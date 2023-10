LivelyVerse y BR Group una asociación transformadora en el ámbito Web3

En un desarrollo convincente para la tecnología blockchain y la industria Web3, LivelyVerse y BR Group han iniciado una asociación innovadora que está lista para redefinir el panorama. Estas dos empresas dinámicas no solo están haciendo avanzar la industria, sino que también están mejorando la accesibilidad, la facilidad de uso y la rentabilidad, al mismo tiempo que se alinean con el crecimiento exponencial proyectado del mercado blockchain, que se espera que alcance los 163 mil millones de dólares para 2027.

Simplificando Web3 y reduciendo costos

LivelyVerse, liderado por Gabriela Reyes (CEO y cofundadora) y Parsa Abbasi (COO y cofundador), encabeza el impulso para la adopción generalizada de Web3. Su revolucionario producto, Magic Machine, sirve como plataforma de lanzamiento de tokens y como servicio de voz a contratos inteligentes impulsado por IA. Esta plataforma permite a los emprendedores y propietarios de negocios crear tokens y contratos inteligentes sin esfuerzo, incluso si carecen de experiencia técnica. Magic Machine no solo agiliza la creación de contratos inteligentes, sino que también reduce significativamente los costos asociados, abriendo puertas para que más empresas participen en la revolución Web3.

Marketing eficiente para empresas Web3

Por otro lado, BR Group, bajo el liderazgo de Nikita (CEO y cofundador) y Artem (CVO y cofundador), ha solidificado su reputación en el ámbito del marketing para empresas Web3. Su producto estrella, BR Smart Analytics Dashboard, permite a las empresas analizar y gestionar su tráfico digital con notable facilidad, proporcionando una visión completa de sus actividades en línea con solo hacer clic en un botón. En una era donde el análisis de datos es primordial, BR Group está permitiendo a las empresas Web3 tomar decisiones estratégicas informadas, lo que resulta en ahorros sustanciales de costos al eliminar gastos innecesarios y optimizar la eficiencia operativa.

Blockchain más allá de las criptomonedas: allanando el camino para la adopción masiva con IA

Aunque la tecnología blockchain ha sido a menudo sinónimo de criptomonedas, su potencial trasciende las monedas digitales. Abarca un amplio espectro de posibilidades, incluida la tokenización de activos digitales. Los recientes desarrollos regulatorios, como la regulación MiCA dentro de la Unión Europea y la VARA (Ley de Regulación de Activos Virtuales) en los Emiratos Árabes Unidos, significan una coyuntura crítica. Estos marcos regulatorios no solo garantizan el cumplimiento y la seguridad, sino que también crean un entorno propicio para la adopción generalizada de la tecnología blockchain.

A medida que estas regulaciones se afianzan, están allanando el camino para una nueva fase de expansión e innovación dentro de la esfera blockchain. Al proporcionar un marco estructurado y directrices claras, permiten a las empresas y entidades aprovechar todo el potencial de la tecnología blockchain, marcando el comienzo de una era de adopción e integración masiva. En este panorama, donde la tecnología blockchain históricamente se ha percibido como compleja, la llegada de la inteligencia artificial ha simplificado el camino a seguir. Con las soluciones impulsadas por IA, las intrincadas complejidades de la tecnología blockchain se vuelven más accesibles que nunca. Estas innovaciones no solo agilizan las operaciones sino que también democratizan la participación, lo que marca un hito importante en el camino hacia el progreso tecnológico y la accesibilidad.

