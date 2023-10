​Desde la plataforma antitaurina de Alfafar, demandamos al alcalde y teniente por comentarios realizados en el pleno

Como responsable de la plataforma antitaurina de Alfafar, estuve ayer por la mañana en los juzgados de Catarroja para interponer una demanda de conciliación previa a querella criminal contra el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y la teniente Empar Martín por comentarios que consideremos difamatorios e infundados tras la celebración del pleno municipal del pasado jueves en el consistorio.

La plataforma acudió al pleno, ya que la concejala por Compromís, Amalia Esquerdo, pedía explicaciones y responsabilidades tras el atropello de una vaca a un adolescente de 15 años en los festejos taurinos del pasado mes de agosto de lo que se está estudiando tomar acciones legales por la vía administrativa. Los festejos más celebrados en Alfafar son el toro embolado, en cuerda o la cagada del manso.

Unas 20 personas activistas acudimos con carteles en los que se podía ver imágenes duras de toros embolados o atados a una cuerda y mensajes pidiendo el fin de la tauromaquia.

La actitud en todo momento durante el pleno fue pacífica y en silencio, como queda grabado en la retransmisión del mismo.

A la hora de hablar la ciudadanía, el alcalde, Juan Ramón Adsuara (PP), levantó sesión y cuando desde la plataforma se les solicitó tener voz, el primer edil realizó unas acusaciones que no se corresponden con la realidad, ya que se me acusa de vincular a todos los taurinos con la pederastia, malas formas habituales y de supuestos comentarios en redes sociales del Ayuntamiento que se niegan a hacer públicos como reconoció en conversaciones posteriores Empar Martín en nombre del PP ante varias personas.

Aun así, el alcalde llegó a decir que yo tenía que haber pisado un juzgado y, por lo tanto, hago constar en la demanda que entiendo que se me está imputando un delito con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad. Por otra parte, el Ayuntamiento bloquea todo el que no habla bien de él en redes sociales y en consecuencia, llevo años bloqueado de la página del ayuntamiento como se podría comprobar perfectamente con una prueba pericial.



Empar Martín, teniente de alcalde, aparece en la demanda por insistir con los mismos comentarios después del pleno y le llegué a decir que ella es "cristiana" y mentir es pecado.

NUNCA SE HAN PRODUCIDO SUS COMENTARIOS

Lo único que se pidió hace años, es que los taurinos condenaran el caso judicializado de presunta pederastia en la escuela de tauromaquia de Murcia, cuyos hechos ya ha podido demostrar la policía a la espera de lo que diga una sentencia y que acabó con prisión provisional para el acusado.

La plataforma reclama únicamente en su demanda la rectificación en el siguiente pleno posterior a la celebración del acto de conciliación y en el caso de no retractarse, el siguiente paso será interponer una querella criminal por si los hechos fueran constitutivos de injurias o calumnias.

El alcalde conoce perfectamente mi diagnóstico de ansiedad y aun así, no ha tenido la más mínima consideración al respecto y en todo caso, ya les pedí perdón en un pleno hace muchos años, por si en algún momento se habían sentido ofendidos recibiendo el aplauso de toda la corporación.

Me parece increíble que el alcalde hable en los plenos como representante de los taurinos sin ninguna imparcialidad respecto a su puesto de representante de todo Alfafar y no de la parte que le interesa.

Desde la oposición también han mostrado su rechazo a la actitud del alcalde. Por una parte, Noelia García, del PSOE, reclama que esta actitud del primer edil no es aceptable y por eso desde el partido Socialista se quedaron a escuchar la postura de la plataforma.

"Como representante público, nuestro alcalde tiene la obligación de escuchar las diferentes formas de pensar", declara García.



Amalia Esquerdo de Compromís, señala: "Vamos a seguir luchando mediante estrategias legales que dificulten estos mal llamados festejos hasta su abolición. La actitud del alcalde es del todo inaceptable por parte de una persona que representa a todas y todos".

La concejala pidió que se vayan suprimiendo ya los toros embolados, porque incluso, en el mundo taurino, tienen rechazo y, entre otras cosas, suponen problemas en el mobiliario encontrándose un colegio, pero el alcalde no respondió al respecto...

¿Eso es lo que importan las vecinas y vecinos de Alfafar o los animales?

