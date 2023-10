​Alfa Romeo Tonale PHEV Q4: Deportividad, elegancia,y la potencia de 280 CV en un SUV con la codiciada etiqueta cero

Si Henry Ford decía que se quitaba el sombrero cuando veía un Alfa, y Enzo Ferrari escribía en 1952: "...Aun siento por nuestra Alfa la adolescente ternura del primer amor, podéis estar seguros..." en la respuesta a un telegrama de felicitación enviado por Alfa Romeo por la primera victoria de la Casa de Maranello en un Campeonato Mundial, adivinamos que estamos ante una marca automovilística distinta, especial, con unos clientes dispuestos a disfrutar del pilotaje.



En 2017, Alfa Romeo lanzó el Stelvio, el primer SUV de su historia. Con esta incursión en el segmento de moda, la marca italiana salía a la conquista de nuevas generaciones de “alfistas”.



El segundo SUV del Biscione, el Alfa Romeo Tonale, representó también un salto enorme al encarnar la metamorfosis de la marca en un momento clave con el que inicia su transición hacia la movilidad electrificada, que culminará con la conversión de Alfa Romeo en una firma totalmente eléctrica en 2027.

Sus 280 CV lo aceleran de 0 a 100 km/h en solo 6,2 segundos, y alcanza los 135 km/h en modo totalmente eléctrico y los 206 km/h en modo híbrido. La sensación de potencia que produce la aceleración se ve reforzada por el sistema e-AWD: el motor eléctrico envía el 100% del par disponible al instante, con lo que el eje trasero responde nada más pisar el acelerador. El Tonale Plug-in Hybrid Q4 no conecta físicamente las dos unidades de propulsión, sino que las coordina de forma puramente “virtual” a través de la electrónica.



La batería de 12 KW la hemos cargado con un cable de modo 2 en un enchufe Schuko ( el enchufe normal con toma de tierra de nuestros hogares) tardando unas cinco horas en llegar al 100%, con una carga de unos 2,5 Kw/h. y la autonomía del vehículo en modo eléctrico es de 65Km. Con sus 4,52 metros de longitud es un automóvil con el que se disfruta la conducción. Un aplomo destacable, una dirección muy directa y un empuje de casi 300 CV lo convierten en el automóvil en el que el que lleva el volante es el afortunado. Se hace realidad la famosa frase de los alfistas: Los coches se conducen. Un Alfa Romeo se disfruta.

Destacamos en su equipamiento:

En modo de conducción deportiva (Dynamic) se puede aumentar la firmeza de su amortiguación activa.

E-control: permite controlar varias funciones del sistema eléctrico, como la recarga de la batería y el climatizador, desde la aplicación My Alfa Connect.

My eCharge: desde la app My Alfa Connect es posible acceder directamente a los servicios de Free2Move eSolutions para gestionar la recarga en lugares públicos y privados. Con esta función, se puede localizar los puntos de recarga públicos, comprobar los métodos de carga, realizar pagos, ver el historial de carga, decidir cuánta electricidad utilizar, e incluso aumentar, disminuir, suspender y reactivar la recarga.



Además, el Tonale Plug-in Hybrid Q4 aprovecha el amplio ecosistema de servicios de Alfa Romeo para ofrecer una experiencia completamente novedosa: desde la compra online hasta un certificado digital NFT (Non-Fungible-Token) basado en el sistema blockchain. La tecnología NFT, introducida con el Tonale, es una forma de certificación totalmente nueva en el mundo del automóvil, y Alfa Romeo es el primer fabricante que la utiliza vinculada a un vehículo. En concreto, basándose en la selección del cliente, el NFT genera un certificado que garantiza la identidad y el correcto mantenimiento del vehículo, y por lo tanto ayuda a confirmar su valor residual. Este certificado constituye una fuente más de credibilidad en el mercado de segunda mano, es fiable, y contiene múltiple información.

La elegancia italiana en estado puro reina en el interior, con acabados de alta calidad que conjugan lo mejor de la sprezzatura (elegancia despreocupada) de los estilistas milaneses, con el máximo nivel de confort.

Dos recomendaciones: Al abrir las puertas traseras se debe tener cuidado con su parte superior ya que por su diseño pueden golpear a alguien. La otra recomendación es que ante un lector de matriculas conviene girar un poco el auto hacia la derecha para facilitar su lectura, ya que una nota distintiva de los Alfas es que la matrícula delantera no la llevan en el centro del vehículo.

La frase del piloto "Ser piloto de pruebas de Alfa fue el mejor momento de mi vida", Giorgio Langella.