La efectividad de la terapia psicológica de Psicopartner en los trastornos de ansiedad y estrés

La ansiedad y el estrés son problemáticas que afectan a un gran número de la población española anualmente.

Bien sea por el contexto social actual o por la incertidumbre del futuro, estos males siguen formando parte del adulto promedio.

En estos casos, siempre es recomendable acudir al Centro de Psicología Psicopartner, Psicólogos especialistas en ansiedad en Madrid, es un equipo de profesionales sanitarios con amplia experiencia que brindan las herramientas adecuadas para lidiar con los ataques de ansiedad u otro problema asociado con este trastorno.

En este sentido, Psicopartner es un centro especializado en la atención psicológica que realiza terapias individuales, enfocadas en los trastornos de ansiedad y estrés.

Psicólogos ansiedad Madrid, con Efectividad de Psicopartner El ser humano cuenta con un sistema mental complejo; a diferencia de los pulmones o el corazón, la mente es un aspecto que funciona de forma peculiar en cada individuo. Es por ello que, ante situaciones estresantes, todas las personas generan una reacción diferente y en muchas ocasiones se relaciona con la ansiedad.

Esta es una reacción automática que surge cuando el individuo nota una amenaza que puede ser real o ficticia. Esto desencadena diferentes respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales, como una forma de afrontar estos peligros.

Según datos oficiales, un 6,7 % de españoles padece ansiedad, estas son cifras preocupantes que terapeutas como Psicopartner recomiendan disminuir por medio de la terapia.

En estos casos, se suele optar directamente por el tratamiento con psicofármacos, que si bien generan un aspecto de mejora a corto plazo, no es una solución completa. Esto se debe a que los medicamentos no proporcionan herramientas para afrontar las situaciones, a diferencia de la terapia psicológica.

En Psicopartner, estudian de manera particular cada caso, lo cual les permite determinar los síntomas y establecer el tratamiento adecuado e individualizado para cada paciente.

Manejar la ansiedad con una guía gratuita Aunque muchas situaciones generan estrés, no todas las reacciones son ataques de ansiedad. Es por esta razón que cada paciente debe ser muy consciente de sus síntomas, así como de conocer los aspectos relacionados con la ansiedad.

En este sentido, Psicopartner pone a disposición una "Guía de Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés" que se puede descargar de manera gratuita en su página web. Allí detallan una definición clara de la ansiedad, así como los síntomas más comunes.

También establecen cuáles son los tratamientos más adecuados para desarrollar en terapia psicológica. Uno de los más conocidos es el cognitivo-conductual, que brinda las bases para controlar la ansiedad por medio de la identificación y moderación de los pensamientos, emociones y comportamientos que contribuyen a la ansiedad. Asimismo, se encuentra la aceptación y compromiso (ACT), la terapia de exposición, relajación y de resolución de problemas.

Ante problemas de ansiedad y estrés, los psicólogos de Psicopartner en Madrid proporcionan un espacio seguro para entender las situaciones que detonan los síntomas y las herramientas para comenzar a controlarlo.