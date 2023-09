Odontología biológica y odontología convencional: un análisis comparativo

La odontología biológica representa un giro significativo en la manera de abordar la atención dental en comparación con la odontología convencional. A diferencia de la odontología tradicional, que a menudo se enfoca únicamente en tratar los síntomas dentales visibles, la odontología biológica profundiza en las causas subyacentes que podrían tener un impacto en la salud general del cuerpo. Se ha establecido que hasta un 70% de las enfermedades crónicas pueden tener su origen en la cavidad oral, un dato que durante mucho tiempo ha sido pasada por alto en la odontología convencional.

Los profesionales de la odontología biológica, como los que practican en la clínica Maat Dental en Donosti (San Sebastián), ponen un énfasis especial en una visión holística del cuerpo humano. Estos dentistas no solo proporcionan tratamientos dentales, sino que también comprenden cómo la salud bucal puede tener un impacto en todo el organismo, y adaptan sus enfoques de tratamiento en consecuencia.

Swiss Biohealth Concept: La base de la odontología biológica

Maat Dental se ha comprometido con el Swiss Biohealth Concept, una filosofía integral desarrollada por el Dr. Ulrich Volz. Este enfoque personaliza los tratamientos para cada paciente, teniendo en cuenta todas las etapas del proceso, desde la evaluación inicial hasta el seguimiento después del tratamiento. La meta principal es fortalecer el sistema inmunológico y optimizar la salud general del paciente, superando las limitaciones de la odontología convencional.

Diversidad de tratamientos en Maat Dental

La ozonoterapia se alinea perfectamente con la visión de conectar la salud bucal con la salud general. Esta terapia no solo aborda preocupaciones dentales, sino que también busca fortalecer el sistema inmunológico y equilibrar el estrés oxidativo. Algunas de sus aplicaciones incluyen:

Caries: La ozonoterapia trabaja eliminando las bacterias que desmineralizan el esmalte dental, abordando así no solo los síntomas sino también las causas subyacentes.

Endodoncia: Ha demostrado ser efectiva en la desinfección de los conductos radiculares utilizando agua y gas ozonizados.

Periodoncia: Sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas ayudan en el tratamiento de las enfermedades de las encías, al tiempo que promueven la salud en general.

Ortodoncia: Facilita la adherencia de los brackets y favorece el movimiento controlado de los dientes.

Hipersensibilidad: Proporciona alivio analgésico, complementando otros tratamientos desensibilizantes.

Terapias de rejuvenecimiento: No se limita solo a la salud dental; también se utiliza en tratamientos no quirúrgicos de rejuvenecimiento.

Blanqueamiento dental: Mejora la efectividad del blanqueamiento y disminuye la sensibilidad posterior al tratamiento.

Otros Servicios en Maat Dental

Diagnósticos completos: Evaluaciones que van más allá de los síntomas dentales, considerando el estilo de vida del paciente.

Eliminación segura de empastes metálicos: A través de un protocolo especializado, se eliminan de manera segura las amalgamas de mercurio.

Tratamiento de infecciones óseas: Las cavitaciones se tratan de manera segura y efectiva.

Implantes de cerámica: Ofrecen una alternativa menos tóxica a los materiales metálicos.

Suplementación: Protocolos de suplementos diseñados para apoyar la salud oral y general.

Odontología sin metales: Se evita el uso de materiales tóxicos o perjudiciales.

Odontología slow: Calidad ante todo

La filosofía de la "odontología slow" se centra en tomarse el tiempo necesario para comprender al paciente y sus necesidades. Este enfoque aboga por un tratamiento dental menos invasivo y más centrado en la calidad del cuidado. Maat Dental personifica este compromiso ético y holístico hacia la salud en todos los tratamientos que ofrece. Más que simplemente tratar problemas dentales, la clínica promueve un estilo de vida saludable como medida preventiva para optimizar la salud de sus pacientes.

En el contexto de la odontología slow, se valora la importancia de una atención personalizada y una comunicación cercana con el paciente. Esto implica tomarse el tiempo para escuchar las preocupaciones y necesidades individuales de cada persona antes de planificar cualquier procedimiento dental. En lugar de buscar soluciones rápidas, Maat Dental se compromete a proporcionar un cuidado dental que sea menos invasivo y más centrado en la calidad.

La clínica se esfuerza por mantener un enfoque ético y holístico hacia la salud dental y general

Esto significa que no solo se tratan los problemas dentales existentes, sino que se fomenta un estilo de vida saludable como medida preventiva para optimizar la salud de sus pacientes en el largo plazo. Esta filosofía se traduce en una atención integral que considera no solo la salud bucal, sino también su impacto en el bienestar general del individuo.



En resumen, la odontología biológica, tal como se practica en Maat Dental y bajo la filosofía del Swiss Biohealth Concept, representa un enfoque revolucionario para la atención dental. Se aleja de la odontología convencional al poner un énfasis en la salud integral del paciente, personalizar los tratamientos y adoptar un enfoque ético y holístico que busca no solo tratar los problemas dentales existentes, sino también promover un estilo de vida saludable para un bienestar óptimo a largo plazo. Esto marca un hito en la forma en que entendemos y abordamos la salud bucal y general.