¿Dónde encontrar conferenciantes solidarios que llevan la motivación a las empresas? Helpers Speakers

Sumar y hasta multiplicar la motivación y el conocimiento de los equipos con conferenciantes y speakers profesionales.

Se acerca el momento de preparar las convenciones de Navidad, los kick off de ventas y cierres del año. Nada mejor que contar con un conferenciante profesional para que ponga el broche de oro, desengrase una jornada intensa de datos y presupuestos o ayude a que el mensaje corporativo cale y motive.

Helpers Speakers, la agencia de representación de conferenciantes y speakers de referencia, habla sobre los perfiles y tendencias más demandadas.

Temáticas de conferencias en tendencia “Las conferencias son un magnífico escaparate para el intercambio de conocimientos, la inspiración y el refuerzo de las relaciones laborales” explica Jesús Ripoll, CEO de Helpers Speakers “nosotros intentamos prescribir perfiles que sumen (y multipliquen) el impacto, siempre atentos a profesionales que aporten conocimiento y con un back up certificado, aunque también estamos atentos a “producto de temporada” para las empresas que quieren perfiles más mediáticos”.

Su socia, Raquel Sánchez Armán, habla de los más demandados: “sigue siendo la motivación. Historias de superación con final feliz y ejemplarizante, de esas que provocan el -de qué me quejo yo- en el oyente y activan el cambio. Lo malo es que hay muchos conferenciantes que se hacen el -tristeresante- y abusan de una gran imaginación… Por supuesto, esos no están en Helpers ni se los espera”.

Algunos de los temas recurrentes en este tipo de conferencias son: superación personal, autoliderazgo, cambio de mentalidad y positividad… Algunos de estos conferenciantes son Paul Montiel “El Hombre de Titanio” (tan apasionante que parece un personaje de ficción) y Cristian Sainz de Marles (con una ceguera del 100 %y una actitud del 200 %).

Dentro de este apartado, los deportistas son un clásico: Pedro García Aguado, David Meca, Coral Bistuer, Pirri Esgrima, Sergio “Maravilla”, Luis Pasamontes o Edurne Pasabán. “Medalla de oro asegurada con estas conferencias” asegura Raquel Sánchez.

Las conferencias sobre sostenibilidad y cambio climático -en un mundo donde la urgencia de abordar problemas ambientales es crucial- son muy necesarias. Temas como: energía renovable, conservación de la biodiversidad, economía circular y sostenible o movilización de recursos son muy necesarias. Aquí están Isa Moreno y Quico Taronjí, presentadores de Aquí la Tierra de TVE desde hace años. No solo ponen de relieve la gravedad de los problemas ambientales, también enfatizan la necesidad de colaboración global y soluciones innovadoras para un futuro más sostenible, muy en línea con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas).

Las conferencias sobre tecnología e innovación se centran en explorar cómo las últimas innovaciones están redefiniendo la forma en la que se vive y se trabaja. Dentro de esta temática se trabaja: inteligencia artificial, metaverso, chatbots, blockchain, realidad aumentada y realidad virtual… “hay que tener mucho cuidado con los “todólogos” que se apuntan al carro de las tendencias” advierten desde Helpers Speakers, “nosotros siempre insistimos en que cuenten con un experto de sobrada experiencia y valores como para afrontar el futuro con garantías. Sin duda, esa persona es Pedro Mújica. No solo aterriza conceptos actuales, sino que es capaz de cortar el traje a medida y detectar las necesidades de cada cliente”.

Para hablar sobre diversidad y liderazgo, nadie mejor que Bisila Bokoko, la speaker más internacional. Esta valenciana lleva más de 25 años viviendo en NYC, donde llegó de becaria y creció profesionalmente hasta ser la directora de la Cámara de Comercio de España en EEUU.

Por supuesto en Helpers Speakers no faltan los más conocidos, como Victor Küppers, Mario Alonso Puig o Emilio Duró.

Por último, están las conferencias sobre bienestar organizacional y salud, cuya demanda se ha incrementado exponencialmente a raíz de la pandemia. Gestión del estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental son alguno de los puntos calientes. “Para nosotros, comenta Jesús Ripoll, la principal en este campo es la reputada psicóloga Alejandra Vallejo Nágera”. Seguida de la internacional Mónica Esgueva.

Así que, aquellas personas que quieran incrementar el compromiso de su equipo, la motivación y con ello, los resultados, no deben dudar en contar con un conferenciante profesional para su evento corporativo. Y si lo hacen con Helpers Speakers estarán colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer, ya que en 21 de sus ponentes, donan el 10 % de los ingresos generados a esta asociación. Como se suele decir, no es gasto, es inversión.