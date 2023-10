Copyfly logra crear una campaña publicitaria viral con los efectos visuales y el juego de palabras de un cartel

Copyfly ha organizado su primer "festival" de música llamado “Be Invésil Days” y ha pegado carteles para anunciarlo por las zonas más concurridas de varias ciudades españolas. Pero solo aparentemente, ya que la realidad es que ha sido una broma de la copistería online, muy propio de la marca. Con estos carteles han "engañado" a las personas que se paran a leerlo, ya que cuando se acercan a verlo y conocer a los invitados descubren que no es un festival por frases como: “Si Francisco de QUEVEDO nos hubiera conocido en su época, estamos seguros de que hubiera impreso con nosotros”, “Menos mal que no fue boxeador en la categoría PESO PLUMA, si no, ¡Qué escritor nos hubiéramos perdido eh!” y “En la carrera que no te den ESTOPA, todavía no montamos festivales, pero lo que sí que hacemos es imprimir tus entradas y tus apuntes”.

La marca ha utilizado su humor y su creatividad en esta campaña para no dejar indiferente a nadie ante lo que podría ser una simple publicidad de cualquier festival. Con un juego visual y de palabras ha dado la vuelta a esta acción para llamar la atención de los jóvenes y generarles un recuerdo de marca por la gran originalidad. Y así ha sido, ya que las Redes Sociales se han inundado de fotografías de estos carteles comentando la jugada de Copyfly, incluso creyendo que existía un verdadero festival.

Además, esta acción ha estado acompañada de flyers de mano del propio `STAFF´ del festival “Be Invésil Days” por las universidades más importantes y conocidas españolas para llegar a un mayor número de personas de la Generación Z, ya que, aunque su objetivo de esta campaña es darse a conocer entre la multitud, no pueden olvidarse de su público estudiante.



Sorteo de una matrícula universitaria

Copyfly todavía no organiza festivales, pero con estos pósters de su última promo “Be Invésil Days” la campaña incluye un sorteo de una matrícula a la universidad ¡No te lo puedes perder! Y es que, solo si te fijas bien, en la letra pequeña de los carteles, se pueden leer las condiciones para entrar a participar en el sorteo. Recuerda, solo si se acercan a leer el cartel detenidamente, descubrirán que ha sido una trolleada de la copistería online más gamberra y divertida de España.