MoviSoP 2023, la Feria de Movilidad Sostenible de Palencia, del 16 hasta el 23 de septiembre

La IV Feria de Movilidad Sostenible Palencia se celebra con la ayuda y colaboración de diversas empresas, asociaciones y entidades que como su ayuntamiento apuestan por la promoción de la movilidad sostenible. Destacar que todas las actividades son gratuitas para el ciudadano. MoviSoP es mucho más que una simple muestra de vehículos de todo tipo enfocados a la movilidad sostenible, son unas jornadas centradas en acercar esa movilidad a la ciudadanía, tanto a niños como adultos.



Para inaugurar la Feria el viernes 15 se celebrarán varios actos, entre ellos la presentación de los concursos abiertos a todo el mundo, como son el concurso GPS Art y el Certamen de Fotografía Muévete por el medio ambiente. Además se hará una demostración del efecto de la contaminación sobre la flora con un experimento creado para la ocasión. El domingo 17 estará enfocado al ocio sostenible, por la mañana, con el curso y exhibición de vuelo de drones con Ojo de Halcón en el Parque Ribera Sur, la carrera de orientación sobre movilidad sostenible con el Club ORCA en el Parque Isla dos Aguas, y por la tarde, la exhibición de BMX y Skate en el Parque Los Jardinillos.



A lo largo de la semana tendrán lugar varias actividades en diferentes zonas de Palencia, tales como: lunes 18 y martes 19 la proyección de películas sobre movilidad sostenible en Cines Teatro Ortega, y el taller de montaje y reparación de bicicletas con Decathlon; el miércoles 20 el taller de secuestro de carbono con Ciencia en el 109; el miércoles 20, el Green Tour sobre la calidad del arbolado palentino con ETSIIAA; así como la exposición de arte y sostenibilidad de la Fundación Díaz Caneja.

El jueves 21 en el Patio del Teatro Principal se celebrará por la tarde la Mesa Redonda sobre las claves de éxito para modelos de negocio sostenible, donde representantes de empresas palentinas o afincadas en la región, como Zunder, Mahle, Renault, y OMAWA participarán en los coloquios. El viernes 22, Día Europeo Sin Coche, por la mañana, se llevarán a cabo a varias actividades de sensibilización con la colaboración de FAPA.

Además, por la tarde, tendrá lugar en el Patio del Teatro Principal la Jornada Sobre Movilidad Sostenible, en la que intervendrán diferentes figuras del mundo de la movilidad y la automoción, como los expertos en motor Guillermo Alfonsín y Rebeca Álvarez, el Jefe de Prensa de BMW España, Borja Hormigos, o el campeón del mundo en eco-rally, Eneko Conde. También participarán ponentes experimentados en el ámbito de la movilidad urbana, del ámbito privado, como Rafael Orihuela, y del ámbito público, como Gabriel Rubí, María Tejedor y Fernando Alonso.

El sábado 23 como cierre final a MoviSoP 2023 la Calle Mayor, la Plaza Mayor y el Parque del Salón, entre otros espacios, serán durante todo el día una pasarela de los diferentes vehículos cero emisiones que habrá en la exhibición de vehículos etiqueta 0 emisiones. Allí se podrán encontrar modelos de Renault, Nissan, Dacia, Audi, BMW y otras marcas del sector. También se aprovecharan las calles céntricas cortadas para la celebración de juegos, talleres y una bicicletada con la colaboración de FAPA.

A sendos actos citados puede acudir cualquiera inscribiéndose en la web de MoviSop 2023. Para más información sobre horarios, actividades y ubicaciones recomendamos visitar www.feriamovilidadsosteniblepalencia.es.

La frase del filósofo "Hay que acostumbrar a la gente a vivir de forma más austera, a no derrochar. Hay mucho derroche de energía, no hace falta que cada familia de clase media tenga dos automóviles, lo que hace falta es cambiar el sistema de transportes, mejorar el transporte público, para que la gente no utilice el coche. Lo que hace falta cambiar es el modo de vida...” - Mario Bunge