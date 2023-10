​Netflix desvela el tráiler de 'La luz que no puedes ver'

Netflix ha compartido el tráiler de La luz que no puedes ver, la nueva miniserie dirigida por Shawn Levy, y producida por Dan Levine y Josh Barry que llegará a la plataforma el 2 de noviembre.





La luz que no puedes ver entrelaza hábilmente los destinos de Marie-Laure, una joven ciega de origen francés, y de Werner, un brillante adolescente reclutado por el régimen de Hitler para rastrear emisiones de radio ilegales, a lo largo de una década. Dirigida por Shawn Levy y con guión de Steven Knight, la miniserie de cuatro capítulos está protagonizada por las actrices noveles Aria Mia Loberti y Nell Sutton en el papel de Marie-Laure a lo largo de sus diferentes edades, así como por Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc, Hugh Laurie como el tío Etienne, Louis Hofmann como Werner, Lars Eidinger como Von Rumpel, y Marion Bailey como Madame Manec.

Basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer, La luz que no puedes ver, es una miniserie que narra la historia de Marie-Laure, una niña francesa ciega, y su padre, Daniel LeBlanc, quienes huyen del París ocupado por los alemanes, con un legendario diamante, para evitar que caiga en manos de los nazis. Perseguidos implacablemente por un cruel oficial de la Gestapo que busca apropiarse de la piedra para sus propios fines, Marie-Laure y Daniel, pronto encuentran refugio en St. Malo, donde se instalan con su tío, que realiza transmisiones clandestinas de radio como parte de la resistencia. Sin embargo, en esta ciudad costera, el camino de Marie-Laure choca inexorablemente con el más inesperado de los espíritus: Werner, un joven brillante reclutado por el régimen de Hitler para rastrear transmisiones ilegales, con quien acaba compartiendo un vínculo secreto, y una fe inquebrantable en la humanidad y la posibilidad de esperanza.

Tejiendo hábilmente las vidas de Marie-Laure y Werner durante una década, La luz que no puedes ver, narra una historia sobre el extraordinario poder de la conexión humana, un faro de luz que puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros.

La novela La luz que no puedes ver se convirtió rápidamente en un fenómeno global cuando se publicó en 2014, y ha recibido elogios de la crítica, incluyendo el Premio Pulitzer en 2015, y la Medalla Andrew Carnegie a la Excelencia en Ficción en 2015. Ha estado durante más de 200 semanas en la lista de best sellers del The New York Times, y ha vendido más de 5,7 millones de copias en Estados Unidos en formato impreso, electrónico y de audio, y otros 9,5 millones de copias en todo el mundo.