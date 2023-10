El nuevo Volvo EX30 ha recibido sus primeros grandes premios en Londres

En un preludio perfecto a la entrada del SUV compacto totalmente eléctrico en algunos mercados a finales de este año, ha sido elegido Coche del Año por The Sun y SUV/Crossover compacto del Año en los News UK Motor Awards.

Estos galardones, anunciados en la ceremonia celebrada en Londres, ponen de relieve las cualidades que hacen del EX30 el modelo de referencia de su categoría: una selección de motores eléctricos puros, una tecnología de vanguardia y la calidad, la seguridad y el diseño de Volvo.

El premio al SUV/Crossover compacto de News UK representa el consenso a favor del EX30 de una serie de plataformas de medios nacionales de la organización, entre los que se encuentran The Sunday Times.

Kristian Elvefors, director gerente de Volvo Car UK, señala: «No podríamos haber esperado una respuesta más calurosa para nuestro último modelo. Estos premios confirman nuestra creencia de que el Volvo EX30 nos va a ayudar a cambiar la percepción del público sobre el motor eléctrico puro, con un vehículo que se adapta a su estilo de vida, sus necesidades de conducción y, sobre todo, su presupuesto. El éxito va a ser fundamental para el crecimiento de la marca y llevará aún más lejos nuestro liderazgo en motores eléctricos».



El EX30 es el SUV más pequeño de los presentados por Volvo Cars hasta ahora y se ha fabricado en una plataforma de vehículos eléctricos especialmente diseñada. Además de la potencia eléctrica de la batería sin emisiones de escape, el vehículo se ha desarrollado para mantener al mínimo la huella de carbono durante toda su vida útil.

Se puede elegir entre tres motores eléctricos: la versión Single Motor con una batería de 200 kW (272 CV) y 51 kWh; la Single Motor Extended Range con una mayor capacidad de batería de 69 kWh; y el modelo Twin Motor Performance con una batería de 315 kW (428 CV) y 69 kWh. Con una autonomía de hasta 476 km, la batería puede recargarse del 10 al 80 % de capacidad en tan solo 25 minutos.

Protección avanzada

El nuevo EX30 es todo lo seguro que cabe esperar de un Volvo. Basado en sus conocimientos únicos en materia de seguridad y en la investigación de accidentes reales, el EX30 se ha diseñado para proteger al conductor y a los pasajeros en caso de colisión. Esto se consigue mediante una avanzada tecnología de sujeción, así como con un diseño estructural que cumple sus exigentes requisitos de seguridad internos pensados para que los vehículos estén preparados ante las situaciones más diversas del mundo real.

La protección de las personas dentro del vehículo en una colisión siempre ha sido una de sus máximas prioridades. El diseño estructural del EX30 refleja el compromiso mediante el refuerzo de la jaula de seguridad, los montantes A, B y C, así como el techo. Naturalmente, al tratarse de un vehículo eléctrico, se han centrado mucho en la integridad de la batería. El chasis y la jaula de seguridad están construidos con varios tipos de acero de alta resistencia que contrarrestan eficazmente el impacto de un posible choque.

El EX30 también incluye un airbag lateral exterior dentro del asiento del conductor diseñado para reducir las lesiones en la cabeza y el tórax en caso de impacto lateral.

Un vehículo que te ayuda cuando lo necesitas

Incorpora de serie un nuevo sistema avanzado de alerta del conductor y además de la detección directa en el volante, el vehículo cuenta con un sensor especial que funciona con potentes algoritmos y está situado detrás del volante; este sensor detecta los movimientos de los ojos y la cara unas 13 veces por segundo. De esta forma, el EX30 puede intentar entender si el conductor distraído, adormilado o poco atento, aunque este no se haya dado cuenta.



En la ciudad, la nueva función de freno automático en cruces está diseñada para ayudar a evitar accidentes en las intersecciones. Si otro vehículo se cruza en tu camino inesperadamente, la función de freno automático está diseñada para detener el vehículo y ayudar a amortiguar o evitar una colisión. En pocas palabras, como cualquier otro Volvo, el nuevo EX30 está equipado con una amplia gama de sistemas de seguridad activos y de asistencia al conductor.

