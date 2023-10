​Hasta el 74 % de las apps recopilan más información sobre ti de la que deberían

Especialistas en ciberseguridad y privacidad de NordVPN analizaron las aplicaciones móviles más populares a nivel mundial en 18 categorías. Hasta un 14 % de las apps recopilan más datos innecesarios que necesarios para su funcionamiento, y solo un 8 % de las apps no recopilan datos innecesarios. En promedio, uno de cada cinco permisos solicitados no es necesario para la función de la app.





“Un número mucho mayor de las aplicaciones móviles que usamos a diario solicita acceso a funciones del dispositivo que no están relacionadas con su funcionamiento. Y la mayoría de los usuarios conceden a la app licencia para ser espiados, sin leer siquiera sus términos y condiciones. Los usuarios siempre deben considerar si la app necesita según qué datos para realizar sus funciones antes de pulsar ‘Aceptar’, porque los datos recopilados podrían utilizarse en contra de sus intereses. Conviene prestar atención sobre todo a las categorías de apps más intrusivas, como las apps de redes sociales o de mensajería", dice Adrianus Warmenhoven, asesor de ciberseguridad de NordVPN.

El estudio desveló que el 42 % de todas las aplicaciones solicitan permisos relacionados con las actividades de los usuarios fuera de la propia app, lo que significa que pretenden recopilar datos sobre ellos en otras aplicaciones y webs. Además, el 37 % de las apps analizadas solicitan acceso a la ubicación del dispositivo, el 35 % a la cámara, el 22 % a la galería de fotos, y el 16 % al micrófono.

Las apps de redes sociales y mensajería son las más preocupantes

Las aplicaciones de redes sociales, mensajería, navegación y citas solicitan un mayor número de permisos en comparación con otros tipos de apps. También están a la cabeza en cuanto a la solicitud de permisos innecesarios. En promedio, las apps de redes sociales solicitan diez permisos innecesarios, las de navegación nueve, las de citas seis, y las de mensajería cinco.

Los usuarios de Android pueden preocuparse menos por las apps de ‘gaming’. Solo solicitan 10 permisos en promedio, y solo uno de ellos es innecesario. Por su parte, las apps de comida y bebida en iOS solicitan menos de tres permisos de media. En cuanto a los permisos innecesarios, las apps de productividad se encuentran entre las más seguras, porque casi no los solicitan.

La región de Asia Oriental es una ‘zona roja’ en el mapa de la privacidad

Aunque la categoría de las apps es uno de los factores que más determinan la cantidad de permisos y datos solicitados, el aspecto geográfico también es importante. En promedio, las apps de Asia Oriental son las que solicitan mayor cantidad de permisos, tanto necesarios como innecesarios: Hong Kong y Taiwán dominan las gráficas tanto en Android como en iOS. Al mismo tiempo, las apps para Android de Japón y Singapur también solicitan numerosos permisos.

“Esto se debe probablemente a dos aspectos. Por un lado, distintas regiones tienen entornos normativos diferentes. Pero, al mismo tiempo, estas cifras se ven influidas por la naturaleza de las apps más populares en cada región, que fueron las analizadas en nuestro estudio. Los países del Este de Asia presentan peores resultados en cuanto a permisos debido a su mayor uso de redes sociales, apps de manga, y otras plataformas similares", dice Warmenhoven.

En el lado positivo, las aplicaciones de México presentaron el menor número de solicitudes de permisos innecesarios, e incluso el menor número de solicitudes de permisos en general para Android. En cuanto a iOS, las apps de España y EE.UU. fueron las que menos solicitudes hicieron en general, mientras que las apps de España, EE.UU., Italia y Polonia hicieron el menor número de solicitudes innecesarias.

Cómo proteger tu privacidad en las apps

Para proteger tu privacidad en las aplicaciones, Adrianus Warmenhoven recomienda estas medidas preventivas:

Utiliza solo las tiendas oficiales. Las tiendas de apps no oficiales no siempre cuentan con sistemas para comprobar si una app es segura antes de ponerla a disposición para su descarga. Además, descargar una app de una fuente no oficial implica arriesgarse a que haya sido modificada por ciberdelincuentes.

Lee la política de privacidad de la app antes de descargarla. Comprueba qué información rastreará la app, y qué datos compartirá con terceros. Si no te convence el nivel de privacidad que ofrece, busca una alternativa.

Conoce los permisos que concedes. Cuando descargues una aplicación, se te pedirá que le concedas varios permisos para acceder a tus datos. Asegúrate de que tengan sentido. Revisa todos los permisos de las apps que ya tengas instaladas, y desactiva los que no quieras o no necesites. Considera también la posibilidad de eliminar las apps que soliciten demasiados permisos (sobre todo si no son necesarios para la función de la app). Debes prestar especial atención a permisos como los del acceso a la cámara, el micrófono, el almacenamiento, la ubicación, y la lista de contactos.

Limita el acceso a tu ubicación. Muchas apps solicitan acceso a los servicios de localización de tu teléfono, así que asegúrate de verificar a cuáles se los concedes. Es mejor permitir que las apps rastreen tu ubicación solo mientras las usas, en lugar de hacerlo todo el tiempo.

No inicies sesión de forma automática en las apps con tus redes sociales. Si inicias sesión en una app con alguna cuenta de tus redes sociales, la app puede recopilar información sobre esta cuenta, y viceversa.

Elimina las apps que no usas. Si tienes una aplicación sin usar durante mucho tiempo en tu dispositivo, elimínala. Lo más probable es que siga recopilando datos sobre ti, aunque no la estés utilizando.