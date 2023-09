My Expo y la simplificación de las operaciones de factoraje financiero

La gestión de facturación y el seguimiento de estados de pago de clientes pueden resultar tediosos para muchas empresas cuando carecen de herramientas especializadas. Además, cuando se trata de procesos de factoraje financiero, la documentación manual y los largos tiempos de respuesta pueden ser un desafío.

En ExpoCredit entienden estas necesidades y ofrecen soluciones especializadas a través de su plataforma, My Expo. Esta plataforma no solo facilita la gestión de compras y facturas, sino que también mejora la experiencia tanto para sus clientes como para sus aliados, que forman parte de su programa de referidos.

Qué funcionalidades ofrece My Expo para clientes Onboarding sencillo: los clientes pueden iniciar fácilmente el proceso de solicitud de una línea de factoraje y cargar la documentación necesaria.

Seguimiento eficiente: ofrecen confirmación inmediata y evaluación del estado de los documentos suministrados. También proporcionan retroalimentación oportuna sobre la documentación proporcionada y evalúan los tiempos de respuesta para los clientes activos, brindando oportunidades de mejora.

Configuración de relaciones: permite obtener información valiosa sobre deudores y su historial de pagos, contribuyendo a la toma de decisiones financieras y comerciales.

Reportes: acceso a un módulo de reportes que ofrece estadísticas cruciales sobre las facturas. Puede generar una amplia variedad de informes y programar su envío automático para ahorrar tiempo.

¿Qué funcionalidades brinda My Expo para aliados? En ExpoCredit cuentan con un programa de referidos en donde buscan establecer relaciones comerciales estratégicas para expandir sus servicios. My Expo también ofrece funcionalidades específicas para este programa:

Solicitud de registro: el proceso de vinculación al programa de aliados se realiza inicialmente a través de un formulario de inscripción en My Expo, en donde los interesados deben suministrar sus datos personales y profesionales con el fin de poder ser contactados por uno de los asesores de ExpoCredit.

Seguimiento de negocios referidos: la plataforma permite a los aliados (brokers) llevar un seguimiento en tiempo real del estado de los negocios que han referido. Esto facilita la comunicación y colaboración entre ExpoCredit y sus aliados.

Estado de transacciones: My Expo proporciona una visión transparente de las comisiones generadas por los negocios referidos. Los aliados pueden verificar sus comisiones de manera conveniente.

My Expo es una plataforma personalizable que se integra con sistemas para mejorar la experiencia del usuario. Están continuamente agregando nuevas funcionalidades para satisfacer todas las necesidades.

ExpoCredit está comprometido en aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia de sus clientes y aliados. Siempre están a la vanguardia de la tecnología, asegurándose que sus herramientas financieras como My Expo, cuenten con las funcionalidades más recientes del mercado, con el fin de simplificar las operaciones de factoraje financiero.