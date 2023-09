Inicio fulgurante con desgaste total para las chicas en la ronda alemana de 1/16 de final

Carolina Orsi (World Padel Tour)

Partidazos para todos los gustos y colores, emoción en todas las pistas en estos 1/16 de final del German Padel Open. El cuadro femenino destiló calidad por los cuatro costados y una pelea pocas veces vista en una ronda tan inicial. Pocos partidos se libraron de la quema y ya desde los primeros compases las jugadoras tuvieron que recurrir a desplegar no solo un gran juego, sino también un físico potente.

Así, Teresa Navarro y Marta Caparrós precisaron de remar a la contra ante Eli Amatriain y Léa Godallier, a las que vencieron por un 3-6, 7-6 y 2-6, mientras que Ana Catarina Nogueira y Bea Caldera hicieron lo propio, misma receta, ante Marina Guinart y Carolina Navarro, aunque en su caso hubo incluso dos tie breaks (7-6, 6-7 y 3-6).

Lucía Sainz y Patty Llaguno no lo tuvieron nada fácil ante Lucía Martínez y Carmen Goenaga, pelea total de ambas jugadoras como suelen mostrar siempre en su tarjeta de presentación (5-7, 6-3 y 6-3), mientras que Jessica Castelló y Aranza Osoro necesitaron remontar y tirar de repertorio para darle la vuelta a un muy buen primer parcial de Esther Carnicero y Melania Merino (2-6, 7-5 y 6-0).

Claudia Fernández y Victoria Iglesias también precisaron tirar de una recuperación excepcional para superar la resistencia de Arantxa Soriano y Sandra Bellver, muy entonadas en el inicio, desdibujadas en la continuación y de nuevo con acierto en el tramo final (5-7, 6-1 y 6-4).

Para terminar, Carla Mesa y Carolina Orsi también se apuntaron la receta de las remontadas y superaron por esa vía a Mari Carmen Villalba y Marta Barrera tras encajar un 4-6 en el primer set y devolver el golpe con un 6-3 y 6-2.

El resto de marcadores de la sesión fueron los siguientes: Alejandra Alonso - Andrea Ustero vs. Jimena Velasco - Noa Cánovas (6-2 y 6-3) Vero Virseda - Claudia Jensen vs. Águeda Pérez - Patricia Martínez (6-3 y 6-1) Alix Collombon - Lorena Rufo vs. Mapi y Majo Sánchez Alayeto (0-6 y 4-6) Tamara Icardo - Virginia Riera vs. Lara Arruabarrena - Ana Fernández De Ossó (6-3 y 6-0) Marta Talaván - Nuria Rodríguez vs. Victoria Jurz - Denise Höfer (6-0 y 6-2)