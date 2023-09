El aparato que ha diseñado Preactiva para quitar la humedad de manera eficiente

La humedad por capilaridad es un fenómeno que ocurre cuando la humedad del suelo asciende a través de los poros de las estructuras, causando daños en la superficie de las paredes o en las cimentaciones. Este problema es cada vez más común en viviendas y pisos y no solo ocasiona daños en las edificaciones, también puede generar problemas a la salud, debido a que afecta la calidad del aire en los espacios interiores.

Aunque muchas personas tratar de resolver la situación por su cuenta, por medio de soluciones caseras que sirven tapar la humedad de manera momentánea, estas no solucionan el problema de raíz, por lo que la humedad vuelve a aparecer o incluso empeora. Afortunadamente, gracias a los avances de la tecnología, Preactiva ha diseñado un aparato para quitar la humedad de manera 100 % eficiente, eliminando este problema de manera definitiva.

Características del aparato para quitar la humedad de Preactiva Preactiva es una compañía española con más de 15 años de experiencia en el área de eliminación de humedad por capilaridad que, manteniéndose a la par de las innovaciones tecnológicas del sector, ha creado un sistema electro-fisico inalámbrico que actúa de manera eficaz, rapida para prevenir y eliminar la humedad por capilaridad.

El dispositivo funciona bajo el método de la física molecular del agua, que, por medio de ondas electromagnéticas de baja frecuencia, rechazan el agua haciéndolas descender al subsuelo, sin necesidad de un mantenimiento recurrente y con un consumo eléctrico de tan solo 0,7 W en un año. De esta manera, la solución representa un ahorro de dinero para los usuarios.

En cuanto a sus características físicas, el aparato tiene un diseño estético, elegante y limpio y cuenta con unas dimensiones reducidas que no interfieren en la decoración de los espacios. Adicionalmente, es muy fácil de instalar, tan solo se requieren 3 minutos para colocarlo en óptimo funcionamiento.

La empresa ofrece modelos diferentes según la cobertura de protección que cada usuario requiera instalar, siendo el mínimo el modelo Activa 50 y el máximo aislamiento de aparato Activa 2500.

A qué se debe la efectividad de los equipos tecnológicos de Preactiva Además de los aspectos antes mencionados, la empresa destaca que su sistema representa un avance en el área, a diferencia de los equipos de electro-ósmosis inalámbrica, ya que emiten las ondas por las paredes y no por el aire. Debido a esto, logra secar la humedad en las superficies hasta 4 veces más rápido.

Un solo aparato es capaz de secar las paredes y el suelo de una planta baja o sótano aunque se encuentren en otras estancias. Este beneficio soluciona el problema de humedad por capilaridad de raíz, convirtiéndose en una alternativa eficiente para mejorar la calidad del aire en los hogares y para evitar el deterioro de las estructuras de las edificaciones a causa del moho, bacterias y otros agentes ambientales dañinos.