“Toda una vida”: un amor contra el olvido

Filmin estrena el próximo jueves 28 de septiembre el documental “Toda una vida”. La ópera prima de la valenciana Marta Romero es una película hecha de retazos, las grabaciones domésticas con las que a lo largo de 12 años la directora ha retratado a sus abuelos, Paco y Trini. Juntos durante más de 60 años, la suya es una historia de amor entrañable y única que Marta Romero captura con su cámara para salvarla del paso del tiempo y del olvido. Un amor que se extiende a toda su familia y que será puesto a prueba cuando el Alzheimer se cruce en sus vidas.

La directora explica que empezó a grabar a sus abuelos en 2010, cuando estudiaba Comunicación Audiovisual en Barcelona: "En una de las visitas que solía hacer a mi familia a Benicarló, descubrí que mi tía Begoña había decidido ayudar a mi abuela a escribir un diario para recordar su día a día. Me generó mucha curiosidad. En aquel momento no sabía prácticamente nada del Alzheimer, mi abuela parecía la de siempre". Romero describe su película como "una historia de realidades y emociones únicas a la vez que universales, en la que el amor en circunstancias de dificultad adquiere un protagonismo absoluto que sobrecoge y a la vez arroja luz y calidez sobre esa parte final de la vida que todos, más o menos íntimamente, también conocemos".

Rodada en Benicarló (Castellón), “Toda una vida” tuvo su estreno mundial en el D'A Film Festival de Barcelona y su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia). Ganó el premio Premio Mirades a la Mejor Película Valenciana en el festival Docs Valencia.

Filmin presenta “Toda una vida”, una producción de Distinto Films, en coproducción con Proyecta Films, Dos Soles Media y Televisió de Catalunya, la participación de À Punt Mèdia, y el apoyo del ICAA y el ICEC. Distribución en festivales a cargo de Movies for festivals.

Toda una vida País y año de producción: España, 2023. Duración: 72 minutos. Dirección,Guión y Fotografia: Marta Romero. Música: Max Villavecchia. Montaje: Florencia Aliberti. Producción: Miriam Porté, Gerard Marginedas y Marisa Crespo. Aparecen: Paco Coll, Trini Muñoz.



MARTA ROMERO DIRECTORA Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su cortometraje documental Facunda se estrenó en el IDFA, fue seleccionado en festivales como Alcine, Alcances o Uppsala y fue nominado en los XIV Premios Gaudí. También ha dirigido films entorno a la danza como 9241, Ezlekua, codirigido con Luz Ruciello o Noir, que han recorrido varios festivales internacionales.