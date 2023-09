Prime Video estrena este viernes 29 de septiembre Gen V, el esperado spinoff de The Boys

Prime Video estrena este viernes 29 de septiembre la esperada serie original Gen V, basada en el universo de The Boys. La serie se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo con tres episodios este viernes, seguidos de un estreno semanal hasta el épico final de temporada el viernes 3 de noviembre.



Ambientada en el diabólico mundo de The Boys, Gen V expande su universo a la Universidad de Godolkin, la prestigiosa universidad exclusiva para superhéroes donde los estudiantes se entrenan para convertirse en la próxima generación de héroes, preferiblemente con fines lucrativos. Ya sabes lo que pasa cuando los supers se vuelven malos, pero no todos los superhéroes empiezan siendo corruptos. Más allá del típico caos universitario de encontrarse a uno mismo y salir de fiesta, estos chicos se enfrentan a situaciones explosivas... literalmente. Mientras los estudiantes compiten por la popularidad y las buenas notas, está claro que lo que está en juego es mucho más importante cuando hay superpoderes de por medio. Cuando el grupo de jóvenes supers descubre que algo más grande y siniestro está sucediendo en la escuela, son puestos a prueba: ¿Serán los héroes o los villanos de sus historias?

El reparto de la serie está formado por Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi. Gen V también cuenta con Clancy Brown y Jason Ritter como estrellas invitadas, así como con Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne, que retoman sus papeles de The Boys.

Michele Fazekas y Tara Butters son las directoras y productoras ejecutivas. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe y Michaela Starr también son productores ejecutivos de la serie. Brant Engelstein, Sarah Carbeiner, Lisa Kussner, Gabriel García, Aisha Porter-Christine, Judalina Neira y Loreli Alanís participan como coproductores ejecutivos. La serie está producida por Sony Pictures Television Studios y Amazon Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.