​Cómo medir la capacidad de endeudamiento: descubre tu límite financiero

El último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca del sobreendeudamiento y ahorro de los hogares españoles reveló que el 5,9% tuvo retrasos en el pagos de cuotas y recibos no relacionados con la vivienda y que un 7,3% necesitó pedir dinero prestado al final de un mes normal. A estos datos, se suma el hecho de que una inmensa mayoría de los españoles (44%) no podría mantener su nivel de vida más de 3 meses con sus ahorros y sin recibir ingresos.



La escasa capacidad de ahorro de las personas viene en muchos casos determinada, además de por sus ingresos, por no entender cuál es el límite de endeudamiento que pueden manejar a la vez que mantienen una estabilidad financiera.

El endeudamiento es una herramienta que puede ser de gran utilidad para alcanzar metas y objetivos personales o de negocio, pero también, puede generar graves desequilibrios económicos si no se plantea de manera responsable.

Medir la capacidad de endeudamiento es esencial para tomar decisiones financieras correctas y evitar caer en problemas económicos. Además, para ayudar a detectar a tiempo desajustes en las finanzas que podrían acarrear consecuencias desagradables.

El CEO de Soluciona Mi Deuda, Fernando Fernández, reconoce que "muchas situaciones de endeudamiento son resultado de imprevistos y otros factores externos difíciles de manejar. Detectarlo a tiempo puede ser clave para abordar soluciones efectivas como la renegociación de las deudas o la Ley de la Segunda Oportunidad”.

Para calcular el límite, es necesario considerar los siguientes puntos:

Ingresos y gastos mensuales

El primer paso para determinar la capacidad de endeudamiento de una persona es poner en balance los ingresos y gastos mensuales. Para ello es necesario hacer una lista detallada de ingresos regulares, como salario, ingresos por inversiones o alquileres, y otros ingresos adicionales. Luego, enumerar todos los gastos mensuales, incluyendo vivienda, alimentos, transporte, seguros, entretenimiento y cualquier otro gasto recurrente.

El resultado de la resta de ingresos y gastos será el flujo de efectivo mensual disponible. Este número aporta una idea de cuánto dinero se puede destinar a los pagos de deuda sin afectar a la calidad de vida.

Deuda actual

Hacer una lista con todas las deudas (préstamos para estudios, hipotecas, tarjetas de crédito y otros préstamos personales), los tipos de interés y la cantidad adeudada a cada entidad, permite tener una visión del total de deudas y cuánto se puede considerar al calcular la capacidad de endeudamiento.

Índice de endeudamiento

Para calcular la capacidad de endeudamiento de forma precisa, es necesario recurrir a un índice que compare ingresos disponibles con pagos de deuda al mes. La fórmula es la siguiente:

Índice de Endeudamiento = (Ingresos Mensuales Disponibles / Pagos de Deuda Mensuales) x 100

Un índice de endeudamiento inferior al 30-33% generalmente se considera saludable y muestra un margen de maniobra financiera para manejar nuevas deudas. En estos casos, establecer un límite prudente para futuros compromisos de deuda es clave para evitar excederse y mantener una buena salud financiera.

Cuando más bajo sea el índice de endeudamiento, más deudas podrán asumirse. Sin embargo, si el porcentaje es cercano o superior al 33%, será necesario ser cauteloso al adquirir nuevas deudas.

No conocer cuál es la capacidad de endeudamiento puede suponer la diferencia entre tomar una buena o mala decisión con respecto a las deudas. Por fortuna, no todo está perdido y “existen mecanismos eficaces que, con el correcto asesoramiento, aportan alivio financiero y permiten restablecer las economías, dejando atrás la preocupación y estrés que ocasionan las deudas”, señala Fernández.