de problemas comunes, reparar un iPhone no es sencillo. Por eso Apple cuenta con un programa de cualificación, el Independent Repair Provider, que los técnicos que aspiran a poder arreglar sus productos deben cursar. A través de este programa los profesionales obtienen un certificado de Técnico iOS certificado por Apple (ACiT) y de Técnico certificado por Apple Macintosh (ACMT).

Los técnicos y personal de Recambiosmóvil cuentan con estas certificaciones y, por tanto, con la autorización de Apple para tratar con sus dispositivos. Además, tienen acceso a las piezas originales de Apple para hacer estas reparaciones, así como a herramientas concretas, formación exclusiva, guías de servicio, de diagnóstico y demás recursos originales de la marca.

Pioneros en la reparacióndel iPhone desde que el primer modelo llegó al mercado en el año 2008, muchos medios consideran a Recambiosmóvil como el mejor servicio de reparaciónde Barcelona.

Así que si necesitas reparar pantalla iPhone u otra reparación del móvil o de otro producto Mac, no olvides que es importante que lo hagan técnicos certificados que utilicen piezas originales de Apple, como Recambiosmóvil.