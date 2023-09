Activistas de Igualdad Animal muestran la terrible realidad escondida en la industria porcina

Más de 150 activistas de Igualdad Animal mostraron carteles con imágenes de la más reciente investigación de la organización que muestran a cerdos mutilados y maltratados en granjas de España.



La protesta tuvo lugar en la puerta del Sol de Madrid, generando un gran impacto en la gente. Durante todo el acto, fueron expuestos atriles con instrumentos reales con los que se mutila y maltrata a los cerdos en las granjas, como picanas eléctricas, pinzas de castración o alicates de corte de dientes.

LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA

Gran parte de lo que cuento en este artículo, es cogido de la propia web de la Fundación Igualdad animal. Algunos de los instrumentos utilizados para la tortura de los animales son:

Máquina de corte de rabo. Se usa para cortar el rabo a los lechones. Este procedimiento suele hacerse sin anestesia. Puede provocar infecciones e inflamaciones y formación de neuromas en la punta de la cola que causan dolor y deficiencia para ganar peso.

Pinza de castración. Se utiliza para abrir o dilatar un anillo de goma. El escroto se pasa a través del anillo y este se libera quedando sujeto al cuello del escroto. La presión ejercida por el anillo impide el riego sanguíneo haciendo que el tejido se seque y se caiga. Este método de castración es muy utilizado en animales jóvenes de 0 a 3 meses y se puede realizar de distintas formas.

LA RECIENTE INVESTIGACIÓN NO ES UN HECHO PUNTUAL

"Llevamos más de una década realizando reportajes de investigación en la industria porcina, y la brutalidad y maltrato que padecen los animales en estos lugares es la norma", afirma la fundación en su web.

"Es urgente que la protección de los animales de granja esté en la agenda política. No podemos permitir que el interés económico de la industria ganadera esté causando este terrible maltrato animal a millones de animales y además esté destruyendo el planeta", declara Javier Moreno, Cofundador y director de Comunicación en Igualdad Animal.

En España se crían más de 56 millones de cerdos al año. La mayoría de ellos pasan la vida encerrados en granjas industriales.

Aunque existe normativa para "proteger" a los cerdos, hay una alta tasa de incumplimiento, por ejemplo, se les somete a procedimientos dolorosos como la mutilación de cola sin anestesia, además las condiciones propias de la explotación provocan que muchos animales mueran en las granjas o se encuentren enfermos y lesionados.

Aunque no sufrieran tanto, tampoco estaría justificado su uso y abuso, teniendo tantísimas alternativas vegetales y deliciosas como tenemos para disfrutar de manera compasiva.

LA FALTA DE CONTROL HACE QUE EL ENSAÑAMIENTO TODAVÍA SEA PEOR

Las inspecciones para controlar todo esto solo alcanzaron al 1,67% de las granjas objeto de control en 2021, 2881 granjas del total de 172079 objeto de control. Es decir, que pueden pasar 60 años para que una granja sea inspeccionada en España.



Además, en más del 30% de las granjas inspeccionadas en 2021 se detectaron incumplimientos; y las inspecciones se realizan con un preaviso de entre 48 y 72 horas.

¿SIENTES COMPASIÓN Y QUIERES AYUDAR A LOS ANIMALES?

"Al elegir alimentos de origen vegetal estás evitando en forma directa y efectiva que más animales sean criados y matados para consumo. Puedes comenzar hoy mismo a probar. Visita Love Veg y encuentras recetas, tips y mucha información para ayudar a los animales", afirma en la web la fundación Igualdad Animal.

La web mencionada por la fundación es: https://es.loveveg.com/razones/por-los-animales/ y basta de echarle un breve vistazo para ver que se puede disfrutar de todos los productos de una manera respetuosa con los animales y el planeta, ya que también tenemos que recordar que la ganadería es la principal responsable de la crisis climática y del hambre en el mundo por criar masivamente animales y alimentarlos con vegetales.

Hasta la ONU afirma que un cambio global hacia una alimentación 100% vegetal es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y el cambio climático. Por otra parte, la academia Americana de nutrición y dietética afirma que una alimentación basada en plantas es totalmente apta para cualquier etapa de la vida y puede reducir el riesgo de sufrir algunas enfermedades como cáncer, obesidad o diabetes tipo 2 confirmado por un montón de nutricionistas e incluso la asociación española de pediatría.

El veganismo es una filosofía ética basada en el respeto a todas las especies de animales, pero subsidiariamente también repercute a evitar un terrible impacto medioambiental, problemas de salud y hambre en el mundo. El especismo es la discriminación a los animales según su especie y por ello, las personas veganas excluimos toda la explotación animal de la alimentación, vestimenta, entretenimiento, productos testados en animales...

Las imágenes y vídeos obtenidos una vez más por Igualdad Animal, ponen los pelos de punta y estoy seguro de que no serías capaz de matar al animal o tan siquiera ver cómo llega hasta tu plato y en consecuencia, ningún sentido tiene a partir de leer este artículo, que sigas financiando a la industria animal cuando se puede vivir perfectamente con alternativas vegetales y sin privarse de nada.

En la web que te he dejado, aparece un montón de información de por qué el veganismo es coherencia y además de ser muy fácil, es completamente necesario, especialmente por los animales hacinados en esos lugares de agonía, miseria y angustia, hasta ser enviados al matadero. Industrias como la pesca, lácteos, huevo o miel, entre muchas otras, están igualmente basadas en la crueldad y están destrozando el planeta.

Algunas recetas son con soja texturizada y además de que ahorras mucho dinero con la misma y es muy nutritiva, el sabor es delicioso. Debes ponerla 15 minutos antes de freír a remojo y se infla, por lo que una bolsa que está en poco más de 2 € en un supermercado, te dura bastante.

Por lo tanto, échale un vistazo a la web y estoy seguro de que hoy en día tenemos alternativas por todos los lados, harás el bien liberando a los animales y contribuyendo a un planeta en el que vivir y en el que nadie tenga que ver pasar hambre. Sería positivo que no formes parte de esos oscuros y apartados lugares en los que la sangre chorrea por todo el interior, en el caso de los mataderos y de las granjas, las imágenes ya hablan por sí solas.

Todo esto es inhumano y en tus manos está evitarlo. ¡Go vegan!