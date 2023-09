78ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Tomando el relevo de la iniciativa Madrid es Moda y destacándose como el plato principal de una nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid, este mismo martes 12 de septiembre ha arrancado oficialmente la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid). Certamen organizado por la institución ferial Ifema Madrid, con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, que pasará a convertir nuevamente la capital de España en la principal plataforma de apoyo a la visualización de la moda española durante los días del 12 al 17 de septiembre, y que entre las principales novedades de esta nueva edición contará con la de alargar un día más sus celebraciones, como resultado del añadido de una jornada extra a su tradicional programa de “Desfiles Off”, que además pasan a estrenar una nueva nomenclatura rebautizándose como “Desfiles en la ciudad”.



Siguiendo de este modo con las informaciones que de manera detallada hemos venido adelantando desde FashionUnited a lo largo de estos últimos meses, y que terminaban de concretarse con la presentación oficial de esta nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid, a la que se encargaba de dar el pistoletazo de salida, el pasado martes 5 de septiembre, el mismo alcalde de la ciudad, el popular José Luis Martínez-Almeida, tras los 5 días de presentaciones, exposiciones, inauguraciones y toda clase de actos que han terminado por sucederse bajo el paraguas de la iniciativa Madrid es Moda, hoy arrancan finalmente los 6 días de igualmente desfile y presentaciones que van a tener lugar como parte de la 78ª edición de la pasarela MBFWMadrid. Unas celebraciones de las que finalmente van a terminar por participar un total de 40 casas de moda de autor y diseñadores, repartidos por a lo largo de esas seis jornadas, que van a quedar finalmente estructuradas en torno a un programa oficial que arrancará con los dos primeros días del 12 y del 13 de septiembre reservados a las celebraciones de los “Desfiles en la ciudad”, y que, formando parte del programa oficial de MBFWMadrid, van a tener lugar fuera del recinto ferial de Ifema Madrid. Siendo estas unas jornadas a las que se encargarán ya de tomar el relevo unos días del 14, 15 y 16 de septiembre durante los que, y ya desde las instalaciones de Ifema Madrid, presentarán sus últimas propuestas en moda, principalmente para la próxima temporada Primavera/Verano de 2024, las consideradas como casas de moda y diseñadores “consagrados” de la actual escena de la moda española; para finalmente ya terminar con una última jornada del domingo día 17 de septiembre que estará nuevamente reservada, íntegramente, a las jóvenes promesas y a los diseñadores emergentes, de la mano de una nueva edición de la pasarela Allianz Ego de MBFWMadrid.

“Trabajamos en una edición centrada en captar nuevos nombres del diseño español”, así como dirigida a una mayor “dinamización del Cibelespacio para que resulte toda una experiencia para los amantes de la moda”, se encargaba de enfatizar Juan Arrizabalaga, director general de Ifema Madrid, durante esa rueda de prensa del pasado 5 de septiembre que sirvió para anunciar formalmente el arranque de esta nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid. Unas celebraciones para las que, con respecto a la pasarela organizada por Ifema Madrid, sostenía Arrizabalaga, “queremos que se convierta en un auténtico festival de la moda”, con el objetivo de que además “venir a MBFWMadrid sea una cita ineludible en el calendario de todos los adeptos de la moda”.

Una edición nuevamente con entradas a la venta

Precisamente en línea con esa serie de objetivos apuntados por Arrizabalaga durante la presentación oficial de esta nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid, por segunda edición consecutiva desde MBFWMadrid han tratado nuevamente de “democratizar” el acceso a la experiencia de vivir y disfrutar de cerca lo mejor de la moda española, con una nueva edición con entradas puestas a la venta y al alcance del público general. Unos tickets que pasaron a ponerse ya a la venta a comienzos del pasado mes de julio, ofreciendo a través de ellos hasta un total de 4 modalidades de “experiencias” distintas con las que aproximarse a la realidad y a todo lo que sucede en torno a los desfiles que, eso sí, tienen lugar únicamente desde dentro del recinto ferial de Ifema Madrid.

Transcurridos estos últimos meses, del total de las 4 ofertas diferenciadas de “experiencias” con las que desde Ifema Madrid invitan a vivir y a participar de estas jornadas, las entradas para la experiencia “Celebrity”, y que, con un precio de 950 euros por entrada, permite disfrutar de toda la oferta completa de servicios y de la asistencia hasta a 3 desfiles a libre elección, es la única que se encuentra actualmente ya agotada en la página oficial de compra de entradas de MBFWMadrid.

Pudiendo así pues y como resultado todos aquellos que todavía no cuenten con una entrada, y que busquen poder acercarse a descubrir y vivir de primera mano la experiencia de participar de una edición de la pasarela, escoger entre las 3 opciones restantes, que van desde los 10 euros, para la entrada que únicamente nos dará acceso al área del “Cibelespacio” desde la que tienen lugar las activaciones de las marcas patrocinadoras y la organización del showroom de marcas emergentes de Allianz Ego; a los 100 euros, todavía rebajados a 45 euros, para la “Experiencia Pasarela”, con además acceso a 1 desfile de libre elección y al “Kissing Room” que tiene lugar tras la celebración de cada presentación sobre la pasarela; y a los 300 euros, aún rebajados a 225 euros, de la “Experiencia VIP”, con igualmente acceso a 1 único desfile de libre elección, y a todas las experiencias anteriores, más acceso gratuito al parking y a una visita guiada por el backstage de Ifema Madrid.

