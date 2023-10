Especismo: nuevas imágenes del terrible maltrato que sufren los pollos

La ONG Equalia ha sacado a la luz escalofriantes imágenes de nuevo respecto a la crueldad de la industria cárnica, en este caso en granjas ubicadas en el noroeste de Alemania y relacionadas con un proveedor de la cadena de supermercados Lidl. Los hallazgos han sido denunciados ante la justicia alemana por un presunto delito de maltrato animal.

Con este reportaje de investigación, ya son 6 los reportajes vinculados a proveedores de la cadena de supermercados alemana que muestran muy claramente la nula humanidad que hay en considerar a los animales productos y esto deriva del especismo, la discriminación por especie de según qué animal.

LA REALIDAD QUE SE DOCUMENTÓ

Esto se ha grabado a lo largo de 2022 y 2023 en 2 explotaciones avícolas ubicadas al noroeste de Alemania. En la granja del municipio de Löningen, en Baja Sajonia, se observa cómo los pollitos con escasas horas de vida son arrojados bruscamente al suelo, lo que les puede generar rotura de huesos. Se trata de pollos broilers o macropollos, aves que han sufrido una hibridación genética para alcanzar una ratio de crecimiento 400 veces superior al que tenían a mitad del S. XX.

En las imágenes se observan pollos con deformidades, otros incapaces de caminar, así como un ave que sufre un infarto en vivo, agonizando durante horas hasta que finalmente da un salto aleteando y fallece. Otras aves presentan una torsión no natural del cuello hacia arriba. La granja de Löningen presenta una alta concentración de pollos muertos en descomposición.



Las aves vivas conviven con suciedad y cadáveres, observándose pollos canibalizados, donde aves picotean a otra en avanzado estado de descomposición; y aquellas enfermas son sacrificadas por el personal de la explotación zarandeando su cuello hasta romperlo. Estas dislocaciones cervicales, según la ONG, contravienen la normativa de la Unión Europea.

En palabras del investigador: “encontré pollos en diferentes estados de descomposición: algunos acababan de morir, otros estaban apelotonados en un cubo para ser posteriormente desechados, y varios de ellos se encontraban en distintas fases de putrefacción; al levantar el cadáver de una extremidad se aprecia cómo el líquido en descomposición del animal está pegado a la cama del suelo repleta de suciedad y sus propios excrementos; otros se habían secado, llegando sus cuerpos a ser totalmente planos. Encontramos un pollo gravemente enfermo, con las patas deformadas, que no podía mantenerse en pie y, por lo tanto, no alcanzaba a beber del bebedero. Durante varios días estuvimos levantándole con nuestras manos para que pudiera beber”.

En la granja situada en el municipio de Stadtlohn, en Renania del Norte-Westfalia, los operarios de una empresa relacionada con uno de los mayores proveedores de pollo de marca propia de Lidl en Alemania cargan a las aves con destino al matadero propinando patadas y lanzando a varios animales.

Equalia ha publicado reportajes en granjas vinculadas a proveedores de Lidl también en España, Italia, Austria y Reino Unido. En el caso de las granjas españolas denunciadas por la ONG, ubicadas en Sevilla y Tarragona, ambas perdieron su sello Welfair de "bienestar animal" tras la publicación de las imágenes. A su vez, la empresa gestora de la explotación sevillana y proveedora de supermercados Lidl en España está llamada a declarar ante la justicia por los presuntos delitos de maltrato animal y contra la salud pública.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

La cría de macropollos también supone un riesgo para la seguridad alimentaria. Un estudio de laboratorio sobre la carne de pollo de la marca Lidl, encargado por la fundación Albert Schweitzer Foundation, reveló que el 71 % de las muestras estaban contaminadas por bacterias resistentes a los antibióticos.

Este informe abarcó un total de 51 productos comprados directamente en Lidl en Alemania entre enero y febrero de 2023, garantizando una cadena de refrigeración adecuada y análisis inmediatos por parte del personal del laboratorio en el campo. Adicionalmente, los resultados alertan sobre el riesgo que estas bacterias resistentes representan para todas las personas, ya que pueden propagarse al medio ambiente mediante aguas residuales y sistemas de ventilación.

En general, la gente se cree que comer pollo es de lo más saludable, pero no es así y en este artículo tienes la información al respecto: https://veganuary.com/es/el-pollo-y-su-amenaza-a-la-salud/

LA CRUELDAD DE LA INDUSTRIA CÁRNICA

Que nadie se piense que estos hechos son puntuales y que en algunos casos a los animales se les explota, hacina, manipula genéticamente y mata de forma "humanitaria" (palabra incompatible con explotar y matar innecesariamente, pues nadie necesita comer pollo ni ningún producto de origen animal para sobrevivir).

Además, la demanda de los productos vegetales hace que cada vez haya productos similares en sabor y textura de los que cuesta notar la diferencia, pero evitando el infierno de los animales, una de las mayores causas de la crisis climática y problemas de salud.

