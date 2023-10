​BlockGalicia se consolida como evento referencia del sector en su primera edición

BlockGalicia se ha convertido en el evento referencia de la tecnología blockchain a nivel nacional y ya con trascendencia a nivel internacional. Ha conseguido combinar en un macroevento a los mejores profesionales de esta tecnología en las distintas áreas de aplicación, desde la industria alimentaria hasta ciberseguridad, pasando por metaverso, los NFTs y el gaming.



No ha pasado desapercibido para nadie del ámbito de las telecomunicaciones, las TIC´s y sector cripto; porque si algo ha conseguido este congreso en su primera edición son los dos objetivos que se habían marcado desde la organización. Primero, ser un evento formativo, educativo y divulgativo transversalmente.

En segundo lugar, desmitificar la errónea concepción de relacionar exclusivamente la tecnología blockchain con las criptomonedas y con la ilegalidad. Y para ello, la formación y divulgación es fundamental, con el fin de explicar la tecnología en sí, con la participación de abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, técnicos de Hacienda, etc.

Y como tercer y último objetivo, destacar la transversalidad de la aplicación de esta disruptiva tecnología, en proyectos tan diversos como la trazabilidad industrial, su aplicación en la industria pesquera, tan importante en Galicia, en el ámbito del granito y en otras muchas transversales de gran importancia económica para Galicia.

EVENTO FORMATIVO Y DIVULGATIVO

Una de las jornadas más importantes del evento ha sido la que la organización ha denominado “día 0”, en la que la aceptación y participación de los congresistas ha sido masiva.

Los grandes profesionales en todo el territorio nacional han estado presentes para transmitir y explicar al público general y que no había tenido contacto previo con esta tecnología, los fundamentos de la misma, la seguridad y ciberseguridad añadida, legislación e incluso la explicación de lo que es un NFT (token no fungible), tan usado en la tecnología blockchain.

Destacaron los asistentes que, en el sector no se conocía evento en el mundo que congregue a personas que no hayan tenido nunca un contacto previo con la tecnología en ninguna de sus aplicaciones, junto con los mayores profesionales del sector. Además de ello, no sólo se ha logrado ese trasvase de información, conceptos prácticos y conocimiento teórico, sino que también ha sido una espectacular jornada de networking y debate, con el nacimiento incluso de de varios proyectos entre los inexpertos que tenían la idea y los profesionales que le han propuesto ponerla en marcha. Todo ello, destacaban todos los congresistas consultados, en un ambiente acogedor, afable, cercano y muy propicio para el networking.

TELECOMUNICACIONES

El Colegio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación de Galicia, a través de su decano, José Manuel Martínez, ha sido muy exigente y reivindicativo ante los asistentes y las instituciones: “Por desgracia, desde el punto de vista de una estrategia institucional reconocible a escala nacional, no estamos atendiendo con la seriedad necesaria el salto que se está produciendo con en relación con las Telecomunicaciones, la transformación digital, la IA y sus aplicaciones” - decía Martínez - “Nos falta ambición a la hora de aprovechar las oportunidades que las telecomunicaciones y el blockchain nos pueden ofrecer como sociedad”.

“Muchas veces no hace falta que las administraciones hagan nada, sino que en la mayoría de los casos, con tal de no molestar y dejar a los profesionales evolucionar es suficiente”, afirma Martínez, pidiéndo expresamente que “no pongan trabas en las ruedas, sino que escuchen propuestas y soluciones reales”.

Tanto la Xunta de Galicia, patrocinador del evento y representada por RETEGAL en el acto inaugural, como el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, han recogido el guante a la propuesta del decano autonómico. Se comprometieron a integrar esta tecnología en la administración con la ayuda de ambos organizadores COETTGA y AGALBIT, así como a facilitar este tipo de eventos tan necesarios en la sociedad de hoy en día, “la digitalización y la evolución tecnológica pasa primeramente por la formación de nuestra sociedad”.

La cosa no ha quedado ahí, ya que Martínez ha ido más lejos, reiterando que el COETTGA está al servicio de la Administración, “es necesario incorporar un ingeniero técnico de telecomunicaciones al frente de cada ayuntamiento y en todos los órganos administrativos y legislativos a nivel nacional, ya que será la única garantía de que las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías se implemente correctamente y de manera segura” retando a la Administración a darle una respuesta a su propuesta. “No podemos pretender hacer realidad una evolución digital sin esta figura dentro de todos los organigramas institucionales”.

