​Disney revela la lista de localizaciones reales que han inspirado sus películas más icónicas para celebrar sus 100 años de historia

Disney celebra sus 100 años de historia publicando la lista de 30 localizaciones de Europa, Oriente Medio y África que han inspirado a sus películas, sus parques y el corazón de los fans de todo el mundo. Desde el Big Ben de Londres, la colorida provincia de Cinque Terra en Italia hasta el Alcázar de Segovia o Plaza de España de Sevilla, el listado incluye los lugares de 13 países que han inspirado algunas de las películas más famosas de Disney.



Disney también ha querido rendir homenaje a sus películas más emblemáticas con una sesión de fotos exclusiva que recrea las escenas más icónicas. Alicia en el laberinto de Great Fosters en Inglaterra que sirvió de inspiración para la película Alicia en el País de las Maravillas, una foto de Mary Poppins frente a la catedral de Saint Paul de Londres, las piedras Calanais Standing Stones en Escocia que aparecen en la película Brave de Disney y Pixar o una fotografía que recrea una mítica escena de la película de animación de 101 Dálmatas.

Una encuesta llevada a cabo por The Walt Disney Company ha revelado que a los españoles les gustaría ver en futuros estrenos de Disney localizaciones nacionales como la Alhambra de Granada (29%), la Sagrada Familia de Barcelona (19%) o la catedral de Sevilla (9%). Incluso, el 48% de los españoles encuestados elegirían alguno de estos 30 lugares para casarse.

Según el estudio, solo el 14% de los españoles conocía que el Alcázar de Segovia sirvió de inspiración a Walt Disney para diseñar el castillo de Blancanieves y los Siete Enanitos, la primera película de animación de Disney estrenada en cines en 1937.

La encuesta también revela las escenas icónicas de las películas de Disney preferidas por los españoles:



Dama y Golfo compartiendo el plato de espaguetis - La Dama y el Vagabundo (22%)

Los enanitos cantando “Ay ho” - Blancanieves y los Siete Enanitos (18%)

Peter Pan, Campanilla y los niños volando alrededor del Big Ben - Peter Pan (17%)

Aladdín y Jasmine volando sobra la alfombra mágica - Aladdín (15%)



Rebecca Cline, directora de los archivos de Walt Disney añade: “Al final de su vida, Walt Disney recibió el honor de ser nombrado “el showman del mundo”. Fue un honor ya que sentía fascinación y se inspiraba de todo lo que le rodeaba y veía, sin importar el lugar donde estuviera. Como él mismo dijo una vez: “Siempre que viajes, asimila los sonidos y las vistas del mundo”. Y todos nos hemos beneficiado de su amor por la cultura de todo el mundo”.

Listado completo de 30 localizaciones reales de Disney (Europa, Oriente Medio y África):

Reino Unido e Irlanda 1. Cruella (2021) / Tienda Liberty (Londres) 2. 101 Dálmatas (1961)/ Regent’s Park (Londres) 3. Peter Pan (1953) / Big Ben (Londres) 4. Mary Poppins (1964) / Catedral de Saint Paul (Londres) 5.Los Vengadores: Endgame (2019) / St. Abbs Village, Berwickshire (Escocia) 6. Winnie the Pooh (2011) / Ashdown Forest (Bosque de los Cien Acres) en Reino Unido 7. Brave (2012)/ Calanais Standing Stones, Stornoway (Escocia) 8. Alicia en el País de las Maravillas (1951) / Great Fosters (Reino Unido)

Francia 9. El Jorobado de Notre Dame (1996) / Catedral de Notre Dame (París) 10. Ratatouille (2007) / Restaurante Le Train Bleu (París) 11. Enredados (2010) / Monte Saint-Michel 12. La Bella y la Bestia (1991) / Castillo de Chambor 13. La Bella Durmiente (1959) / Castillo de Saumur

España 14. Blancanieves y los Siete Enanitos (1937) / Alcázar de Segovia 15. Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002) / Plaza de España (Sevilla)

Croacia 16. La Sirenita (1989) / Dubrovnik

África 17. Black Panther (2018) / Reserva Natural Blyde River Canyon (Sudáfrica) 18. El Rey León (1994) / Masai Mara (Kenia)

Alemania 19. Blancanieves y los Siete Enanitos (1937) / Selva Negra 20. Pinocho (1940)/ Rothenburg ob der Tauber 21. Castillo de La Bella Durmiente de Disneyland (California) / Castillo Neuschwanstein 22. Capitán América: Civil War (2016) / Aeropuerto Leipzig-Halle

Hungría 23. Black Widow (2021) / Budapest

Islandia 24. Rogue One: A Star Wars Story (2016) / Playa de arena negra Reynisfjara

Italia 25. Los Vengadores: La era de Ultrón (2015) / Forte di Bard 26. Luca (2021) / Cinque Terre 27. Indiana Jones y el Dial del Destino (2023) / Sicilia

Grecia 28. Hércules (1997)/ Monte Olympo

Noruega 29. Frozen (2013) / Akershus Fortress

Jordania 30. Aladdín (2019)/ Wadi Rum