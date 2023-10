​Los feriantes investigados por la muerte de dos niñas montan en Elche

Según se ha hecho público, los feriantes que aparecen en el juzgado de instrucción 4 de Mislata imputados por presuntos homicidios por imprudencia y lesiones por imprudencia tras la muerte de 2 niñas en la feria de Navidad de Mislata de 2022 tras el vuelco de un castillo hinchable, están ahora mismo con sus atracciones en Elche pese a los informes policiales y de peritos que aseguran con total claridad el mal estado del castillo hinchable que acabó con la vida de 2 niñas (Vera de 4 años y Cayetana de 8 años dejando varios niños heridos).



Están con sus atracciones en esta feria por un sorteo que dió al señor José Antonio Monterrubio la posibilidad.

La reacción de la familia de Vera no tardó en hacerse ver en redes sociales, nada más se conoció la noticia:

"Imaginad nuestra rabia al enterarnos que los mismos feriantes que están imputados por la muerte de nuestra pequeña montan su feria en Elche. Aún hay quien los defienden diciendo que no se les puede colgar el sambenito para siempre. Dos niñas han muerto para siempre. Nuestras vidas están destrozadas para siempre. #SonrisaVera".

LAS MENTIRAS DE LOS FERIANTES

Al principio, los feriantes y su entorno trasladaban estar destrozados por la muerte de las dos pequeñas y eso choca con que poco después Maravillas Monterrubio tuviera montado su puesto de comida basura en Alaquàs (donde hubo otro accidente en un tren) o que sigan montando sus atracciones estando tan "afectados" como dicen. Más allá de las mentiras habituales de esta gente, para las familias cada vez hay más dolor, puesto que el Ayuntamiento de Mislata, también las ha desamparado completamente e incluso se han personado en la causa para hacerse la víctima.

Una de las muchísimas cosas que llaman la atención, es que en el suceso de Mislata el feriante fue pillado por la policía dentro del perímetro de seguridad apareciendo limpiada la sangre que Vera (4 años) dejó tras caer al suelo y en este aspecto, tras descubrirse claramente que la sangre estaba limpiada intencionadamente, el feriante tras ser preguntado culpó a los empleados del SAMU, pero no se puso de acuerdo con su abogado que en la televisión valenciana dijo que no sabía si alguien realmente había limpiado la sangre y si había sido así, no sabe quién lo hizo.

Aun así, la policía preguntó a los empleados del SAMU que lógicamente niegan que limpiaran la sangre que dejó Vera y recalcan que su labor era intentar estabilizar a las víctimas.

En cuanto a un posible empleado de origen magrebí que era el único que se volcó en ayudar a los niños, desapareciendo posteriormente a mi entender por petición del feriante, niegan su existencia, pese a que todos los testigos la corroboran y que ellos mismos han declarado ante el juzgado que los trabajadores están casi voluntariamente y de vez en cuando se les da unos euros en efectivo o invitaciones para la feria.

Un testigo cercano a la plaza de la libertad, donde se ubicaba esa feria del terror, corrobora que eran más de 10 empleados inmigrantes y dormían amontonados en una caravana.

La precariedad laboral y el no dar de alta a los empleados, tengo pruebas de ello tras mi relación laboral con Maravillas Monterrubio hace unos 10 años haciendo ferias enteras de las que conservo testigos, mientras en mi vida laboral solo aparecen 3 días cotizados (los días más fuertes que solía venir la inspección del trabajo que al final ni siquiera esos días apareció).

La falta de control de las autoridades, hace que gente acostumbrada a hacer ilegalidades, campen a sus anchas y el trato a todos los empleados que han tenido ha sido vergonzoso y en mi caso, aunque no quiero entrar mucho en detalle para no restar importancia a lo que más la tiene, fue una de las peores experiencias laborales de mi vida y simplemente mi objetivo exponiendo esto, es reforzar más el discurso de las ilegalidades laborales (que a su manera han reconocido ellos mismos frente a una de las juezas que ha pasado por el procedimiento judicial).

