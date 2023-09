Tras las vacaciones se disparan las consultas en las clínicas dentales

Tras las vacaciones se disparan las consultas sobre el blanqueamiento y la salud bucal. La vuelta a la actividad hace que todos queramos lucir una sonrisa saludable y reluciente. Para lograrlo, tratamientos como la limpieza dental, se han convertido en uno de los más demandados de los últimos años.



Conversamos con la doctora Nadia Sarmini, directora y propietaria de de la Clínica Dental Bernabéu con más de 15 años de experiencia profesional y 10 años liderando su propio centro, para que nos cuente su visión sobre esta tendencia:



¿Por qué hay más demanda en esta época del año?

“Esto se debe a una mayor conciencia sobre la importancia de mantener una buena salud bucal y a la búsqueda de una apariencia estética impecable. Las limpiezas dentales no solo eliminan las manchas y el sarro acumulado durante el tiempo de descanso, sino que también ayudan a prevenir enfermedades bucales y mantener una sonrisa fresca y saludable”.



¿Qué errores cometemos y cómo evitarlos?

Según la doctora Sarmini, durante las vacaciones, nuestras rutinas de cuidado pueden verse afectadas. “A menudo, nos permitimos algunos excesos en nuestra alimentación y olvidamos ciertos hábitos de higiene bucal. Esto puede resultar en la acumulación de placa dental, causante de la caries y otras enfermedades periodontales”, declara la doctora.

¿Cómo podemos rejuvenecer la sonrisa?

Al regresar de las vacaciones, es fundamental realizar una LIMPIEZA DENTAL profesional para asegurarnos de eliminar el sarro y manchas y prevenir problemas futuros.



Pero las limpiezas dentales no son el único tratamiento demandado en esta época del año. La doctora Sarmini asegura que también hay un incremento en la solicitud de otros procedimientos estéticos, como el BLANQUEAMIENTO DENTAL para lucir una sonrisa más brillante y rejuvenecida. “Después de disfrutar de días al aire libre y momentos de relajación, muchos desean lucir una sonrisa aún más brillante y rejuvenecida ya que se puede oscurecer debido a ciertos alimentos y bebidas que tomamos en verano”, afirma Bernabéu.

La ORTODONCIA es otra de las soluciones muy buscada por aquellos que desean corregir problemas de alineación y maloclusión dental. Además, las nuevas opciones estéticas en ortodoncia, como los alineadores invisibles, hacen que este tratamiento sea aún más atractivo para aquellos que desean una sonrisa perfecta sin sacrificar su aspecto durante la duración del tratamiento.



En un mundo donde la belleza y la salud bucal están íntimamente relacionados, encontrar un centro donde su máxima premisa es la estética dental es esencial. Con la ayuda de los más modernos equipos de vanguardia, la Dra. Sarmini y su equipo ofrecen toda una gama de tratamientos dentales que van desde limpiezas, empastes o endodoncias, hasta las especialidades más avanzadas como diseños de sonrisa, blanqueamiento, carillas, implantes, injertos, ortodoncia, botox o tratamientos de láser de densensibilizacion dental o cicatrización absolutamente novedoso, entre otros, para mejorar la funcionalidad y apariencia de la sonrisa de sus pacientes.

En el mes de septiembre la clínica dental Bernabéu está de enhorabuena, cumple 10 años de excelencia dental y lo hacen celebrándolo por todo lo alto. Durante todo este mes ofrecen descuentos especiales en los tratamientos de estética dental y ortodoncia invisible, una oportunidad única para aquellos que están considerando mejorar su sonrisa, ya que podrán disfrutar de las ventajas de los tratamientos de calidad que la clínica ofrece a un precio más accesible.

Así que no esperes más, ¡pide tu cita ya!

Clínica Dental Bernabéu c/De los Hermanos Pinzón, 4 28036 Madrid Tel. 915631378 https://www.clinicadentalbernabeu.es