IMPACTO ECONÓMICO

Este primer BlockGalicia by Dextools, porque la demanda de siguientes ediciones ha quedado patente, ha sido capaz de congregar de manera completamente impredecible por la organización, a cerca de un millar de personas en la primera edición, lo que denota el enorme interés en Galicia, pero en el que pudimos ver asistentes de Corea, Luxemburgo, Argentina, Venezuela, etc…

La organización estima que el impacto económico directo que ha retribuido este evento en la capital gallega está cercano a los 500.000€. A ello habría que añadir el impacto económico que el evento va a tener en los diferentes sectores económicos de la sociedad. Eso es incalculable a fecha de hoy.

Los asistentes y empresas que, o bien ya estaban en proceso de implementación, o bien han sido la semilla que va a hacer que la integración de esta tecnología aumente de manera exponencial en el caso de la industria, la alimentación, la pesca, etc… suponiendo un gran salto en las telecomunicaciones que conocemos actualmente.

CONCLUSIONES

“El Congreso se ha quedado corto” es la sensación generalizada de empresas, ponentes y asistentes. Han sido tres jornadas intensas con una gran variedad de charlas académicas de alto nivel, talleres especializados y mesas de debate en las que participaron reconocidos profesionales, tocando temas muchas veces tabú en el sector como son el marco regulatorio, el desarrollo legal o las finanzas.

Se han expresado opiniones y conclusiones muy significativas de mano de los asistentes sobre productos, aplicaciones y tecnologías emergentes, así como el propicio ambiente de networking entre empresas y los profesionales que están diseñando el futuro de la blockchain a nivel mundial. El gran logro del evento ha sido poder conectar a los asistentes con profesionales y personas afines, estableciendo un precedente significativo en el sector.

Durante estos tres días, Santiago de Compostela se transformó en el epicentro del conocimiento en el ámbito de las telecomunicaciones, la tecnología blockchain y el futuro de un potencial modelo económico-financiero digital mundial, con la importancia y responsabilidad que todo ello conlleva. La simbiosis de conocimiento experto, debates enriquecedores y empresas punteras hizo de este congreso una experiencia memorable para todos los participantes, asistentes y colaboradores.

El memorándum realizado por los organizadores, el Colegio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación de Galicia y la Asociación Gallega de Blockchain e IoT, destaca del evento la materialización de algo ya previsible por el decano del COETTGA el día anterior al evento en declaraciones a los medios: “No vamos a tener una oportunidad similar en Galicia y pocas a nivel nacional, respeto a lo que a avances tecnológicos se refiere.”

Añadiendo “Este evento supone un hito histórico que probablemente no veremos en el corto plazo, pero lo que se ha alcanzado en Galicia, incluso diría en España, con este evento ha sido algo revolucionario para el sector de las telecomunicaciones.” EMPRESAS Y PATROCINADORES

BlockGalicia contó con el soporte de empresas líderes en el sector de las telecomunicaciones y del blockchain como DEXTools, empresa con participación y origen gallego, que a nivel mundial es consultada y referencia en su ámbito para más de 20 millones de personas al mes.

Además, el resto de referentes en integración de tecnología blockchain, como BitBase, Maniac Panda Games, Material Bitcoin, Fundación Luckia, Litlab Games y EthicHub, EOS Group, entre otros, hicieron de este evento una garantía de éxito y futuro, significando un respaldo y una garantía para los asistentes e interesados en el sector.

Hoy en día empresas de gran calado utilizan la tecnología blockchain en sus procesos como puede ser Coren en Ourense, así como en la pesca de salmón o en la cría de mejillón. Cada día más empresas se han volcado en aplicar esta tecnología sobre sus telecomunicaciones.

Una de las reivindicaciones más destacadas de BlockGalicia es la necesidad de fomentar el acceso a la formación en Blockchain en todas las capas de la sociedad, desde las instituciones hasta el ciudadano pues no se puede permanecer ajeno o indiferente por más tiempo a los profundos cambios económicos que esta tecnología está produciendo. No destinar los recursos necesarios para la formación en este campo supone el riesgo de provocar una pérdida de oportunidades en nuestra Comunidad o una fuga de talento que tenemos la obligación de combatir.

Galicia ha dado un decidido paso adelante reivindicándose como agente del cambio a través de BlockGalicia. Es de esperar que las próximas ediciones de este evento consoliden el camino que en esta ocasión comienza en Santiago de Compostela.