MANIPULACIÓN DE LA ESCENA

Según han hecho público los padres de Vera, el feriante pasaría cerca de la pequeña mientras se estaba desangrando cogiendo una muñeca que ella había ganado en la tómbola para esconderla allí.

Tanto el informe de un perito imparcial designado por el juzgado como otro costeado por la familia de la otra pequeña (Cayetana), coinciden en la falta de seguridad del castillo hinchable que acabó con ambos fallecimientos y varios niños heridos.

Estamos hablando de cuerdas rotas, falta total de anclajes, cables eléctricos empalmados con cinta aislante tirados en el suelo sin protección, 2 argollas que directamente ni estaban, falta del cumplimiento del proyecto municipal y uso negligente de la instalación en general.

El amplio informe del primer perito designado por el juzgado detectando un sinfín de anomalías indica en el final:

"La atracción debió ser cerrada mucho antes de esa última ráfaga de 53,1 km/h que izó el castillo por los aires con los nueve niños en su interior, dos de las cuales, Vera y Cayetana, salieron proyectadas golpeándose contra el asfalto".

Respecto al otro perito aportado por la familia de Cayetana, hablan de una posible manipulación de la escena y corroboran lo mismo sobre todos los fallos, concluyendo de la siguiente manera:

"La ocurrencia de este fatal accidente está directamente relacionada con el negligente uso de la instalación y de las personas que sean responsables de tal hecho".

Es más, el titular tan solo 2 meses después del fatal accidente tras la investigación policial, era claro:

"La policía concluye que Vera y Cayetana no habrían muerto si el castillo de la feria de Mislata hubiera estado atado por sus 30 puntos de anclajes".

En la causa aparecen imputados los feriantes que ahora tienen sus atracciones en Elche, pero también el ingeniero que, posiblemente desde ese mismo pueblo, dio el visto bueno a las atracciones de Mislata (200 kilómetros de diferencia) y aparece imputado el técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata sin que sea posible la imputación del concejal de fiestas y cuñado del alcalde como ha solicitado la representación legal de los padres de Vera entre escritos y recursos.

El Ayuntamiento de Mislata encabezado por Carlos Fernández Bielsa, solamente se ha dedicado a causar más dolor a las familias a las que ni ha atendido ni ha dado explicaciones y aún encima, las ha acusado de difamaciones por querer imputar al concejal de fiestas que se desentendió de la seguridad de la feria y cuyo silencio, preocupa porque ni siquiera han dicho que pasó con el anemómetro o cuando supieron de las fuertes rachas de viento anunciadas para ese día (entre muchas otras cosas que fallaron en el consistorio que ni siquiera emitió licencia de apertura como tal ni indican el porqué del cambio de la ubicación de la feria).

En 2017 ya hubo un niño herido en otro castillo hinchable de Mislata en unas circunstancias muy extrañas.

Rotura de tercer grado con desplazamiento de hueso...

ESPEREMOS QUE NO PASE NADA

Desconozco el control que se les haya hecho o no en Elche, pero lo cierto es que en la feria de Navidad, está corroborada la negligencia e inseguridad en todo el recinto entero.

Empleados fantasmas y sin seguridad social, atracciones en un estado lamentable y que ni siquiera están en su sitio, una muñeca escondida, sangre limpiada, silencio de todos los investigados, incluyendo al Ayuntamiento de Mislata, accidentes anteriores, tipos que llevaban 10 años de baja fiscal, antecedentes de ilegalidades al menos en el ámbito laboral, un ingeniero que según la geolocalización del teléfono móvil ni va presencialmente a la feria que da por buena y un largo etcétera.

Ahora, el Ayuntamiento de Mislata pidió en el pleno municipal que se votara a favor de que UNICEF renueve el término de "Ciudad amiga de la infancia" en los carteles que la asociación pone por gran parte del pueblo.

¿Amiga de la infancia, una corporación que muestra tan poco respeto por 2 niñas muertas, usa el mismo recinto para la juerga tiempo después, deja a los niños sin feria por no saber ponerla bien o ni siquiera dan explicaciones de nada ni supervisan la feria e incluso causan más dolor a unas familias destrozadas por un suceso de máxima gravedad?

