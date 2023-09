​Daniel Babor da la victoria a Caja Rural-Seguros RGA en la cuarta etapa del Tour de Langkawi

Primer triunfo para Caja Rural-Seguros RGA en su estreno en el Tour de Langkawi. Daniel Babor culminó el plan de salida rematando el buen trabajo de todo el equipo, en especial de Gorka Sorarrain y de su compatriota Tomás Bárta, los encargados de llevarle bien situado en la parte final y dejarle en cabeza antes de la última curva. Babor aprovechó su ventaja a la salida de ese giro para arrancar desde lejos, mantener su diferencia al frente y superar en Meru Raya al neozelandés George Jackson, nuevo líder de la general, y al belga Sasha Weemaes.



Se trata del décimo tercer éxito de la temporada para Caja Rural-Seguros RGA (primero en el nivel ProSeries) y el segundo para Babor tras el conseguido el pasado mes de agosto en Castelo Branco, final al sprint también de la cuarta etapa de la Volta a Portugal.

Daniel Babor: «Teníamos un buen plan para esta cuarta etapa y tanto yo como el equipo dimos el 100% para llevarlo a cabo. Si soy sincero, el triunfo ha sido un poco inesperado, ya que hay corredores muy buenos aquí. Además, aunque no estoy mal, lo cierto es que no me encuentro al 100%, pero lo hicimos, muy, muy bien culminando un fantástico trabajo. Tomás Bárta y Gorka Sorarrain lo hicieron genial. El plan era ponernos a tope ya en el último kilómetro y llegar a la última curva con la máxima ventaja posible. Justo como lo hicimos. Es un triunfo importante. A principio de año he sufrido en muchas carreras pero en la segunda mitad he encontrado buenas piernas para sumar triunfos. Significa mucho ganar aquí, para mí y para el equipo».

La carrera vivirá este miércoles su jornada clave y decisiva para la general, una quinta etapa de poco más de 120 kilómetros pero final en Genting Highlands, el puerto más duro de la carrera y que llegará además después de ascender otra subida de primera categoría.