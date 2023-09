La importancia del buen estado de la suspensión neumática de un vehículo

Si bien no es un procedimiento obligatorio, tener un sistema de suspensión neumática en el vehículo hace que la experiencia de conducción sea mucho más cómoda y versátil.

Este sistema utiliza el aire a través de un compresor con la finalidad de regular la altura del chasis del eje.

Cosmocar es la empresa especialista en todo tipo de sistemas de suspensión neumática, así como también la reconstrucción y venta de recambios para cajas de transferencia y de desgaste no suministrados por los fabricantes originales.

El funcionamiento de la suspensión neumática El sistema de suspensión es el encargado de amortiguar, estabilizar y mantener alineado el vehículo para asegurar que este pueda transitar con una buena adherencia al suelo. De modo que este sistema sirve para hacer el recorrido mucho más cómodo, ya que, además de amortiguar golpes e irregularidades en el camino, da al automóvil una altura regular y estable.

En el momento en el que el vehículo realiza un giro, el compresor del mismo impulsa aire a presión a través de un muelle flexible conectado al chasis. Así, la cantidad de aire insuflado dentro del fuelle determinará la altura óptima de elevación del chasis para lograr una maniobra y giros correctos. Esto permite al conductor gozar de una mejor experiencia de conducción en cuanto a confort, sin importar el terreno. Este método innovador se utiliza tanto en vehículos ligeros y deportivos, como también en automóviles pesados, como autobuses o camiones de carga.

Los cuidados necesarios del sistema de suspensión neumática Generalmente, el vehículo sufre un desgaste por el envejecimiento progresivo de sus amortiguadores, lo que hace que rebote más ante los desniveles del terreno, haciendo del viaje una experiencia incómoda y turbulenta. Y, debido a que se trata de un desgaste progresivo, el conductor se acostumbra también a ese nuevo modo de conducción, por lo que es casi imperceptible el cambio.

Por este motivo, los expertos aconsejan revisar de manera anual el sistema de suspensión en un taller de confianza. Además, comparten algunas recomendaciones para que la suspensión neumática no se vea tan afectada.

En primer lugar, siempre se debe evitar conducir a gran velocidad en zonas con carreteras irregulares. También se aconseja revisar de manera regular la presión de los neumáticos y estar sumamente atento al peso en exceso que se le coloque al coche porque puede perjudicar la suspensión. Por último, se debe poner especial atención a las pérdidas repentinas de control del automóvil o a los ruidos que produce el mismo para tener un indicio de posibles averías en el vehículo.