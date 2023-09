Los proyectos seleccionados en el Certamen “AntarticLab CSIC” viajarán a la Base Antártica Española Juan Carlos I

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) puso en marcha hace un año el certamen “AntarticLabCSIC”, promovido desde su Delegación Institucional en Galicia y la Unidad de Tecnología Marina con la colaboración de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades de la Xunta de Galicia en el marco del Plan Proyecta+ y el apoyo tecnológico de la empresa tecnológica Marine Instruments. La iniciativa se enmarca en el “Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030”.

Un año después, los proyectos seleccionados por el jurado viajarán a mediados de noviembre a la Base Antártida Española, donde serán instalados y puestos en funcionamiento.

Las propuestas seleccionadas son “POSITIVÍZATE!!”, del CIFP Universidad Laboral (A Coruña); “Medición de la calidad del aire en el interior de la Base Antártica Española”, del CIFP Las Mercedes (Lugo); “MULTISENS”, del IES Monte de la Villa (O Grove); “Smart Person Tracking LoRaWAN”, del IES Urbano Lugrís (A Coruña) y “Monitorización del crecimiento de los líquenes antárticos”, del IES Urbano Lugrís (A Coruña).

De las cinco, el primer premio ha recaído en el proyecto del CIFP As Mercedes (Lugo) “Medición de la calidad del aire en el interior de la BAE” y el accésit en los del IES Urbano Lugrís (A Coruña) “LoraWan Tracker” y “Medición do crecimiento de los liques antárticos”.

La participación, en los cinco casos en modalidad de equipo, se ha realizado en las dos categorías a las que se podía optar: outdoor, con propuestas de instrumentos para la observación del entorno o diseños experimentales que permitan determinar el efecto del medio sobre materiales y/o estructuras; e indoor, con propuestas de dispositivos o experimentos destinados a monitorizar condiciones y/o sistemas vitales de las instalaciones o interaccionar con el personal de la Base, con el fin de mejorar y aumentar su grado de sostenibilidad y habilitabilidad.

El certamen, cuyo objetivo era dar visibilidad y poner en valor las capacidades de la Formación Profesional a través del desarrollo de instrumentos o del diseño de experimentos, se ha desarrollado a través de varias fases: presentación de propuestas y desarrollo por escrito de la idea; construcción del proyecto (prototipo o diseño experimental); entrega y presentación de cada propuesta a través de vídeos divulgativos y la fase final: embarque de los prototipos y materiales de los ensayos en el Buque Oceanográfico Hespérides, con destino a la Base Atlántica Juan Carlos I, para la campaña 2023-2024.

La iniciativa estuvo acompañada de visitas de los centros educativos participantes a la empresa Marine Instruments (Nigrán), dedicada al desarrollo de equipos electrónicos para condiciones marítimos, y que dio apoyo tecnológico a los proyectos en aspectos relacionados con la comunicación por satélite, electrónica, impresión 3D…

Información de los proyectos

En el marco de este certamen, los centros educativos han elaborado vídeos de presentación de cada una las propuestas.

“Positivízate!!” es un proyecto multidisciplinar y multinivel que pretende utilizar las nuevas tecnologías, especialmente programación en C++ y diseño e impresión en 3D para crear sinergias educativas entre distintos niveles, ayudando a la autoestima individual y de grupo, especialmente en la FP Básica.

“Observación y control de la población de líquenes antártico” pretende proporcionar las herramientas auxiliares necesarias para poder realizar estudios permanentes de las diversas especies de líquenes existentes en la Antártida.

“Smart Person Tracking LoRaWAN” pretende contribuir a la mejora de la seguridad personal, especialmente en situaciones de emergencia o peligro. El seguimiento inteligente de personas mediante tecnología LoRaWAN tiene un gran potencial para salvar vidas y reducir el riesgo de lesiones o daños personales.

“Medición De la calidad del aire en el interior da Base Antártida Española (BAE)” surge dadas las condiciones climatológicas extremas del lugar, y toda vez que es fundamental para poder desarrollar el trabajo encontrarse en una situación de “confort”. Propone realizar una medición y control de la calidad del aire en el interior de la BAE.

“MULTISENS” utiliza la tecnología LoRa (Long Range Wide Area Network) para recoger y transmitir datos de diferentes sensores conectados a módulos Arduino.Los sensores pueden ser de cualquier tipo (por ejemplo, temperatura, humedad o presión), tan solo han de disponer de una interfaz compatible con Arduino, o que se pueda realizar un acondicionamiento para su uso. De esta forma, se crea una red de sensores inalámbricos de larga distancia, del orden de varios kilómetros, sin necesidad de infraestructura previa.

Con esta actividad la UCC de la Delegación y la UTM dan visibilidad a alumnado y docentes de Formación Profesional, perfiles imprescindibles y necesarios en el ámbito científico.