Con 10 “Desfiles en la Ciudad”

Retomando nuevamente el sentido de las celebraciones, como parte más destacada de cada uno de esos tres apartados en los que va a venir estructurada esta 78ª edición de MBFWMadrid, dando el pistoletazo de salida a sus celebraciones nos vamos a encontrar con las hasta 9 firmas de moda de autor que van a presentar sus últimas propuestas de moda dentro del programa de “Desfiles en la ciudad” de MBFWMadrid. Una lista de diseñadores y casas de moda de entre las que a bien podemos destacar las participaciones, durante esta misma primera jornada inaugural de martes 12 de septiembre, de un total 5 firmas y diseñadores, entre los que se encontrarán Eduardo Navarrete, que presentará su nueva colección “10.1” desde el Palacio de Santoña; el diseñador Félix Ramiro, que presentará su nueva colección “Arena” desde el centro cultural “La Nave”; y la casa de modas Maison Mesa, del diseñador Juan Carlos Mesa, desde la que presentarán su nueva colección “The Things That Dreams Are Made Of” desde una ubicación tan significativa como la de la madrileña Plaza de Colón. Continuando a partir de aquí con una siguiente jornada del miércoles día 13, durante la que presentarán sus nuevas propuestas el total de las 4 firmas y diseñadores restantes, entre los que se encontrarán María Lafuente, Rafael Urquizar, Pilar Dalbat y Ángel Schlesser.

En una posición especialmente a destacar, sumándose a todas ellas también encontraremos, como parte de las presentaciones programadas para esta misma primera jornada de martes 12 de septiembre, la organización del desfile coral con las creaciones de más de 50 alumnos del grado universitario oficial en Diseño de Moda de la UDIT. Un desfile que, bajo el título de “Lo Fugaz”, tendrá lugar por primera vez en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, al ritmo además marcado por un cuarteto de cuerda de la Fundación Albéniz, como resultado del acuerdo de colaboración alcanzado entre ambas instituciones a comienzos de año con el principal y doble objetivo de apoyar a los jóvenes diseñadores emergentes, al tiempo que acercar el arte a estas mismas audiencias a través de la moda.

Tres días dedicados a los nombres “consagrados” de la moda española

Cerrado el programa de los “Desfiles en la ciudad”, durante los días del 14, 15 y 16 de septiembre se sucederán ya las celebraciones principales de MBFWMadrid, con la organización desde el recinto ferial de Ifema Madrid de los desfiles de las firmas y diseñadores “consagrados” de la escena de la moda española. Un grupo que en esta ocasión va a venir representado por un total de 21 casas de moda y diseñadores de autor. Una serie que darán a conocer sus propuestas en grupos de 7 durante cada una de las tres jornadas de desfiles, destacándose dentro del grupo las firmas de moda Mans, del diseñador sevillano Jaime Álvarez, la barcelonesa Simorra y el diseñador cordobés Andrew Pocrid, que por primera vez debutarán dentro del calendario oficial de una edición de MBFWMadrid. Un programa de entre el cual igualmente podemos remarcar el regreso de la casa Ynésuelves, que regresa tras su debut en 2022, o el de la diseñadora barcelonesa Teresa Helbig, que lo hace tras haber sido reconocida con el Premio Nacional de Diseño de Moda de 2023.

Marcando el cierre a estos tres días de presentaciones oficiales, que se encargarán de abrir desde la casa Pedro del Hierro, propiedad del Grupo Tendam, y de los que igualmente participarán desde el diseñador Jorge Vázquez y Ágatha Ruiz de la Prada, a Dolores Cortés, Isabel Sanchis, Custo Barcelona, Malne o JC Pajarares, previamente a la celebración del desfile de Andrew Pocrid está programada que tenga lugar la ceremonia de entrega de una nueva edición del Premio L’Oréal Paris. Galardón con el que desde hace 23 años la casa de cosmética y perfumería francesa viene reconociendo a la Mejor Colección de un diseñador consagrado y a la Mejor Modelo de cada nueva edición de MBFWMadrid.

Una última jornada reservada a las promesas emergentes

Tomando el testigo de estas mismas celebraciones, es como terminaremos por abrirnos a una última jornada del domingo día 17 reservada por entero, y de principio a fin, a las nuevas promesas emergentes de la moda española con la celebración de una nueva edición de la pasarela Allianz Ego de MBFWMadrid. Un día que arrancará con la ceremonia de entrega de la quinta edición del Premio Allianz Ego Confidence in Fashion, con el que se buscará reconocer a una de las 15 marcas emergentes que durante todas las jornadas de MBFWMadrid van a permanecer mostrando sus propuestas en moda desde el Showroom Allianz Ego de Ifema Madrid, dándole con ello la oportunidad de pasar a presentar una nueva colección sobre la pasarela Allianz Ego durante la próxima edición del certamen.

Tras la entrega del premio, arrancarán ya las sucesivas series de desfiles dobles desde los que van presentar sus últimas propuestas en moda las 10 firmas de moda emergentes seleccionadas para desfilar sobre la pasarela de esta nueva edición de Allianz Ego, en un grupo en el que encontraremos a Tiscar Espadas —precisamente como ganadora de la pasada edición del Premio Allianz Ego Confidence in Fashion—, Visori, Crack, Binya, Georgiela Studio, Corsicana, Boltad, Emeerree y Javier Gujarro. Nueve marcas emergentes, nacionales, a las que se sumará la firma Dominika Kozákova, en su caso en calidad de casa invitada a participar de esta edición de Allianz Ego procedente de la Mercedes-Benz Prague Fashion Week, y tras cuyo desfile se terminará por hacer entrega de una nueva edición del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que llegará así para poner el broche de oro a esta 78ª edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y toda esta presente y última edición de la Semana de la Moda de Madrid.