¿Qué es una solera de hormigón de alta planimetría?

Las soleras de alta planimetría datan de la década de los 70 del pasado siglo. Fue en esta época donde los almacenes adquirieron la configuración que hoy conocemos, con una gran concentración de mercancías. Además, el uso de estanterías para aprovechar el espacio se combinó con el empleo de maquinaria como las carretillas elevadoras, de forma que se dieron cuenta de que necesitaban un suelo un tanto especial.

Nivelación precisa

Una de las principales características de estas soleras es su nivelación. Para ello, se emplean niveles láser de una gran precisión, pues se necesita que el nivel sea perfecto. Esto se debe a que la maquinaria no funciona bien en pavimentos irregulares o mal nivelados. Además, si esto no se hace bien, en los almacenes más grandes se pierde espacio debido a que en los extremos la altura es menor.

Se consigue un suelo muy uniforme

Los suelos de los centros industriales soportan cargas enormes. Solo hay que pensar en lo que puede pesar una estantería metálica de unos cinco pisos llena de palés en su totalidad. A eso hay que añadir el peso de las máquinas, que suelen circular con un palé. Esto le agrega más kilos y el firme lo sufre.

Así, las soleras de alta planimetría consiguen que tanto el espesor como la densidad del hormigón sean iguales en toda la superficie. Las cargas se distribuyen de un modo uniforme y el piso no se rompe. Un suelo que respeta la uniformidad hace que las ruedas de las máquinas se deslicen de manera suave. Con ello, el trabajo es más cómodo y la maquinaria dura más.

Suelos muy resistentes

Cuando se hace una solera de este tipo se consigue un piso muy resistente, lo que a su vez se traduce en una duración elevada. Se diseñan para cargas muy pesadas, donde se incluyen montacargas, equipos de almacenamiento o maquinaria industrial.

Gracias a estas características resisten el tráfico constante de vehículos sin deformarse o agrietarse, o al menos sin hacerlo de una manera significativa.

El acabado superficial es muy bueno

Los trabajos no solo van encaminados a la resistencia y que el suelo sea plano, sino a que tenga un buen acabado, a que sea liso y muy fácil de limpiar. De esta manera se facilita la higiene. Esta siempre es importante, pero se trata de algo fundamental en ciertos sectores, del tipo de la alimentación o de la farmacia.

Hay un buen control de juntas

Como cualquier otro material, el hormigón se expande con los cambios de temperatura y humedad. Es un problema, ya que aparecen las grietas y la integridad del suelo se ve comprometida. El problema se puede evitar mediante un control de las juntas. Se colocan tanto juntas de expansión como de contracción a intervalos regulares en la solera de hormigón, ayudando a que el material cambie de tamaño.



Gracias a esta manera de plantear las juntas no hay grietas o, si llegan a aparecer, son meramente estéticas y no afectan al suelo ni a su acabado superficial.