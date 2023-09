La VII Muestra Internacional de Cine Educativo de Madrid, MICE Madrid, se inaugura el viernes 6 de octubre con una sesión matinal en los cines Embajadores con alumnos madrileños de primaria que asistirán a la proyección de la película italiana “Derecho a la felicidad”, del director Claudio Rossi Massimi. “Derecho a la felicidad” cuenta la historia de una amistad entre diferentes generaciones, nacionalidades y experiencias de vida. Libero es un apasionado vendedor de libros de segunda mano y Essienes un chico inmigrante que vive en Italia desde hace unos años. La amistad entre ambos pasa por los libros que comparten y la complicidad entre ellos crece en paralelo a las emociones que cada una de estas novelas transmite.





La película cuenta con la colaboración de UNICEF Italia, a la que va destinada parte de la recaudación obtenida: El cine es uno de los vehículos más importantes para comunicar mensajes positivos que contribuyan a la maduración de una conciencia colectiva más cercana y atenta a los problemas que afectan a la infancia en Italia y en el mundo. "El derecho a la felicidad" es una historia delicada de amistad y respeto que subraya la importancia de la educación, la integración, la solidaridad, cuestiones que hoy son más relevantes que nunca.

La inauguración contará con la presencia vía telemática de su director Claudio Rossi , para que presente la película y hable con el público asistente. Además contaremos con representación del Comité de Madrid de UNICEF España, para hablar de los derechos de la Infancia con el alumnado asistente.

PASES ESCOLARES

Centros escolares de 17 distritos de Madrid, podrán visionar una selección de 26 cortos provenientes de once países realizados por estudiantes de entre 8 y 17 años, en distintos entornos educativos. La programación es resultado de una cuidada selección y cuenta con obras provenientes de México, Bélgica, Argentina, Italia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Ucrania, Grecia y España.

El grueso de la programación se proyectará en pases matinales dirigidos a escolares madrileños de entre 10 y 12 años. Entre el 6 de octubre y hasta el 1 de diciembre se prevén más de 2500 los asistentes a estas proyecciones donde se mostrarán cortometrajes con temáticas tan diversas como los valores que debería transmitir un deporte tan mediático como el fútbol, la importancia de una alimentación y vida saludable, la discapacidad o los diferentes roles que se establecen en un aula.

“La temática de los cortos son preocupaciones que comparten los jóvenes, por lo que se sienten muy identificados al visionar estas proyecciones y les hace recapacitar sobre cómo poder hacer pequeños cambios para conseguir un mundo mejor”, explica el director de MICE Madrid, José María Jiménez.

En estas sesiones matinales, además, los escolares participarán también en un taller que les mostrará los avances técnicos más significativos de la historia del cine haciendo hincapié en el papel que jugó la cineasta francesa Alice Guy. “Una directora pionera en muchos aspectos y prácticamente olvidada", como apunta el director de la muestra. Esta actividad finalizará con la grabación, con la colaboración del público, de un cortometraje de trucajes cinematográficos que se proyectará como colofón de la sesión.

Estas proyecciones se llevan a cabo en 17 distritos de la capital madrileña y acuden escolares de los centros educativos de la zona “con el fin de descentralizar la cultura y acercarla a los barrios y otros espacios culturales de nuestra ciudad” explica el director de la muestra.

Todas las obras de la VII edición de MICE Madrid se proyectan en su idioma original con subtítulos en español siendo, en muchas ocasiones, la primera vez que los estudiantes contemplan una obra en versión original. Además, los asistentes otorgan con sus votos el premio del público del festival en la categoría de cortometrajes realizados por menores de 12 años.

Talleres de creación cinematográfica

A lo largo del festival se llevarán a cabo talleres infantiles de creación audiovisual, dirigidos a niños de 6 a 8 años, con el fin de iniciar a los espectadores más pequeños en el aprendizaje del lenguaje audiovisual. Con el micrometraje, aprenderán a idear, planificar y dar ritmo a una creación cinematográfica utilizando la imaginación, inteligencia e intuición y retarán a los niños y niñas a poder hacerlo en: ¿un minuto, en 30 segundos, en 10 segundos?

El segundo taller versará sobre la construcción de juegos ópticos, es una introducción al mundo del precine, aquellos aparatos ópticos que iniciaron la animación y que dieron lugar al nacimiento del cinematógrafo. Partiendo de dinámicas de juego y estimulando la creatividad, las niñas y los niños aprenderán a construir de forma casera juguetes de ilusiones ópticas como zootropos, flipbooks o praxinoscopios. Sus creaciones servirán para que conozcan el origen de este lenguaje visual tan natural hoy en día.

El tercer taller será “animocionante” que juega con la animación y la composición de imágenes a partir de formas sencillas, y donde las niñas y niñas que asistan aprenderán cómo se plasman las emociones en los dibujos animados. Probarán a expresar diferentes emociones sobre caras que ellos mismos crearán con materiales de papelería, jugando con formas, colores y elementos básicos como cejas, labios, ojos, etc. Sus creaciones servirán para jugar a adivinanzas y poner así a prueba su capacidad expresiva. Y quien quiera podrá animar su cara con la técnica stop-motion.

Estos dos últimos talleres se harán en colaboración con la escuela de cine para niños y adolescentes Primer Plano.

Estos talleres están abiertos al público y se realizarán en el Espacio Quinta de los Molinos el segundo y tercer fin de semana de octubre (los días 14, 15 y 22) y el último fin de semana de noviembre (día 26).

Además, más de 150 alumnos entre 8 y 12 años de centros educativos madrileños tendrán la oportunidad de guionizar e interpretar su propia adaptación del cortometraje argentino “Tipos de Alumnos”, una ficción que transcurre en una clase donde los estudiantes representan algunos de los estereotipos que ocurren en las aulas de cualquier lugar del mundo. Estos remakes se grabarán en sus propias aulas “dando la oportunidad al alumnado participante de pasar de ser espectadores a creadores de sus propias películas” afirma el director del festival. Algunos de los cortometrajes grabados en ediciones anteriores se proyectarán este año a lo largo de su programación Sesiones abiertas al público

La VII edición de MICE Madrid se completa con pases de cortometrajes y largometrajes abiertos al público, durante los fines de semana de los dos meses que dura la muestra, en la sala Cineteca Madrid. Además de una sesión de cortos de animación profesional (5 de noviembre), otra de cortometrajes realizados por niños y niñas menores de 12 años (15 de octubre) y la proyección del largometraje italiano El niño y el tigre (12 de noviembre), habrá un pase especial (22 de octubre), programado de forma conjunta con el festival Another Way. Bajo el nombre Miradas Inquietas se proyectarán cortometrajes realizados por menores de 18 años, sobre sostenibilidad y medio ambiente. Una mirada de los más jóvenes a los retos ambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad y a los ellos no son ajenos: reciclaje, cambio climático, movilidad y conservación de nuestros espacios naturales.

En el Espacio Quinta de los Molinos habrá un pase dedicado al público adolescente en el que se proyectarán cortos de ficción realizados por menores de 18 años (21 octubre). Además, habrá una proyección de cortometrajes de animación profesional en el Cine Embajadores (21 octubre).

MICE Madrid es, por tanto, un festival dirigido especialmente a los niños, niñas y jóvenes donde se potencia su contacto con los medios audiovisuales. MICE Madrid muestra el cine educativo que se está haciendo en otros países y convierte este conocimiento en un reto para que educadores, profesionales, madres y padres, y la sociedad en general, incorporen el aprendizaje audiovisual a la educación de los más jóvenes.