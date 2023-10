​¿Cómo valora la gente Bitcoin?

En noviembre de 2021, el precio de Bitcoin superó los 68.000 dólares por primera vez, esto marcó el valor más alto que jamás había alcanzado la criptomoneda más popular. Sin embargo, el precio ha bajado desde entonces, perdiendo alrededor del 70% para octubre de 2022. Uno se preguntaría por qué tal caída de precios. ¿Cuál es el valor de Bitcoin? El immediate-growth.co ha ayudado a muchos novatos a ingresar al mercado de comercio de bitcoins con facilidad.



La gente tiene en cuenta el valor de Bitcoin como el precio en un momento determinado. Puede verificar el precio de Bitcoin en cualquier momento desde varias plataformas de trading e intercambio de criptomonedas. Una cosa de la que se dará cuenta es que el precio se mantiene en constante cambio. Es posible que vea que el precio es de $20.000 por la mañana y de $24.000 por la noche. Este es el concepto de volatilidad de precios.



Factores que afectan el valor de Bitcoin

El valor de Bitcoin está sujeto a varios factores macroeconómicos. Uno de ellos es la geopolítica, como por ejemplo la guerra en curso en Ucrania. La guerra ha influido en una disminución del valor de Bitcoin desde que comenzó en febrero. Desde que comenzó, el precio de Bitcoin ha disminuido significativamente.

Otro factor crítico es el papel de los “cripto influencers” y las celebridades. El comportamiento, el tweet, el pronunciamiento o la publicación en las redes sociales de un gran “influenciador” de criptomonedas o una celebridad en el ámbito de Bitcoin podría afectar el precio. Esto sucedió en 2012 cuando Elon Musk anunció que su empresa, Tesla, no aceptaría pagos de Bitcoin debido a preocupaciones ambientales.

Las regulaciones gubernamentales también pueden afectar el valor de Bitcoin. Actualmente, Bitcoin opera en un entorno relativamente no regulado en muchos países. Pero cada vez hay más esfuerzos para introducir reglas para Bitcoin, lo que podría afectar significativamente su valor. Por ejemplo, las nuevas regulaciones pueden hacer que el precio baje significativamente.

Finalmente, Bitcoin es como otros activos que están sujetos a las fuerzas de la oferta y la demanda. Cuando la demanda de Bitcoin es alta, es probable que el precio sea alto, asimismo, el precio bajará cuando la disponibilidad sea mayor frente a la necesidad.

Escasez

Muchos expertos en criptomonedas creen que el valor de Bitcoin emana principalmente de su escasez. Bitcoin no tiene valor intrínseco per se. Carece del respaldo del gobierno o de un banco central al ser una moneda digital descentralizada. Entonces, si el precio de Bitcoin cae a cero, no tendrá ningún otro activo para respaldar su pérdida.

La escasez explica mejor el valor de Bitcoin porque Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas. Por tal motivo ningún otro Bitcoin entrará en circulación después de que los mineros generen 21 millones de monedas. Teniendo en cuenta la creciente demanda de Bitcoin, esto significa que Bitcoin siempre tendrá un valor alto. Según los analistas, el valor de Bitcoin podría aumentar a $100.000 en un futuro próximo.

Desde su lanzamiento, por lo general el valor de Bitcoin ha estado en aumento y esta es también otra consideración a la hora de determinar su valor en el futuro. A pesar de los muchos momentos de caídas y caídas de precios, Bitcoin sigue aumentando de valor, de ahí el creciente interés y la demanda.

Incertidumbre

No se puede negar el lugar que ocupa la incertidumbre al momento de determinar el valor de Bitcoin. Si bien muchos factores podrían afectar el precio, el efecto real es incierto. No se puede decir que debido a que Rusia pondrá fin a la invasión de Ucrania mañana, el costo de Bitcoin aumentará hasta cierto nivel.

Conclusión

Es muy difícil valorar a Bitcoin debido a su volatilidad e incertidumbre. Sin embargo, las personas pueden valorar a Bitcoin considerando varios factores macroeconómicos y cambios en el criptomercado.