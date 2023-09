Así debe ser el color de tu pelo, según el tono de tu piel

Ya sea nuestra piel más blanca, rosada, morena o cetrina, es importante que el tono de nuestro cabello se vea acorde y nos siente bien, teniendo en consideración también otros puntos como el color de nuestros ojos, el estilo personal o los propios gustos. Desde Sonia Atanes Hair Beauty nos acercan sus consejos y preferencias, además de recomendar los más adecuados en cada caso.

1/ Cuestión de simetría : Para elegir un color que nos siente bien no sólo tenemos que fijarnos en el tono de piel, sino también en el color de los ojos, el corte o el estilo personal. Por ejemplo, a las pieles claras y pálidas les van muy bien los tonos castaños o rubios no muy claros, pero si además tenemos unos ojos verdes o azules, optar por los tonos cobres harán que nos veamos mucho mejor.

2/ Aspecto caucásico : A las chicas de piel rosada le favorecen mucho los rubios en tonos fríos o platinos, cenizas y arena. Si prefieren colores más oscuros, también pueden elegir algún tono moka o chocolate.

3/ En pieles bronceadas : Tanto con ojos oscuros como claros, sientan fenomenal los colores cálidos, castaños, dorados, miel, avellana o ámbar en pieles morenas.Si son más oscuras como es el caso de algunas latinoamericanas y/o negras, los colores oscuros marrones o negros siempre favorecen, pudiendo también iluminarlos con degradados o técnicas de mechas, eligiendo tonos cálidos como marrones o avellana.

4/ ¿ Los rubios rejuvenecen ?: Los tonos claros aportan mucha luz al rostro y las facciones se ven mucho más suaves y dulces, además combinan con las primeras canas, por lo que pueden quitarnos unos años de encima, aunque es un error pensar que es así para todos los tonos de piel. A partir de cierta edad, hay casos en los que si elegimos un buen corte de pelo como una melena bob o flequillo y además evitamos los tonos oscuros o colores en bloque iluminando la melena, conseguiremos un efecto más rejuvenecedor sin tener que optar siempre por un pelo rubio.

5 ¿El gris siempre envejece? : El greyhairlleva años estando de moda, desde chicas jóvenes que acuden al salón para conseguirlo hasta las mujeres que deciden dejar los tintes para lucir sus canas de forma natural. Lo importante para que un cabello blanco o plata no envejezca a cierta edad, es el cuidado que le demos para evitar que parezca descuidado. Lo principal es unificar el tono de todo el cabello, utilizar productos específicos para que desaparezcan los tonos amarillos y que el color se vea brillante. Por supuesto, también cuenta el estilo que demos con el cortey el maquillaje.





6. Tonos rompedores según tu piel : Si queremos optar por un estilo diferente siempre podemos conseguirlo con un tono fantasía que no pase desapercibido, normalmente los tonos de piel claros y cálidos admiten a la perfección los tonos pastel que endulzan el rostro, como los rosas, azules, turquesas o violetas. Las mujeres con piel más bronceada pueden elegir tonos más fuertes o con mayor cantidad de pigmento en tonos salmón,verdeso morados. Para las mujeres con piel morena y cabello oscuro, les sentarán fenomenal los rojos y granates.