El DS4 PHEV Esprit de voyage E-TENSE permite unos viajes muy confortables y, gracias a su batería, podemos ir en modo eléctrico más de 60 km

Si Luis XIV, el Rey Sol, considerado el mejor monarca francés, irradiaba su fulgor y su etiqueta desde Versalles, en la carcasa de los retrovisores y el repujado del salpicadero de este DS podemos ver unos rayos que parten de un lugar próximo, toda una coincidencia.



Es DS una marca que quiere proyectar una imagen asociada al buen vivir, al buen gusto, la elegancia, la belleza.....y este automóvil a fe que lo consigue, ya que ha ganado el premio al coche más bonito del año 2022, otorgado por el jurado de la 37ª edición del Festival Internacional del Automóvil de París.



En el interior el DS 4 cultiva un espíritu particularmente refinado gracias a la integración de las pantallas con el tablero, su control E-TOGGLE (pequeña superficie en la zona del cambio de marchas que nos permite acceder rápidamente a los menús de la pantalla central), sus elegantes elevalunas eléctricos y sus salidas de aire DS AIR centrales invisibles. También se han seleccionado, para realzar su interior, materiales originales como carbono forjado, cuero, granulado o napa, etc. Este refinado lujo se hace patente en unos asientos delanteros espectaculares, que incluyen aireación, calefacción y masaje, y una habitabilidad trasera muy aceptable.

Con unas medidas contenidas (longitud : 4,40 metros; Anchura : 1,87 metros y Altura: 1,49 metros) este elegante compacto rueda con una destacable suavidad y silencio. Su motor 1600 de gasolina con inyección directa, turbo e intercooler proporciona 181 CV, y el eléctrico da 110 CV. En conjunto tenemos 225CV que mueven con soltura el compacto de más de 1600kg, prueba de ello es la cifra de aceleración de 0 a 100 Km/h que es de 7,7 segundos. La caja de cambios de 8 velocidades es automática y dispone de levas en el volante por si queremos elegir la marcha en la que deseamos ir. Su funcionamiento es muy suave y cambia las marchas sin que lo percibamos.



El rodar tanto en modo eléctrico como con el motor de combustión es muy agradable, ya que la insonorización está muy conseguida y el coche obedece muy bien a la dirección marcada. Una excelente suspensión y unas elegantes llantas de 19 pulgadas, con neumáticos de perfil 55, consiguen filtrar muy bien las irregularidades del pavimento. Las múltiples asistencias a la conducción hacen los viajes más llevaderos, aunque la atención al volante es imprescindible.



Infinitos dispositivos y funciones posee esta versión que viene muy equipada. Una de ellas, la "función acogida", nos ha parecido muy práctica, ya que el asiento del conductor se va ligeramente hacia atrás para facilitarnos la entrada o salida del coche. Portón trasero motorizado, pedales de aluminio, techo negro Perla Nera, cristales laterales laminados y acústicos, sensor de aparcamiento trasero y delantero + cámara de visión trasera, HUD, Clean Cabin, lunas traseras sobretintadas etc etc son parte del equipamiento disponible.

Aunque el consumo WLTP nos indica que el coche solo bebe 1,2l/100 km, esta ridícula medición está lejos del consumo real, que por otro lado nos parece muy razonable.

En un viaje de 338 km, partiendo con la batería al 100% y finalizando con ella al 6%, el DS4 nos ha consumido un 4,1 l/100km, cifra muy aceptable para un motor de gasolina que rinde 181 CV, y que también alimenta la batería de tracción. Esta posee una capacidad de 12Kw y la hemos cargado con un cable de modo 2 en un enchufe Schuko ( el enchufe normal con toma de tierra de nuestros hogares) tardando unas cuatro horas en llegar al 100% con una carga de unos 3 Kw/h.

Con 390 litros de maletero, estamos ante uno de los híbridos enchufables con más capacidad, ya que la batería resta espacio y hace que el depósito de combustible se reduzca a 40 litros, aún así, dependiendo del tipo de conducción, podremos conseguir autonomías cercanas a los 600 kilómetros.

Este magnífico vehículo, tiene la etiqueta 0 emisiones, cada vez más codiciada.

La frase de la actriz Alexandra Paul: "Los coches que conducimos dicen mucho de nosotros".