Hace unos pocos años la elegida mejor hamburguesa del mundo era 100% vegana.

Mismamente en un matadero de Valencia, hemos ido a grabar en diferentes ocasiones documentando como algunos llegan con heridas o sangre e incluso los operarios hacen prácticas ilegales como coger a los pollos boca abajo de las patas sin ninguna compasión y esa es la realidad infernal que se esconde tras esos apartados y oscuros lugares en los que la sangre, el pánico y el terror son protagonistas en el interior e incluso el exterior.

Cada vez más personas consideramos el veganismo como lo que es, una filosofía ética de vida que excluye a los animales de la alimentación, vestimenta, entretenimiento o los experimentos sádicos que en nombre de la ciencia sádica tienen lugar para cosmética o otros productos de los cuales puedes comprar la alternativa.

Los pollos que normalmente se consumen, viven amontonados entre suciedad en naves industriales, siendo engordados mediante manipulación genética rápida y así mandados al matadero a su muerte con 40 miserables días.

Son muchísimos los nutricionistas que dicen que no solamente es viable una alimentación completamente vegetal, sino que es la solución real a un montón de enfermedades, como confirma la asociación española de pediatría o la academia Americana de nutrición y dietética en cualquier etapa de la vida a lo que se añaden muchas otras fuentes prestigiosas y expertas en nutrición. Según la ONU, es necesario este posicionamiento para salvar el mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

INFANCIA ADOCTRINADA EN EL ESPECISMO

Es en la infancia cuando nos dan un mensaje contradictorio cuidando de unos animales y financiando el maltrato a otros sin saberlo porque para que no generen empatía, a los niños se les oculta toda la miseria que tiene lugar en mataderos, granjas, laboratorios, peleterías o por ejemplo, la agónica muerte por asfixia de los animales marinos suponiendo las redes casi la mitad de plásticos en el mar que también provocan la muerte de otros animales como tortugas y están acabando con los océanos.

Si no queremos que los niños vean esas terribles imágenes, igual es que hay que plantearse que algo no se está haciendo bien y en consecuencia, tienes un montón de sabores nuevos que descubrir y los mismos de siempre en una versión ética, ya que los veganos no estamos exentos de absolutamente nada y basta buscar cualquier receta de toda la vida para ver que puedes hacerla con el mismo sabor y textura e incluso tortillas de patata o productos que sustituyan a la terrible industria láctea en versión vegetal.

Encima, la ganadería recibe indecentes subvenciones que no tienen los santuarios de animales y a pesar de eso, tienen a los animales en total libertad, tranquilidad y cuidados en estos lugares. Busca Fundación santuario Gaia, Santuario Vegan, Compasión animal o corazón verde y podrás comprobar de primera mano como puede cambiar completamente la vida de un animal cuando se tienen en cuenta sus derechos.



Por ello, la investigación de Equalia y la claridad del sadismo y maltrato a los animales que la industria cárnica lleva a cabo, deja bien claro que estamos contribuyendo a una angustia e injusticia que tiene lugar cada día contra millones de seres vulnerables y cuando lo único que necesitamos de ellos es su perdón.

Si te gusta el sabor del pollo, tienes alternativas como la Heura, hamburguesas vegetales similares, soja texturizada (que sustituye la carne picada vendiéndose por todos los lugares) o pechugas de no pollo.

El veganismo además de que no es nada privativo, evita una crueldad terrible, destrozar el planeta, el hambre en el mundo o problemas de salud y todas las absurdas excusas al respecto ya han sido desmontadas durante años como una supuesta preocupación por la "sintiencia" de las plantas que no tienen ni sistema nervioso ni cerebro, no sería igualmente comparable con toda la vida de miseria de los animales y en todo caso, la mayoría de plantas y de soja se destinan a alimentar y cebar a los animales explotados (cuando ya pones los datos sobre la mesa, parece que ya no les preocupan las pobrecitas plantas).

SI SIENTES COMPASIÓN LO TIENES MUY FÁCIL

Imagina por unos segundos cuantos pollos y otros animales están suplicando salir del infierno al que el humano los somete siendo innecesario. Se puede vivir perfectamente en cualquier etapa de la vida sin hacer daño y así se ha demostrado conociendo por mi parte a personas que llevan incluso 30 años sin contribuir a la industria animal y con una salud ejemplar (deportistas, albañiles, ingenieros, atletas, sanitarios...).

Cada vez hay más opciones veganas en supermercados, tiendas y restaurantes o bebida vegetal en tu cafetería de siempre para que no financies a la industria láctea cuya miseria es igual y también conlleva muerte (de vacas y terneros al igual que pasa con pollitos machos y gallinas en la industria del huevo).

Nunca seas el motivo por el que un animal tiemble de miedo, llore de dolor o pierda su vida. Busca recetas y excluye a los animales de todo, es lo mínimo que debemos hacer una vez sabemos la terrible realidad y lo innecesaria que es.