El equipo de especialistas en tratamientos corporales, en Las Heroínas

Desde hace décadas, la ciencia y la tecnología han ofrecido todo tipo de tratamientos para mejorar la apariencia física de las personas. No obstante, con el paso de los años las necesidades y las herramientas para conseguirlo han cambiado y, con ello, han aparecido tratamientos corporales y faciales cada vez menos invasivos para los pacientes y más respetuosos con el medioambiente. Ejemplo de ello es Las Heroínas, el centro especializado que ofrece una gran variedad de alternativas. Este lugar, que cuenta con un equipo de expertos, destaca por su filosofía apegada a la conciencia ecológica, donde se evita la utilización de productos tóxicos y perjudiciales para la salud y el planeta.

La gama de tratamientos corporales que realizan en el centro Las Heroínas En el centro Las Heroínas realizan diferentes tratamientos corporales tanto para mujeres como para hombres. Por un lado, los que desean tener una piel lisa, suave y libre de vellosidad pueden optar por el láser de diodo, que es seguro, indoloro y no requiere de muchas sesiones. El coste de este tipo de procedimiento depende de si se hace en una zona mini, pequeña, mediana o grande.

Por su parte, quienes estén buscando un método para alcanzar bienestar y liberar el estrés, pueden solicitar un masaje, que puede ser descontracturante; para relajar los músculos; terapéutico, para tratar problemas musculoesqueléticos o neuromusculares; o personalizado, que combina el masaje terapéutico en la espalda y el drenaje linfático, entre otras técnicas.

También hay masajes deportivos, de aromaterapia, de 4 manos, antiestrés de espalda y cuello, antitensión de espalda y piernas y craneo-facial.

Técnica de última generación para mejorar el cuerpo Además de todos los procedimientos mencionados, el equipo del Centro Las Heroínas brinda un tratamiento de última tecnología llamado Hifem Neo Body Shape. Se trata de una técnica creada para los hombres y las mujeres que desean fortalecer sus músculos, moldear su figura y eliminar la grasa localizada y la flacidez.

Hifem Neo Body Shape promete resultados en dos semanas. Además, cabe destacar que es un tratamiento no invasivo que combina dos energías para simultáneamente erradicar la grasa corporal y propiciar el desarrollo muscular. Se realiza en tan solo una sesión de 30 minutos.

Todos los detalles de los tratamientos se pueden consultar a través de la página web de Las Heroínas. Los interesados en someterse a alguno de ellos pueden solicitar el diagnóstico especializado para que un especialista aconseje a cada paciente cuál es la mejor alternativa para él.