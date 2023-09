Un futuro que ya es presente: DATE 2023 - Trescon

En 21 de septiembre de 2023, en Nueva Delhi se presentó la Exposición de Transformación y Aceleración Digital (DATE) de Trescon con la presencia dela Honorable Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, que habló en el evento y que destaco la innovación financiera y la revolución FinTech de la India.



Según palabras de Shiri Tejasvi Surja, Honorable Miembro del Parlamento y miembro del Consejo Asesor de DATE: "La tecnología está dando forma a nuestro mundo y permitiendo una mejor gobernanza en la India. Acoger la edición inaugural de DATE 2023 en la India es un testimonio de nuestros esfuerzos de digitalización y refleja nuestro compromiso con los avances y ambiciones nacionales bajo nuestro líder Shri Narendra Modi".

La exposición inaugural está prevista para los días 23 y 24 de noviembre de 2023 en el recién inaugurado Yashobhoomi (IICC Dwarka) (https://www.youtube.com/watch?v=qLIKFybHP_8 ) de Nueva Delhi, será un gran espectáculo que representará el entusiasta avance de la India hacia sus sueños tecnológicos, inspirado por el primer ministro Narendra Modi.

La visión de DATE no se limita a contemplar el futuro, sino a darle forma de forma activa, ofreciendo una confluencia poco común para gobiernos, empresas, compañías tecnológicas, incluidas ‘startups’, e inversores globales exigentes. Con un montaje dinámico que incluye cinco temas principales, tres pistas de conferencias para debates en profundidad y múltiples zonas de exposición para exhibiciones tecnológicas, DATE ofrece una visión de las tendencias tecnológicas actuales y futuras.

El Presidente de Cyberverse, Shri Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, socio estratégico de DATE 2023, ha declarado: "DATE no es solo un evento; es la esencia de las aspiraciones tecnológicas de la India y su viaje hacia un futuro digital más brillante. Con nuestro Ministro de Finanzas uniéndose a la alineación de dignatarios y oradores, el evento está bien preparado para reunir a la comunidad FinTech y aumentar nuestro ecosistema digital en general".

El fundador y Presidente de Trescon, Mohammed Saleem aclaró: "DATE es nuestro compromiso para catalizar la evolución digital de la India, reuniendo innovación, experiencia y posibilidades ilimitadas. Este evento es la esencia de las aspiraciones tecnológicas de la India y de su viaje hacia un futuro digital más brillante".

Otros de los ponentes Naveen Bharadwaj, Director General del Grupo Trescon, organizador de DATE, añadió: "Es un honor para nosotros dar la bienvenida a la Honorable Ministra Nirmala Sitharaman en DATE 2023 y estamos ansiosos por conocer algunas de las iniciativas de gran impacto que está liderando mientras movilizamos a la comunidad tecnológica clave, mostrando tecnologías de vanguardia, presentando ‘startups’ a inversores globales y alimentando el espíritu emprendedor de la India".

La realidad es que los emprendedores del mundo se sienten atraídos por la India, con el objetivo de revolucionar la narrativa de la transformación digital. Segmentos como los deportes electrónicos, la ciberseguridad, la robótica, la realidad aumentada y virtual, el metaverso y otros están experimentando una tendencia al alza continua a medida que las empresas emergentes entran en los mercados y redefinen el panorama digital.

DATE 2023 va más allá, con más de 100 ponentes de todo el mundo y 3.000 participantes, promete ser una visión esclarecedora de las últimas tendencias tecnológicas, oportunidades, retos y casos prácticos de éxito. Su objetivo es ser el lugar de encuentro de los principales responsables de la toma de decisiones, líderes tecnológicos, directores de informática, directores de tecnología y otros expertos de diversos sectores de toda la India.

Para mejorar aún más el viaje de transformación digital de la India, el apoyo de los Parques Tecnológicos de Software de la India (STPI) sirve como un motor clave que acelerará el viaje de transformación digital de la India. Su asociación con DATE subraya el compromiso compartido hacia la construcción de un sólido ecosistema de innovación.

Además de STPI, DATE 2023 se enorgullece de dar la bienvenida a Innovation Mission of Punjab, Goa Technology Association, Data Security Council of India (DSCI), Gujarat Electronics and Software Industries Association (GESIA) y Federation of IT Associations of Gujarati (FITAG) como valiosos socios de la asociación. Su colaboración refuerza la misión de DATE de fomentar la innovación y la transformación digital en la India.

Para más información o para inscribirse en DATE, visite www.datewithtech.com

Trescon es una fuerza pionera en el sector global de los eventos y servicios empresariales, que impulsa la adopción de tecnologías emergentes al tiempo que promueve la sostenibilidad y el liderazgo inclusivo. Trescon representa el futuro, ya presente de las nuevas cumbres, exposiciones y conferencias crean un impacto económico real al conectar y potenciar el ecosistema clave de organizaciones gubernamentales, reguladores, empresas, corporaciones y más.

En un tiempo record han cuadruplicado sus clientes potenciales, han acortado los ciclos de ventas a la mitad o menos, han entrado en los mercados tres veces más rápido, han cerrado acuerdos en plazos inimaginables y, en definitiva, han hecho crecer sus negocios.

Links: www.tresconglobal.com. NupurAswani- Directora de Relaciones Públicas y Asociaciones Globales Trescon: media@tresconglobal.com