Mástil para bandera; qué es, funciones, tipos y fabricación a medida

Las banderas identifican a los países, ciudades o instituciones. Siguen siendo importantes en determinados contextos en los que se necesitan símbolos identitarios o señalizar nacionalidades. Es por ello que resulta tan importante izarlas, para lo cual se necesita un mástil de bandera. Pero, ¿qué es un mástil de bandera?

En la antigüedad, los mástiles de bandera se sostenían mediante lanzas o picas para cuando se iba a la guerra. Con el tiempo se fueron creando mástiles específicos para este uso, pero muchos de ellos mantienen la punta de lanza hasta la actualidad. En este texto se conocerá todo lo que se debe saber sobre el asta de bandera.

Qué es un mástil de bandera Un mástil de bandera es una barra o palo largo que cuenta con los accesorios necesarios para suspender una bandera en el aire. Normalmente, ofrece la posibilidad de colocar la bandera a varias alturas. El borde lateral de la bandera se engancha al asta para que esta pueda ondear con el viento.

Funciones de un mástil para banderas La función principal de un mástil para bandera es servir de soporte para la bandera. Al estar diseñados para sostener una insignia en lo alto de su palo, generalmente son varas muy largas, que permiten izar una bandera hasta su cúspide. De esta forma el símbolo puede estar a la vista aunque la gente se ubique a relativa distancia.

Se usa en distintos lugares, sobre todo instituciones públicas que por ley deben contar con las banderas del país o de la ciudad donde se encuentran. Las astas de bandera son ampliamente usadas en todas partes del mundo. Y existen muchos diseños y tipos, lo que hace que la decisión de adquirir un mástil deba estudiarse adecuadamente.

Tipos de mástiles para bandera Existen muchos tipos de mástil bandera, ya que estos se pueden clasificar según su forma, su tamaño, el material de fabricación y otros aspectos. Para facilitar las cosas, se va a hablar de los tipos que se pueden encontrar según el uso que se les vaya a dar. Dependiendo del lugar donde se encuentren los mástiles pueden ser los siguientes:

Mástil para bandera exterior Como su nombre lo indica, los mástiles para bandera exterior están fabricados para ser usados en exteriores, bien sea completamente a la intemperie sin techo o con una cierta cobertura. Esto obliga a que sean fabricados con materiales resistentes a las diferentes condiciones meteorológicas y climatológicas, de temperatura, humedad, viento, etc. Por ejemplo, se pueden encontrar fabricados en aluminio o acero inoxidable.

En la mayoría de los casos son de gran altura, llegando incluso a los 6 metros de altura. Por este motivo, es necesario además que tengan un buen soporte y que sean robustos para que el viento no logre desestabilizarlos.

Además, dentro de este tipo de palos de banderas se pueden encontrar algunos subgrupos. Por ejemplo, los mástiles de pared, que consisten en una base que se soporta en una pared y donde se coloca una bandera de menores proporciones. También existen mástiles telescópicos, lo que permiten que se retraiga el palo para hacerlo más pequeño.

Mástil para bandera interior Los mástiles de interior son astas más elegantes que están diseñadas para estar dentro de despachos o salas de conferencia. Estos permiten una horquilla más grande de materiales que se pueden usar. Por ejemplo, es común encontrarlo en madera, en fibra de vidrio o en aluminio.

Como se colocan más cerca de las personas y estas pueden observar sus detalles, los mástiles para banderas de interior están diseñados más al detalle. En general estos cuentan con mayores elementos ornamentales y con sistemas de soporte de las banderas más sencillos.

Estos también ofrecen una gran variedad de estilos y de tipos, por lo que puedes decidir según las necesidades. Por ejemplo, existen algunos mástiles de mesa que sirven para colocar banderas más pequeñas en las mesas de las conferencias.

Los mejores mástiles para banderas A la hora de escoger un mástil para bandera no se puede elegir cualquiera, se debe usar el mejor según el uso concreto que se le vaya a dar. Es importante tener en cuenta la ubicación del palo para bandera, la altura a la que se requiere colocar la bandera, las condiciones a las que estará sometido el mástil o la necesidad de poder regular la colocación de la bandera.

