La Real Sociedad Canina de España recomienda revisar pólizas para evitar sorpresas con el seguro obligatorio para perros

La Ley de Bienestar Animal, que entra en vigor la próxima semana, introduce novedades como la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para evitar daños a terceros. Se trata de una medida positiva, confirma la Real Sociedad Canina de España (RSCE), porque protegerá a los propietarios frente a posibles accidentes de sus perros, pero no se aplicará hasta que se desarrolle la norma.

Para aprobar una normativa de este rango, es necesario que el Gobierno no esté en funciones y, por tanto, aunque es recomendable contratar este seguro, no es cierto que se pueda multar a alguien si no lo tiene activo el próximo día 30 de septiembre, una vez entre en vigor la propia Ley de Bienestar Animal.

En este sentido, la Dirección General de Derechos de los Animales ha precisado a la RSCE que sólo serán obligatorios estos seguros en todo el país cuando se apruebe el desarrollo reglamentario de la Ley, previsiblemente en otoño. Durante las últimas semanas se había generado una gran inquietud entre los propietarios de los perros, ante la entrada en vigor de la ley.

De hecho, según datos del comparador de seguros de mascotas de Rastreator, la búsqueda de este tipo de pólizas ha aumentado un 33% respecto a marzo, cuando se aprobó oficialmente la nueva ley y un 41% durante el pasado mes de agosto.

Por eso, ante las dudas y el interés detectado por estos seguros, la RSCE -la voz del perro en España desde hace más de un siglo- recomienda a los propietarios que comparen pólizas para conocer todas las opciones que hay actualmente en el mercado y que revisen si los seguros que ya tienen contratados para sus hogares incluyen la cobertura de responsabilidad civil de los perros frente a terceros para “evitar sorpresa de última hora”.

Así, es posible que este tipo de responsabilidad ya esté cubierta por nuestro seguro del hogar y, por eso, la RSCE recomienda contactar con la compañía para confirmar todos los detalles de la póliza. En el caso de que un perro se escape en la calle y cause la caída, por ejemplo de un ciclista, los posibles daños que cause quedarán cubiertos por el seguro y los propietarios no tendrán que responder con su propio patrimonio.

La Real Sociedad Canina de España, por su parte, ya exige desde hace años, a todos los propietarios de perros que participen en exposiciones y disciplinas deportivas, que tengan suscrito dicho seguro.

50.000 perros asegurados

La RSCE, además, mantiene una alianza estratégica con Petplan Ibérica, el experto en seguros de salud para mascotas que opera a nivel global, para la divulgación de los beneficios que reportan los seguros de salud para perros que cubran sus gastos veterinarios.

En Reino Unido, casi 1 millón de perros se han beneficiado ya de un seguro de salud a través de un acuerdo similar suscrito por el Kennel Club. En España, Petplan y RSCE estiman que se podría llegar a una cifra de unos cincuenta mil perros asegurados para 2024.

“Es importante que los ciudadanos entiendan que a partir de ahora no es gravoso tener un perro, sino que este seguro les aportará una mayor tranquilidad en caso de posibles accidentes”, apunta el presidente de la RSCE, José Miguel Doval.

Explica, asimismo, que la nueva Ley de Bienestar Animal armoniza la normativa y ofrece un marco común de actuación en todo el país porque había numerosas iniciativas municipales y en ciertas comunidades, como Madrid y País Vasco, ya era obligatorio contratar este tipo de seguros para los perros.

“No hay cambios drásticos, pero como se ha hablado tanto de la ley y su repercusión a nivel público ha sido muy elevada, mucha gente piensa que antes no tenía que hacer nada con su animal y ahora mucho. No es así”, señala Doval.