Las temáticas más populares de las tragamonedas online 2023

Sabemos que las tragamonedas online Chile son de los juegos más buscados en los casinos. De hecho, tales dinámicas generan el 70 % de los ingresos de los sitios de azar de la web. Tal popularidad está aunada a las temáticas, en virtud de que instauran el ambiente y la atmósfera del juego. Además, son precisamente estas, las que atraen a los usuarios para interactuar con una tragaperras en específico.

Ahora bien, dentro del vasto universo de las tragamonedas online, las temáticas son numerosas: las hay clásicas (de frutas, de números), de fantasía (aquí entran las basadas en mitologías, criaturas mágicas, superhéroes, fantasmas y más), también están las de ambiente deportivo, las de series y películas, las de animales, las de dulces, etcétera. ¡Hemos preparado descripciones sobre las más populares!

Tragamonedas de frutas

En este tipo de tragamonedas se caracterizan por presentar símbolos de cerezas, limones, uvas, naranjas, ciruelas, sandías y más; además, se suman el número siete (el de la suerte), la palabra “BAR” e íconos como campanas y coronas. Al mismo tiempo, la cuadrícula generalmente está formada por 3 filas y 3 carretes, mientras que las líneas de pago no superan las 10.

Las tragamonedas de temáticas de frutas son “vintage”, si bien, son de vieja data, muchos proveedores —como NetEnt y Novomatic— las siguen diseñando con ciertos toques modernos. Para quienes quieran tener una experiencia en esta variedad de tragaperras, los casinos online tienen las siguientes opciones:

Fruits (RTP 92%) Desarrollada por Spigo bajo una disposición de 5 carretes por 3 filas, 178 combinaciones ganadoras, 92,00 % de RTP y volatilidad de baja a media. Fruits viene con símbolos de sustitución, juego de bonificación, tiradas gratuitas, símbolos coleccionables y otras características atractivas.

Booming Fruits 40 (RTP 96.97%) En este caso, 1spin4win diseñó un slot con una interfaz de 5x4 más 40 líneas de pago. Esta tragamonedas también se beneficia con un RTP de 96,97 %, aunque su volatilidad es baja. En cuanto a sus funciones más destacadas están: los símbolos de dispersión y los wild, los jugadores también se consiguen con autojuego y spins gratis.

Tragamonedas de fantasía

Esta clase de tragamonedas está inspirada en temáticas de hadas, duendes, animales mitológicos, dragones y más. En esta clasificación, la disposición de la cuadrícula, las líneas de pago, el RTP, las funciones, el premio máximo y la varianza son cambiantes entre cada título.

Los proveedores se encargan de acompañar los diferentes mundos de fantasía con gráficos coloridos y en 3D, por supuesto, acompañados de sonidos de ambiente únicos y totalmente coherentes con la atmósfera del juego. Estas opciones pueden gustar:

Book of the Fallen (RTP 96,50%) Pragmatic Play pone a disposición de los usuarios una tragamonedas basada en la mitología, donde John Hunter viaja por Egipto en busca de aventuras únicas. Book of the Fallen viene con una interfaz de 5x3 más 10 líneas de pago fijas. La tragamonedas arroja un RTP de 96,50 % y una volatilidad alta; se caracteriza por tener símbolos scatters, wilds, algunos especiales, y por supuesto, giros gratis (Casino Vesta, 2023).

3 Lucky Leprechauns (RTP 96%) Unos particulares duendecillos son los protagonistas de este juego de 4ThePlayer, el cual se enfoca en la búsqueda de tesoros. La dinámica, estrenada en marzo de 2023, se caracteriza por un RTP de 96,00 %, una volatilidad media/alta y 243 combinaciones ganadoras. Esta fantástica aventura transcurre en una cuadrícula de 3x5 y ofrece interesantes funciones, tales como: símbolos comodines, giros gratuitos, el Pick a Win y el Sendero del Duende.

Las basadas en series y películas

Sencillo, estas temáticas están orientadas a recrear episodios y escenas de audiovisuales famosos. Así que los desarrolladores se encargan de trabajar con los creadores profesionales para entregar a los jugadores dinámicas auténticas y fidedignas. En esta categoría entran los cómics de Marvel, largometrajes como Jumanji y en series como Hell´s Kitchen o la conocida Juego de Tronos.

Algunos casinos en línea disponen de títulos como: Terminator 2 (Microgaming, RTP 96.62%).

Jurassic Park (Microgaming, RTP 96.67%).

Suicide Squad (Playtech, RTP 94.14%).

Planet of the Apes (NetEnt, RTP 96.33%).

Las de animales

Los animales son parte de la vida del hombre, por eso no podían dejarse fuera del entretenimiento que ofrecen las tragamonedas en línea. En este sentido, los proveedores han desarrollado cientos de títulos maravillosos que invitan a una experiencia de juego única. Así que las diseñan con funciones variadas y gráficos de primera.

Portales como SlotGate.com (2023) recomienda jugar en las siguientes tragaperras:

Big Panda (de Amatic Games, RTP 95.1%).

Pussy Cat (de Ainsworth Gaming Technology, RTP 94.16%).

Eagle Bucks (de Ainsworth Gaming Technology, RTP 94.09%),

8 Tigers Gold Megaways (de Skywind, RTP 96.5%).