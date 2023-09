¿Cómo escoger a un artista para el próximo tattoo? Las recomendaciones de La Piratería Tattoo

Hoy en día, existe una larga lista de estilos de tatuajes y, por consiguiente, multitud de artistas especializados en cada una de estas técnicas. En este contexto, antes de tomar una decisión sobre un próximo tatuaje, es conveniente decidirse por una línea artística que defina bien la idea que se quiere plasmar en la piel.

En este proceso de escoger a un tatuador, hay que investigar e informarse adecuadamente sobre él y su trabajo. Uno de los primeros pasos de aproximación puede ser, por ejemplo, buscando reseñas y comentarios en línea para comparar.

En Valencia, uno de los estudios mejor valorados por sus clientes es La Piratería Tattoo, ubicado en el barrio de Benimaclet. Este local fue inaugurado en 2014 por Leo Barrachina y ofrece la posibilidad de tatuarse en multiplicidad de estilos, realizando su trabajo con materiales de primera calidad. Además, su completo equipo de profesionales formado por Close Tattoo, Krea LMK y Marco Rocchi, además de colaboradores de alto nivel, se encuentra disponible para realizar trabajos durante todo el año.

Con respecto a esto, los especialistas de este estudio sostienen que no hay una época del año mejor que otra para tatuarse. En este sentido, es tan conveniente realizar tatuajes en verano como en invierno.

Pasos para escoger a un artista del tatuaje Después de ver y comparar reseñas y de haber tanteado el estilo de tatuaje que se tiene en mente, el siguiente paso puede ser visitar a los artistas en persona o realizar un contacto previo mediante redes sociales o teléfono.

En el estudio de La Piratería Tattoo, disponen de varias vías de contacto en las que se encuentran siempre activos. Si el cliente decide visitar el estudio, puede preguntar abiertamente sobre la experiencia y la calidad de los trabajos que se ofrecen, así como el desarrollo del proceso para tatuarse. Hacerse un tatuaje es una experiencia muy personal, por lo que resulta fundamental sentirse a gusto y confiar en el artista.

Otro aspecto importante es la higiene y seguridad, ya que los tatuadores profesionales siempre siguen las normas y regulaciones sanitarias vigentes.

En particular, La Piratería Tattoo cuenta con distintos especialistas que son capaces de llevar a cabo todo tipo de proyectos. Esto incluye tatuajes a color, en negro y gris, de línea fina, minimalistas, geométricos o realistas, entre otras alternativas de las que cuentan con un amplio muestrario tanto en sus redes sociales como en su web.

Tatuajes en verano en La Piratería Tattoo Este local permanece abierto y recibe clientes durante toda la temporada de verano. Según consideran los profesionales de este estudio, tatuarse en verano es tan seguro como hacerlo en cualquier otra época del año. Además, en estos meses es posible evitar el roce constante con la ropa y es más fácil lavar la zona tatuada para que se cure correctamente. Por último, si se mantiene una higiene correcta del tatuaje, el sudor no supone ningún tipo de problema adicional.

En La Piratería Tattoo se puede acceder al trabajo de artistas especializados en distintos estilos. De esta manera, es posible realizarse tatuajes en verano o en cualquier otra época del año con profesionales de primer nivel.