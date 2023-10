​"A los libros y a las mujeres canto", de María Elorza

El próximo viernes 13 de octubre Filmin añade a su catálogo el documental "A los libros y a las mujeres canto", primer largometraje de María Elorza. La película, estrenada en cines en nuestro país el pasado mes de abril de la mano de Txintxua Films, ganó el Premio de la Juventud en el Festival de San Sebastián de 2022 donde fue programada en la sección Nuevos Directores. A medio camino entre el ensayo, el cine doméstico y la militancia feminista, la película explora cómo se han relacionado con los libros que han ido almacenando en su casa cinco mujeres, la madre de la directora y cuatro amigas de esta.



María Elorza recuerda que un accidente doméstico supuso el claquetazo inicial de la película, el día que a su madre se le cayó al suelo una estantería con todos sus libros. "Se creó una imagen espectacular de todos los libros tirados por el suelo, que yo inmediatamente filmé sin un propósito concreto. Eso dio pie a hablar de toda una vida acumulándolos", recuerda la directora. Aquellas primeras conversaciones sobre Literatura que mantuvo con su madre se ampliaron después a otras amigas de esta: "Voy a sus casas, miro qué libros tienen, porqué los tienen, cómo viven esos libros en sus casas. Y, a partir de ahí, se me plantea muy claramente una pregunta: todas estas cuestiones literarias que son abstractas, ¿cómo puedo pasarlas a la pantalla?", recuerda.

La película combina así las grabaciones de esas entrevistas con citas literarias, imágenes de archivo, así como imágenes extraídas de la historia del cine, en un collage audiovisual no exento de humor. "Una de las tesis de la película es que la literatura es un patrimonio comunal y no algo encumbrado y separado de la vida. En ese sentido, el humor me permitía acercarme a los espectadores. Además, creo que el humor siempre ayuda a la crítica, a dar una visión más compleja de las cosas, y también a la provocación, al cuestionamiento de las ideas que damos por sentadas", explica la directora.

El título de la película, que se mantuvo inalterable desde el principio del proyecto, hace referencia a un verso de Virgilio en la Eneida: "A las armas y al hombre canto". "Yo estaba visitando a estas mujeres con sus libros y me hizo gracia el contraste entre las intenciones de Virgilio y las mías", bromea Elorza, que espera que su película "ayude al espectador a comprender un poco más su propio tiempo y a sí mismo. Y sobre todo que le dé ganas de leer y de vivir."

A los libros y a las mujeres canto País y año de producción: España, 2022. Duración: 72 minutos. Dirección y Guion: María Elorza Intervienen: Tonina Deias, Loreto Casado, Waltraud Kirste, Viki Claramunt, Anne Elorza







María Elorza DIRECTORA Y GUIONISTA Nació en Vitoria en 1988. Ha dirigido varios cortos, entre los que destacan "Gure hormek", "Ancora lucciole" y "Quebrantos". Su primer largometraje, "A los libros y a las mujeres canto" se estrenó en los festivales de San Sebastián y Rotterdam.