Igualmente, al pleno acudieron personas voluntarias de PACMA en su lucha contra los festejos taurinos desde hace 20 años, partido que el año pasado grabó un vídeo de los festejos taurinos de Alfafar destacando la crueldad de los mismos y siendo grabado otro este año por un vecino en términos similares. Las redes de PACMA Comunidad Valenciana expresaban de igual manera su condena a los hechos acontecidos el pasado jueves en el pleno municipal de Alfafar.

PEDIMOS LA ABOLICIÓN DE LOS FESTEJOS Y QUE LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO SE RETRACTEN

Luchamos pacíficamente para que la crueldad desaparezca de Alfafar, pues estos festejos se basan en el maltrato a los animales como dicen una larga lista de veterinarios, pero además, nos preocupa enormemente la desprotección de la infancia frente a espectáculos de máxima agresividad o su propia seguridad, las subvenciones que el alcalde Juan Ramón Adsuara (PP) dio en el último pleno antes de las elecciones a organizadores taurinos con la excusa de aumentar una seguridad que jamás existió, molestias que nos trasladan vecinos de Alfafar y por último, en la conciencia de las personas que autorizan estos festejos a sabiendas de que son de máximo riesgo, quedará cualquier futura muerte o heridos que encima, son atendidos abusando de la sanidad pública tras no quererse vincular las aseguradoras a la tortura de los animales o a la imprudencia constante de personas bajo los efectos del alcohol.

Respecto a VOX, fue el único partido de la oposición que no mostró su condena a los hechos y protegen la tauromaquia bajo un falso patriotismo, pero pedimos al PSOE que al comprometerse el pasado jueves a estudiar el tema del toro embolado, se desvincule completamente tomando camino de la empatía con los animales y las personas como partido que se denomina progresista.

Si bien nuestra intención es finalizar con todos los festejos por cuestiones de respeto y empatía, pero si están valorando qué hacer desde la oposición con el toro embolado al ser la práctica más agresiva, tendrán nuestro apoyo si se ponen de parte de los animales por muy críticos que hayamos sido con el partido y, aunque en el PSOE del Alfafar haya un chaval aficionado a la tauromaquia que ejerce como concejal en el Ayuntamiento, nada tiene que ver eso para pensar en la imagen que se está dando del pueblo con los vídeos que están saliendo de sus festejos o en última instancia, pueden pensar en la seguridad de las personas, derechos de la infancia, mobiliario urbano, molestias a vecinos de Alfafar, abuso de la sanidad pública o si la tortura de los animales es una prioridad con el dinero público.

Las personas que acudimos al pleno reclamamos también el cumplimiento del artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana: "Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor".

Igualmente, recordar la insistente petición del comité de derechos del niño de la ONU que dando la razón a un informe de PACMA, ha solicitado a España saber qué medidas están tomando para proteger a la infancia de los festejos taurinos desde que los máximos expertos en temas de infancia lo pidieran en 2018 y lo reiteraron desde entonces.

Nuestra plataforma defiende a los animales y a la infancia cuyos valores son imprescindibles si queremos una sociedad empática y paralelamente, vemos que se les expone a espectáculos de maltrato animal, destrozando sus principios éticos, al contrario de lo que piden los expertos y encima, hemos visto en multitud de ocasiones como se pone en peligro su integridad física.

SEGUIREMOS LUCHANDO POR LA ABOLICIÓN



Es completamente incoherente y antidemocrático usar un pleno que representa a todo Alfafar para hablar de sus cosas personales, realizar acusaciones infundadas y no dar derecho a responder a la alusión.

El 19 de agosto hicimos nuestra protesta habitual a las puertas del Ayuntamiento y en esa línea seguiremos mediante el activismo Pacífico.

Seguiremos luchando contra los festejos taurinos y por las personas, esto viene ya de años cuya actitud del partido popular contra las personas que defendemos a los animales, ha sido reiterada e incoherente (ahora se suma el apoyo de VOX con 2 concejales). El alcalde y la teniente, a nuestro entender, han dejado muy claro lo que significa la tauromaquia con esta actitud de acusar sin pruebas, pero no poner ningún argumento sobre la mesa en bien de los animales y las personas.

Ahora, espero que los demandados se retracten en el acto de conciliación haciendo la correspondiente rectificación y no teniendo que llegar a un procedimiento penal.

Escríbenos a defensaanimal2023@gmail.com o mediante el WhatsApp 691093886 para formar parte de la plataforma y las futuras concentraciones de la misma. Al final, realmente deberíamos estar agradecidos al alcalde y compañía porque con sus actitudes y polémicas habituales, hacen que en la prensa se hable de la labor que hacemos desde la plataforma antitaurina de Alfafar.