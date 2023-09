¿Innovación o adaptación en las startups mexicanas?

En un ambiente cada vez más competitivo, las empresas que no están a la altura de los cambios tecnológicos se enfrentan al riesgo de perder clientes y a una crisis inminente de recursos. La única opción es adaptarse e innovar para no quedarse atrás, es decir, transformar la estructura de negocio, impulsarla y hacer convenios internacionales con tecnología de vanguardia.

A medida que todo evoluciona, los procesos tecnológicos son más rápidos y accesibles, por lo que es necesario tomar la delantera y aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten. De acuerdo con la encuesta “Perspectivas de Alta Dirección en México 2022. Resiliencia ante la incertidumbre” de KPMG, el 35% de las empresas se concentró en innovar sus productos y servicios para adaptarse al contexto actual. Mientras que el 29% se enfocó en la generación de otras técnicas de venta y oferta. Ambos propósitos iban en una misma dirección: mejorar el panorama comercial después de la pandemia.



Innovar requiere rebobinar los intereses, los objetivos y los resultados que se esperan de cada una de las acciones a tomar, en respuesta a un determinado cambio global. Al buscar otras opciones de mejora en el emprendimiento se genera una imagen innovadora y humana de la marca, lo esencial es hacer la diferencia ante la competencia.

La mayoría de las empresas encuestadas destinaron su presupuesto a tres acciones estratégicas: el 65% a prolongar la estabilidad del negocio; el 62% decidió aumentar la productividad y las ventas; y el 56% su prioridad fue incrementar los índices de satisfacción del cliente, según KPMG México. En este proceso, la principal visión que hay que tener es cuál será el impacto de la compañía a largo plazo y de ahí partir hacia la transformación digital. La transición nunca es fácil; a pesar de todos los obstáculos, vale la pena arriesgarse. Las startups tecnológicas mexicanas tienen un peso significativo en el mercado nacional e internacional, entre las más conocidas están Kavak, Clip, Justo, Konfio, Kichink, Bind ERP, Os City y Kimerkia.

Las empresas mexicanas enfocadas a la tecnología, la conectividad, la realidad virtual o el desarrollo de aplicaciones móviles a menudo se enfrentan a la falta de confianza por los países de "primer mundo". Sin embargo, cuando los emprendedores logran ganar cierta influencia en la sociedad y en el ámbito empresarial, no hay nada que detenga la pasión y convicción mexicanas por crear y ofrecer soluciones innovadoras.





En el último estudio “Panorama de la innovación en México y Centroamérica 2023” de KPMG se estima que en los próximos tres años las tecnologías que causarán más impacto en México con un 80% es la analítica de datos y la inteligencia artificial analítica con un 52%. Como sabemos, las tendencias en el futuro de la tecnología seguirán cambiando con el paso del tiempo, por lo que las empresas deberán anticipar esto y modificar sus objetivos e inversiones.

Cada empresa de tecnología marca a su manera una pauta en la historia del desarrollo e innovación de México, pero la visión es la misma: juntos podemos hacer que nuestro país sobresalga, no se trata de sólo un ángulo sino de distintas aristas que rodean un mismo mapa. Contamos como mexicanos con la suficiente creatividad e imaginación para crear nuevas formas de ver el mundo. Desde mi experiencia personal y profesional, Kimerkia es la principal startup que está aprovechando todas sus posibilidades, para dar a luz proyectos como LIFE&PEN, un sitio web, dirigido a escritores y al marketing de empresas; PayRelay, una aplicación que promete ser la mejor pasarela de pagos del mercado; LustKar, una aplicación para optimizar el proceso de venta y compra de autos; y Digit-K, una aplicación para crear tarjetas digitales con diseños increíbles y QR para compartir información de contacto en cualquier lugar.

La vida y sus aspectos misteriosos son como una ruleta que nunca termina, o una matrioska debajo de otra. Todo se oculta en la premisa del ser que quiere subir la montaña más alta en poco tiempo, sin saber que nada traerá consigo en ese instante. Deternerse, antes de subir, y llegar a la meta con paso tranquilo, es fundamental para crecer orgánicamente. Así la tecnología nos ha colonizado, a paso lento, pero seguro.

Kimerkia representa para mí la complicidad, el apoyo mutuo, el trabajo en equipo, la creatividad y, por supuesto, la innovación. El deseo de sobresalir es evidente y va en función a una meta en común: "posicionar a México en el mapa tecnológico", como dice su fundador y CEO, Leonardo López Colín.