​Pepa Salazar, Sonia Carrasco y Habey Club, finalistas al Vogue Fashion Fund 2023

Diseño de Paula Cánovas del Vas, ganadora del Vogue Fashion Fund 2022, para la temporada Otoño/Invierno FW23. Créditos: Paula Cánovas del Vas.

El mayor premio a la moda que se concede en España ya tiene finalistas a su nueva edición de 2023. No hablamos sino del reconocido Vogue Fashion Fund, hasta el pasado ejercicio de 2022 más conocido como premio “Who’s On Next”, y con el que un año más desde la revista Vogue, buque insignia del grupo editorial Condé Nast, en colaboración con el Grupo Inditex, se han vuelto a decidir a salir a reconocer a las nuevas y principales promesas emergentes de la moda española, con la concesión de un premio dotado con 100.000 euros en efectivo, y por el que en esta ocasión terminarán por competir los diseñadores Pepa Salazar, Sonia Carrasco y la firma de moda emergente Habey Club, de la pareja de creativos formada por David Salvador y Javier Zunzunegui.

Siguiendo con lo que vienen siendo las directrices por las que viene rigiéndose el premio, solo uno de los tres nominados podrá terminar siendo reconocido como el ganador, o ganadores en el caso de la firma Habey Club, de esta nueva edición del Vogue Fashion Fund de 2023. Premio del que se terminará por hacer entrega este año de su segunda mención desde que en 2022 adoptase su nuevo nombre, siguiendo así con la decisión de la revista Vogue de homologar el título de este premio que, con idéntico propósito, el de contribuir a impulsar las carreras de los nuevos talentos noveles de la moda, se encargan de organizar en distintos países en los que se mantiene en activo la popular revista de moda, en lo que para el caso que nos ocupa permitirá a su próximo ganador beneficiarse de un amplio número de ventajas como galardonado.

A este respecto, en primer lugar el nuevo vencedor del certamen conseguirá sumar su nombre a un selecto grupo de ganadores, del que a lo largo de estas últimas 11 ediciones que ha alcanzado a celebrar el premio, han entrado a formar parte hoy figuras tan bien consideradas de la nueva escena de la moda española, como las de los diseñadores Marcela Mansergas, Juan Vidal, María Ke Fisherman, Miguel Becer (ManéMané), Moisés Nieto, Leandro Cano, Alejandro G. Palomo (Palomo Spain), Carlota Barrera, Jaime Álvarez (Mans), Domingo Rodríguez Lázaro (Dominnico) y Paula Cánovas del Vas. Un reconocimiento al que se sumarán su entrada directa, y sin pasar por la votación de su asamblea general, a formar parte dela Asociación Creadores de Moda de España Acme; la posibilidad de entrar a participar dentro del programa oficial de la próxima edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; el contar con el apoyo y la cobertura editorial de la revista Vogue, en su edición para España; y los 100.000 euros de dotación económica que acompañan al premio, y que son los que hacen de este Vogue Fashion Fund el galardón de mayor dotación de la moda española.

Un grupo de finalistas con estrechos lazos con artistas y personajes conocidos En cuanto a las particularidades, similitudes y diferencias que presentan en su conjunto esta lista de finalistas a la edición de 2023 del Vogue Fashion Fund, tanto para el caso de Pepa Salazar (Valencia), como de Sonia Carrasco (Valencia) y de la firma Habey Club, de David Salvador y de Javier Zunzunegui, desde la organización del premio señalan cómo todo este grupo de creativos han logrado con su particular manera de abordar la moda, despertar el interés y la complicidad de destacadas figuras del entretenimiento y de la cultura de masas, tanto nacionales como internacionales. Destacándose a este respecto por haber llegado a vestir a lo largo de sus respectivos periodos de actividad, a personajes de la talla de Rosalía, Kylie Jenner, Madonna, Amaia, Bad Gyal, Tinashe o Julia Fox.

Poniendo ya atención sobre las singularidades de sus respectivas trayectorias y maneras de abordar la práctica de la moda, de la diseñadora valenciana Pepa Salazar desde la organización del Vogue Fashion Fund destacan la manera en la que, tras completar sus estudios en el centro educativo IED de Madrid, la diseñadora entró a formar parte del equipo creativo de Loewe. Un trabajo que terminaría allanando su desarrollo personal y vital hasta el lanzamiento, en 2013, de su primera colección, con la que llegó a alzarse ganadora del premio Mercedes-Benz Fashion Talent de 2014. Un reconocimiento que le serviría para entrar a quedar por primera vez entre las finalistas al premio Who’s on Next de la revista Vogue de 2017, dando alas a una carrera profesional con la que ha venido despuntando como diseñadora de cabecera de artistas como Aitana o Rosalía, para quien diseñaría todo el vestuario para la presentación de su disco “Motomami” (2022). Logros profesionales a los que alcanzaba a sumar un nievo hito con el diseño y el lanzamiento de una colección cápsula para Bershka, una de las principales cadenas de moda joven del Grupo Inditex, que veía la luz el pasado mayo de 2023.

En cuanto a la igualmente valenciana Sonia Carrasco, cuyo nombre igualmente ha venido sonando con fuerza dentro de la nueva escena de la moda española, especialmente desde que fuera escogida ya como finalista de este mismo premio para su anterior edición de 2021, la diseñadora también se formó en diseño de modas en el centro educativo IED de Madrid. Unos estudios con los que empezaba a profesionalizar ese gusto por la moda que ya la llevó a, con tan solo 17 años, participar de la organización de la extinta Valencia Fashion Week, y que terminaría de completar entrando a trabajar dentro de los equipos de Alexander McQueen y de la casa francesa Celine. Casas de modas en las que aprendería buena parte de las maneras de operar por las que actualmente se rige para la hora de desarrollar las colecciones que comercializa bajo el sello de su casa de modas homónima. Una etiqueta que la diseñadora valenciana ponía en marcha en el año 2019, desde Barcelona, y desde la que viene abogando por unas maneras atemporales y artesanales de abordar el diseño de moda, para unas piezas que ya comercializa en varios puntos de venta de Japón.

Ya por último, en lo que atañe a la marca de moda emergente Habey Club, dirigida creativamente por la pareja de creativos formada por Javier Zunzunegui y David Salvador, coordinador además del departamento de diseño de moda de la ESI Escuela Superior de Diseño de Valladolid, la firma es el fruto de una iniciativa que ambos se decidieron a poner en marcha en el año 2015, como un proyecto desde el que tratar de volcar toda su inventiva y creatividad. Intenciones que han terminado por desembocar en una serie de propuestas de marcado carácter atemporal, artesanal y sostenible desde las que defienden un modelo “slow” de consumo de moda; y colecciones que se encargan de desarrollar desde sus estudios de Madrid y París, ciudades ambas en las que ya han venido celebrando presentaciones de sus distintas propuestas, tras desfilar en septiembre de 2016 por primera vez como parte de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y desde que presentaran desde París su colección para la temporada Primavera/Verano 2018.