Al señor Bielsa y compañía les mueve la foto, el protagonismo y la propaganda.

Los carteles de ciudad amiga de la infancia son reivindicativos y muy necesarios en los pueblos, pero en este no por el cinismo que supone y al reírse en la cara de todo el mundo. El principal derecho de la infancia es el de la vida...

De las personas que a mi entender puedan responsables penalmente, no hablaré en esos términos hasta que haya una sentencia, pero en lo moral y lo humano, está claro que el Ayuntamiento de Mislata y compañía dejan muchísimo que desear.

Ahora, los feriantes "tan afectados y destrozados" tras morir 2 niñas en sus instalaciones ruinosas, siguen ganando dinero en la feria de Elche y desconozco la situación de los empleados u otras cuestiones ya mencionadas.

Es urgente un mayor control de las ferias de atracciones para que dejen de sembrar constantemente el terror, ya que os podéis imaginar lo que están pasando estas familias tras ir a pasar una tarde a la feria en familia y que sus hijas no vuelvan a casa (terrible como poco). Está claro que conforme van saliendo más cosas y con la tremenda codicia del Ayuntamiento de Mislata, ese dolor aumenta todavía más.

A mi entender, no sé hasta qué punto cuando hay una investigación con informes tan claros del historial de los feriantes y el concreto suceso de Mislata, se debería evitar que hasta que acabe la investigación y se dicte sentencia monten sus atracciones en otros lugares.

¿Desde cuándo unos acusados de un delito llegan a contradecirse hasta con su propio abogado?

El abogado, que estaba muy nervioso y los dejó por los suelos en la televisión valenciana, decía desconocer el historial de contrataciones de los feriantes y en otro momento del reportaje, dice que no tenían a nadie contratado y en otro, que tienen personas que quedan con chicas por la feria y en los días de más trabajo ayudan cortando los tickets simplemente.

Total, un procedimiento judicial eterno por el que ya han pasado varias juezas y que será quien decida, pero en el mismo constan, como digo los informes periciales sumados a los de la Policía Nacional que, sin ningún género de dudas, exponen el negligente uso de las atracciones y todo el desastre que tuvo lugar ese día por ello junto a varios testigos que han declarado en el juzgado por diferentes cuestiones relacionadas con este triste suceso.

Ya que Vera y Cayetana no van a volver por una injusticia de libro, pongámosle seriedad al asunto y evitemos que otras niñas o niños pasen por lo mismo.

LOS HERMANOS DE VERA

Esta vez para concluir os dejaré uno de los últimos posts de la familia de Vera, cuya niña sale con sus hermanos en una foto y el siguiente texto que espero os lleve a la reflexión:

Vera perdió la vida en el maldito hinchable de la feria de Ajuntament de Mislata hace más de 20 meses. Como padres os imagináis la rabia y la impotencia, pero también están sus hermanos, que con 15 y 13 años tuvieron que despedirse de su hermanita después de verla bañada en un charco de sangre.

Informes de la Policía Nacional y distintos expertos demuestran que los feriantes no tenían nada en regla, que el hinchable estaba suelto, que el ingeniero que firmó los papeles ni siquiera fue a la feria y que el ayuntamiento que dirige Carlos Fernandez Bielsa se desentendió por completo.

¿Cómo explicas a tus hijos que después del infierno que están viviendo y de que les hayan robado la alegría, los responsables de la muerte de su hermana sigan por ahí como si nada, pese a que todo el mundo coincide en que fue una tragedia evitable?

La gente nos pide que sigamos adelante por nuestros hijos, y es lo que estamos haciendo, hasta demostrarles lo que siempre les hemos dicho, que nunca cedan ante una injusticia. Y no hay mayor injusticia que la que estos indeseables han cometido con su hermana.

El lema de nuestra familia siempre ha sido 'Lo único imposible es lo que no se intenta'. Y no vamos a dejar de intentar que haya el máximo castigo para los que nos han destrozado la vida. Por Vera, por sus hermanos y para que ningún otro niño muera mientras juega en una feria. #SonrisaVera