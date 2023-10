«Si le dedicamos tiempo y amor a esta profesión, se puede llegar a la cima»

Escribir novela romántica es una tarea bastante más ardua de lo que parece. No solo hay que llamar la atención de las lectoras, el género más proclive a este tipo de historias, sino colmar sus expectativas y regalarles un final que no se esperen. Como para encima proponerse llegar al género masculino, que, por lo general, es poco dado a acercarse a los libros que huelen a romance. Pero Lucia Cojocaru no teme a los desafíos. Ella escribe las historias que le gustaría leer, llenas de personajes que le inspira la gente con la que se cruza a diario, y además está convencida de que los hombres se equivocan al rechazar mayoritariamente la literatura romántica, que, si dejan de lado sus prejuicios, se van a sorprender gratamente de lo que van a encontrar en este género literario.

¿Cómo te surgió la idea para crear La esclava que amé?

Empecé a escribir casi sin proponérmelo. Nunca me lo había planteado en serio, pero, un día, aburrida en el metro y harta de mirar el teléfono, empecé a fijarme en la gente que había a mi alrededor. Según la imagen de las personas en las que me fijaba,creaba un personaje, y me vino la idea de crear una historia ficticia.Al principio lo hice por distracción, sin tomármelo en serio, sin tener un plan previo y estudiado, pero me di cuenta de que escribir me hacía feliz, me hacía conectar con otro mundo, un mundo que podía crear a mi antojo e inventarme personajes de toda índole, igual que lo hacía con la gente del metro. Y así nació La esclava que amé.





Aseguras que no pensabas publicar esta historia, que era algo que escribiste para ti; ¿cómo te decidiste finalmente a dar el paso de publicarla?

En un principio, la escribí para mi. Nunca me había planteado en serio publicarla, pero, después de darle muchas vueltas, pensé:«¿Y por qué no? A alguien le puede gustar. Es una novela que a mi me gustaría leer». Cuando me decidí seriamente a publicar, no sabía por dónde tirar ni a quién dirigirme. Por desgracia, hay muchas «editoriales» que no son de fiar, y cómo los que estamos empezando no sabemos desenvolvernos en este mundo,es fácil caer en manos de gente que no son profesionales. Pero, por suerte,me encontré con La Reina Lectora, que me guio y me ayudó a publicar mi novela.





¿Qué le dirías a la gente que no conoce tu libro para que se anime a leerlo?

Decirles que esta novela no es la típica novela romántica o de fantasía en la que a mitad de lectura ya puedes intuir cómo va a ser el final. En esta historia de amor, digamos que los protagonistas no serán felices y comerán perdices. Además, a los que les gustan las novelas basadas en estesiglose verán inmersos en aquella época desde la primera página.





¿Qué dirías que es lo que más has disfrutado de escribir La esclava que amé?

La verdad es que he disfrutado desde el principio hasta el final. Crear un mundo ficticio donde ni yo misma sabía cómo iban a transcurrir los acontecimientos ha sido fantástico. Cómo dije anteriormente, empecé a escribir sin tener una estructura o plan previo, simplemente me llegaban las ideas e intenté plasmarlas en un papel.





¿La ambientación para la historia está basada en algún lugar real?

Bueno, el nombre del reino es Solka. Solka es un pequeño pueblo de Rumania donde mi abuela vivió toda su vida y donde mi madre pasó una gran parte de su juventud. Lejos de ser un lugar opulento como en la novela, está prácticamente rodeado por un bosque frondoso de pinos donde habitan animales como lobos, osos, ciervos, jabalís, zorros y otros. Recuerdo que allí, entre árboles frutales y animales domésticos, pasé las mejores vacaciones de mi niñez. Y quizás este es mi homenaje a ese lugar, que fue y es tan importante en mi vida.





¿Qué tal están siendo las valoraciones que estás recibiendo por parte de los lectores?

En general son buenas. Pero a mí las críticas no me dan miedo. Soy consciente de que, al ser una escritora novel, no voy a ser una bestseller. Quizás mi libro será un fracaso, esto no me va a impedir seguir escribiendo. Es más, creo que publicar un primer libro, aunque no tenga éxito, te abre las puertas en un futuro. Muchos escritores de éxito a día de hoy fracasaron en sus primeros intentos, pero lo volvieron a intentar hasta que un día… ¡¡¡BUM!!! Escribieron su obra maestra que los llevó a la cima. Hay un camino largo para llegar allí, pero se puede. Si le dedicamos tiempo y amor a esta profesión, se puede llegar a la cima.





¿Qué historias te inspiran a la hora de escribir? ¿Piensas más en libros o en cine cuando lo haces?

En cine, por supuesto. Todas las ideas, imágenes y sensaciones que percibo las veo en mi cabeza como una película, luego intento reflejar en papel esa escena y darle forma. A veces lo consigo y a veces no. Como he comentado en otras ocasiones, al escribir en un idioma que no es el mío,mi vocabulario no es muy complejo y se nota la simplicidad. No sé si en esta, mi primera novela,he conseguido lo suficiente reflejar en palabras lo que quise que los personajes transmitieran, pero, bueno, a mí en un futuro me gustaría ser guionista y no descarto apuntarme a alguna escuela de guionistas para aprender más.





¿Qué crees que busca el lector en una novela romántica?

A los que nos gusta leer este génerobuscamos un estado de bienestar y satisfacción que nos permita evadirnos temporalmente de nuestras responsabilidades cotidianas. La mayoría nos vemos reflejadas y nos imaginamos como la protagonista. Leer este género nos da la oportunidad de explorar las fantasías más íntimas, de quitarnos prejuicios y hablar abiertamente del deseo y el placer. Nos hace sentir que la magia y la pasión existen aunque sea en los libros. En definitiva, buscamos experiencias que nos premiencon un final feliz.





El público objetivo de este tipo de novelas suele ser femenino. ¿Qué crees tú que hace falta para que el género romántico tenga más lectores masculinos?

Creo que los hombres tienen una idea equivocada sobre las novelas románticas. La mayoría creen que este género va dirigido solo a mujeres, a otros les parece cursi y otros no leen este género en público por temor a la burla.Muchos de ellos piensan que las novelas románticas son cosas de chicas, y por mucho que les llamen la atención, nunca comprarán este tipo de libros para evitar sospechas sobre su masculinidad. A estos les diría que se liberen de esos prejuicios, que lo intenten aunque sea por curiosidad, que son simplemente libros, historias preparadas para ser leídas y para ser disfrutadas. Que lo intenten, quizás les va a gustar más de lo que se esperan.