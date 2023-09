​El alcalde de Alfafar deja a los taurinos por los suelos con su actitud en el pleno

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar acudimos al pleno municipal el pasado jueves en el que la concejala por Compromís, Amalia Esquerdo, pidió explicaciones y responsabilidades tras el atropello de una vaca a un adolescente de 15 años en los festejos taurinos del pasado mes de agosto (a lo que el alcalde no dió prácticamente importancia ni reclamó que estas ilegalidades no se cometieran en los espectáculos de tortura que permite).



Unas 20 personas activistas estuvimos con carteles en los que se podía ver imágenes fuertes de toros embolados o atados a una cuerda y mensajes pidiendo el fin de la tauromaquia.

La actitud en todo momento durante el pleno fue pacífica y en silencio, como queda grabado en la retransmisión del mismo.

A la hora de hablar la ciudadanía, el alcalde Juan Ramón Adsuara (PP), se marchó y cuando desde la plataforma se les solicitó tener voz, el primer edil realizó unas acusaciones, que no se corresponden con la realidad, ya que se nos acusa de vincular a los taurinos con la pederastia y de supuestos comentarios en redes sociales del Ayuntamiento que se niegan a hacer públicos como ha reconocido en conversaciones posteriores Empar Martín en nombre del PP ante varias personas y con una actitud bastante soberbia.

Lo único que pedí hace un montón de años, es que los taurinos condenaran el caso judicializado de presunta pederastia en la escuela de tauromaquia de Murcia cuyos hechos ya ha podido demostrar la policía a la espera de lo que diga una sentencia.

No sé si es falta de comprensión lectora o ganas de hacer daño (seguramente lo segundo).

LO SUCEDIDO EN EL PLENO PODRÍA LLEGAR A LOS JUZGADOS

Reclamo una rectificación pública del alcalde o de lo contrario, presentaré una demanda de conciliación previa a querella criminal ante el juzgado de primera instancia de Catarroja por si los hechos pudieran ser constitutivos de injurias o calumnias.

Me parece lamentable la actitud autoritaria del alcalde, que se ha marchado del pleno sin escuchar ni a la plataforma ni a otros vecinos que tenían peticiones y haciendo acusaciones gravísimas, sin dar el derecho a responder a las mismas. Esta actitud deja mucho que desear en un representante de un municipio y estudiaremos la vía legal ante unas acusaciones infundadas que se niegan a demostrar al conocer su falsedad y sin embargo, me han dicho públicamente hasta que tenía que haber pisado un juzgado por ello.

El alcalde también conoce perfectamente mi diagnóstico de ansiedad y aun así, no ha tenido la más mínima consideración al respecto cuando incluso hace años se les pidió disculpas por mi parte en un pleno por si algún discurso nuestro fue un poco más de señalamiento, recibiendo el aplauso de todos los concejales que había allí. Es del todo incoherente hacer acusaciones e irse corriendo para que no le pudiera demostrar que mentía y según la oposición, no es la primera vez que se va cuando no le interesa.

Nuestra plataforma, a pesar de las discrepancias con el PSOE, agradecemos la humanidad que han tenido de quedarse a escuchar y su portavoz, Noelia García, condena esta actitud del alcalde, puesto que "como representante público, tiene la obligación de escuchar y atender las diferentes formas de pensar de las personas". La concejala se ha comprometido a estudiar qué posición tomar respecto a los toros embolados al ser la modalidad más agresiva.

PEDIMOS LA ABOLICIÓN DE LOS FESTEJOS

Amalia Esquerdo de Compromís, señala: "Vamos a seguir luchando mediante estrategias legales que dificulten estos mal llamados festejos. La actitud del alcalde es del todo inaceptable por parte de una persona que representa a todas y todos".

La concejala ha reclamado que se vallan suprimiendo ya los toros embolados, porque incluso, en el mundo taurino, tienen rechazo, pero el alcalde no ha contestado nada al respecto.



En nuestra plataforma luchamos pacíficamente para que la crueldad desaparezca de Alfafar, pues estos festejos se basan en el maltrato a los animales como dicen una larga lista de veterinarios, pero además, nos preocupa enormemente la desprotección de la infancia frente a espectáculos de máxima agresividad o su propia seguridad, las subvenciones que el alcalde Juan Ramón Adsuara (PP) dio en el último pleno antes de las elecciones a organizadores taurinos con la excusa de aumentar una seguridad que jamás existió, molestias que nos trasladan vecinos de Alfafar y por último, en la conciencia de las personas que autorizan estos festejos a sabiendas de que son de máximo riesgo, quedará cualquier futura muerte o heridos que encima, abusan de la sanidad pública.

Respecto a VOX, protegen la tauromaquia bajo un falso patriotismo y pedimos al PSOE que es el momento de desvincularse completamente tomando camino de la empatía con los animales y las personas como partido que se denomina progresista.

PONEMOS EL FOCO TAMBIÉN EN EL TEMA PEDAGÓGICO

Francisco José Lázaro acudió al pleno junto a su hijo Yannick y su hija Nayara, ambos de 7 años. "Inculcamos a nuestros hijos que el maltrato animal no tiene cabida en nuestra sociedad. Espero que la tauromaquia acabe pronto y mientras tanto, se les cierre el grifo de las subvenciones y se proteja a la infancia, como piden los expertos entre los que se encuentra hasta el comité de derechos del niño de la ONU. Como padre, es mi obligación que mis hijos tengan una educación en valores, justo todo lo contrario de lo que promueve la tauromaquia y otros festejos crueles", declara.

Reclamamos una vez más el cumplimiento del artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana: "Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor".

Personas asistentes de PACMA a través de la portavoz Irene Mora, trasladan que llevan 20 años denunciando este tipo de festejos en los pueblos, preguntándose cuántos heridos y muertos se necesitan para la diversión de unos pocos y para ser conscientes de la barbaridad.

"Igual que a un perro, a nadie le gusta que lo torturen, lo mismo pasa con los toros y rechazamos profundamente la exposición a la infancia frente a estos violentos espectáculos. El comité de derechos del niño de la ONU ha dado la razón a un informe de PACMA solicitando a España saber qué medidas están tomando para proteger a la infancia del maltrato animal que conlleva la tauromaquia", explica.

SEGUIREMOS LUCHANDO POR LA ABOLICIÓN

Si es verdad que a mí estos temas me suelen afectar bastante, ya que lo normal es poderme defender, pero por otro lado, la polémica siempre nos da más visibilidad y en consecuencia, es muy probable que gracias a esto se vaya a abrir en los medios de comunicación el debate sobre los toros y sobre nuestra actividad en contra.



Seguiremos luchando contra los festejos taurinos y por las personas, cuya codicia deriva. No entendemos como un alcalde habla en nombre de los taurinos y no de toda la gente de Alfafar y en todo caso, a nuestro entender, ha dejado muy claro lo que significa la tauromaquia con esta actitud.

Por los animales torturados, la infancia desprotegida, la gestión del dinero público, el uso coherente de la sanidad pública o la protección de las vecinas y vecinos de Alfafar, estos espectáculos inhumanos deben desaparecer.