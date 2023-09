Orluis Aular acecha el liderato de la CRO Race tras su tercer puesto en Labin

Se ajusta la pelea por la general en la CRO Race, con las opciones de Caja Rural-Seguros RGA de asaltar la general intactas. La cuarta etapa culminó un sprint en cuesta en Labin en el que Orluis Aular luchó por la victoria con un tercer puesto final tras el esloveno Matej Mohoric (TBV). El venezolano asciende así a la segunda posición de la general a tan sólo un segundo de Magnus Sheffield (IGD).

Tres fueron los corredores que lograron el beneplácito del pelotón para formar la escapada del día, que completó en cabeza buena parte de la etapa, hasta que fueron absorbidos cuando restaban unos sesenta kilómetros para la meta. La llegada de los últimos puertos fue menguando el grupo, pero tanto Aular como varios compañeros de la formación verde aguantaron entre los mejores.

Llegado el circuito final, todas las miradas estaban puestas en la última rampa adoquinada. El venezolano estuvo siempre bien colocado y tiró de fuerza para luchar por la victoria hasta la misma línea de meta, cuando tuvo que ceder para sellar el tercer puesto de la etapa.

Orluis Aular: “Hoy he tenido muy buenas piernas, el equipo ha confiado plenamente en mí y hemos trabajado buscando la victoria. Me han llevado arropado y en buena posición durante todo el día y creo que se ha visto reflejado. Siento la confianza que tienen en mí los compañeros y eso me ayuda a pelear por ganar. Creo que se visto el buen trabajo de todos, al final era una llegada complicada con un sprint sobre adoquín. Lo he dado todo y me quedo a un segundo del liderato. Lo dije desde el principio, he venido aquí a conseguir triunfos y vamos a seguir peleando por ello”.